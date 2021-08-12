Мы радуемся происходящим геополитическим изменениям. Слабеющие США вынуждены уходить из Афганистана, из Сирии, на очереди Ирак, после чего Большой Ближний Восток будет окончательно деамериканизирован. В Европе, соответственно, снижается роль восточноевропейских союзников США

Ещё недавно считавшая возможным одновременно третировать Германию и Россию Польша сталкивается со всё более серьёзными внутренними проблемами, связанными с сокращением европейской помощи. Теперь её амбиции не выходят за пределы борьбы против Лукашенко, которую поляки ведут совместно с прибалтами. Прибалтику и Украину Запад прекратил не только слышать, но даже слушать. Западный вектор в многовекторной политике белорусского президента скукожился до совершенно неприличных размеров и откровенно зачах.

Всё это действительно обнадёживающие, позитивные моменты. Но, радуясь отступлению ведущих держав Запада не стоит забывать о том, что оставляемая ими лимитрофная зона сама собой не стабилизируется. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Потерявший на данный момент актуальность польский план Межморья родился не на пустом месте. Проект, объединявший Прибалтику, Белоруссию, Украину и Польшу, предполагал объединение усилий всей лимитрофной зоны против России при поддержке и под эгидой Запада. Поляки вполне резонно полагали, что у всех лимитрофных режимов есть серьёзные противоречия с Россией (что их объединяет) и что вместе они смогут не просто эффективнее противостоять мощи Москвы, но и (что куда более важно) будут представлять для Запада более желанный приз. В идеале Межморье повышало капитализацию всех лимитрофов вместе и каждого в отдельности, но более всего Польши.

Однако, как было сказано выше, США и ЕС больше не могут поддерживать данный проект. Их ресурсов больше не хватает для активного противостояния с Россией. Старая Европа желает сконцентрироваться на своих проблемах и заняться перезагрузкой Евросоюза, чтобы придать ему второе дыхание и сохранить европейское единство под франко-германской гегемонией. США не очень уверенно пытаются сдержать Китай в Азиатско-тихоокеанском регионе, концентрируя все свободные ресурсы на этом направлении.

Польша получила от США карт-бланш на самостоятельную активность в лимитрофной зоне, но её ресурса оказалось недостаточно для реализации идеи объединения Межморья. Поляки споткнулись о Белоруссию. Они ещё могут добиться свержения Лукашенко (хотя бы просто чтобы отомстить ему за свой провал), но у них уже нет ни единого шанса включить Белоруссию в сферу своего влияния. Просто потому, что Россия чётко заявила, что не отдаст Минск, даже если придётся применить силу.

Провал проекта окончательно вывел Польшу из большой игры и резко повысил зависимость Варшавы от Берлина. Теперь поляки находятся в полной воле той самой Германии, у которой ещё полгода назад с запредельной наглостью требовали репараций за Вторую Мировую войну. В аналогичной позиции, но только по отношению к России оказалась Белоруссия. 22 июня: война и лимитрофы © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Всего лишь год назад (вплоть до 9 августа 2020 года) Минск явно демонстрировал Москве своё презрение и готовность уйти на Запад. И тут вдруг выяснилось, что Лукашенко, в котором персонализировано белорусское государство на Западе, если где и ждут, то только в Гааге (и не факт, что живым). Минск внезапно для себя оказался в полной зависимости от России. Сегодня выживание белорусской государственности полностью зависит от поддержки Москвы.

Украина и Прибалтика выпали из всех перспективных логистических проектов. Запад пытается от них дистанцироваться, буквально делает вид, что с ними не знаком. Между тем, если польское государство ещё может выжить за счёт внутреннего ресурса (хоть уровень жизни резко упадёт), то для Украины и Прибалтики материальная поддержка Запада важна не меньше, чем российская для Белоруссии. Чуть дольше может продержаться Эстония, для остальных же перевод на самоокупаемость означает почти немедленный крах.

Итак, вся лимитрофная зона несостоявшегося Межморья испытывает серьёзный дискомфорт, переходящий в панический ужас перед открывающимся будущим. Но, как известно, «мы в ответе за тех, кого приручили», равно как и то, что загнанная в угол крыса бросается на загонщика. Лимитрофы против левых: крах проекта СССР-2 © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Лимитрофные государственности создавались в условиях противостояния России и Запада и их выживаемость критически зависит от того, чтобы конфликт в данной зоне продолжался с неослабевающей силой. Это повышает заинтересованность сюзеренов в поддержании своих вассалов в боеспособном состоянии. В условиях кризиса помощь и поддержка текут рекой, к тому же самые рисковые ещё могут поиграть в многовекторность. Кучма и Янукович в эту игру проиграли, но у Лукашенко получалось до последнего момента.

Даже совершенно неадекватное украинское руководство и даже в условиях безоговорочной поддержки Запада в 2014-15 годах не рискнуло на прямой военный конфликт с Россией. Сейчас тем более прозападные лимитрофы такой вариант обострения кризиса рассматривать не будут. Наиболее удобной площадкой для создания кризисной ситуации, вплоть до провокации вооружённого столкновения, является Белоруссия.

Лукашенко всегда было легко спровоцировать на резкий силовой ответ на самую незначительную провокацию. Но сейчас он сам заинтересован в поддержании напряжённости с соседями, поскольку это позволяет ему обращаться к Москве с мотивированными просьбами о поддержке — ведь Белоруссии одной не выстоять против коллективной агрессии Польши, Украины и Прибалтики. Последние месяцы военная риторика Лукашенко, обвиняющего соседей в намерении напасть и обещающего жёсткий ответ не ослабевает.

Соседи находятся в аналогичной ситуации. Для мотивированного обращения за помощью к США и ЕС им нужен конфликт с Россией. Лучше всего организовывать его на территории Белоруссии. Конкуренция лимитрофов © Facebook, Kuba Korejba

Во-первых, это ограничивает зону потенциального столкновения, выводя из-под удара территории собственно Прибалтики и Польши. По крайней мере в Варшаве полагают, что Россия не станет сразу атаковать территории восточноевропейских членов НАТО. Во-вторых, если даже управляемый кризис не удастся ограничить территорией Белоруссии, восточноевропейцы резонно считают, что у Москвы ещё хватит сил, чтобы решить свои проблемы на Украине (которую не жалко), а дальше коллективный Запад добьётся начала переговоров по мирному урегулированию кризиса.

В результате польско-прибалтийская граница с Белоруссией должна надолго стать линией вооружённого противостояния Запада и России. В ходе кризиса войска неизбежно будут стянуты в регион и сразу его не покинут. Как показывают практика и опыт, на окончательное урегулирование требуются годы. Все эти годы Польша и Прибалтика будут обеспечены вниманием и поддержкой Запада, поскольку США, Франция и Германия не смогут допустить дестабилизации «прифронтовых» государств. Белоруссии ровно по той же причине будет гарантирована поддержка России.

Единственным проигравшим представляется Украина, которую Запад спасать не будет, так как она не входит в его сферу ответственности (не является членом НАТО или ЕС). Наоборот, крах украинского эксперимента (а на Западе понимают, что этот крах неизбежен) можно будет объяснить происками России, которая «не дала состояться молодой демократии». Многие в США и ЕС поверят, там и не такому верят.

России будет трудно вытащить на себе всю Украину. Поэтому Польша может рассчитывать на присоединение Галиции, а также на создание на правобережье Днепра (от Житомира, до Умани и от Ровно, до Винницы) буферного, марионеточного, контролируемого Варшавой украинского государства. Как Россия распорядится остальными землями Польшу не интересует, для неё главное, что Украина сохранится как конфликтная зона — легализовать новые границы будет далеко не просто, а значит кризис между Западом и Россией, на радость лимитрофов, продлится надолго.

Сейчас лимитрофные восточноевропейские образования, в отчаянной попытке выжить и сохранить стабильность, пытаются сыграть в игру «хвост виляет собакой». Они прекрасно понимают, что если конфликт удастся развязать, то старшие товарищи никуда не денутся — должны будут в него вовлечься.

Остановить опасные игры лимитрофов Россия может только совместно с Западом. Для этого ей необходимо как минимум наладить нормальное взаимодействие с Германией. Но в Германии 26 сентября выборы и смена канцлера. В России также пройдут выборы в Госдуму 19 сентября. То есть, в конце сентября — начале октября не только проблемы российско-германского взаимодействия в лимитрофной зоне окажутся отодвинуты на второй план, но и собственная активность как Москвы, так и Берлина в регионе будет сведена к минимуму. На первый план выйдут внутриполитические проблемы, в частности формирование парламентского большинства и подотчётного ему правительства.

Именно в этот период временной слабости стабилизирующих сил дестабилизаторам удобно наносить удар. Кстати, в Киеве уже год не скрывая ждут дестабилизации именно в октябре 2021 года.

Надо быть особенно бдительными, чтобы не стать заложниками опасных игр лимитрофов и их партнёров из числа западных ястребов.