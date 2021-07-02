Подмена понятий
Фактически авторы занялись банальной подменой понятий. Что такое «коренной народ» в нормальном смысле этого слова? Это народ, который длительное время (то есть на протяжении поколений) жил, развивался и формировался на указанной территории. С этой точки зрения главным коренным народом Украины, конечно же, являются русские. Веками жившие на этой территории. Русские, часть из которых потом была под влиянием ряда внутренних и внешних, искусственных и естественных факторов «украинизирована» и названа украинцами. Однако акторы закона русских считают «национальным меньшинством» (ну, как какую-нибудь группу афганцев, которых случайно занесло ветром на Украину), но никак не коренным народом.
Коренной же народ, по мнению украинских изобретателей терминологических велосипедов, это этнос, который сформировался на данной территории, имеет свой язык и традиции, но при этом в силу ряда исторических причин не получил своего государства. Согласно украинской Конституции к таким народам на территории Крыма относятся татары, караимы и крымчаки. Им гарантируется правовая защита от дискриминации, возможность иметь представительские органы власти (которые полностью или частично могут финансироваться украинским государством), право на создание собственных образовательных учреждений и нацмедиа, а также право участвовать в различных украинских международных делегациях.
Зачем было городить подобные терминологические изыски? Во-первых, для продолжения дерусификации Украины, деассоциации русских со словом «коренные» (каковыми они на Украине, еще раз, по всем историческим и культурным причинам являются) и с лишением их всех тех прав, которые полагаются настоящему коренному народу — прежде всего права на образование на русском языке. Это один из штришков глобальной украинской кампании по придумыванию национальной свидомой истории в рамках лозунга «Украина — не Россия».
Во-вторых, статус «коренных» в Крыму дали «нужным» народам не для того, чтобы помочь им выжить (ибо в добровольно присоединенном Россией Крыму их никто не притесняет), а для того, чтобы эксплуатировать окопавшиеся в Киеве общины и организации этих народов на внешней арене. Авторы закона не скрывают, что одной из целей закона является придание этим «коренным народам» международно-правового статуса народов, которые борются за самоопределение. То есть, проще говоря, Киеву проще будет пиариться на какой-нибудь «борьбе крымско-татарского народа за самоопределение в Крыму», подтягивать под это турецкие гранты и создавать дополнительную шумиху в прессе. Например, в рамках той самой будущей «Крымской платформы», которую запускает Украина в попытке как-то поддерживать вопрос полуострова в международной повестке (а то как-то мир уже стал привыкать к тому, что Крым принадлежит России, и — за исключением мелких провокаторов типа Великобритании — даже не оспаривает эту принадлежность).
Поможет не суд, а Россия
В итоге ради достижения каких-то пиаровских выгод или же переписывания прошлого Киев снова стреляет в свое настоящее и вместо того чтобы заниматься сплачиванием своего многонационального государства в гражданскую нацию «украинцы», еще глубже ее разбивает, превращая культурные различия в самые настоящие культурные антагонизмы, с ранжированием равноправных народов (одинаково любящих свою Родину Украину) на сорта. «Это закон, который четко направлен против россиян, живущих в Украине, против венгров, румын, живущих в Украине, против тех, кто считал Украину своей родиной, родился тут и жил. Ничего хорошего этот закон не несет. Это очередная попытка сделать людей первого сорта и второго. Это все началось с закона о языке, продолжилось законом об образовании», — говорит сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Юрий Бойко, пообещавший обратиться в Конституционный суд.
Формально, конечно, суд должен отправить закон на помойку сознания тех, кто его писал, ведь документ с перекрученным понятием «коренной» и делением народов на сорта нарушает множество международных обязательств Украины. Например, Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Однако особой веры в беспристрастность того, что на Украине сейчас называют «судом», нет. Так что, с большой долей вероятности, закон все-таки вступит в силу, после чего будет строго выполнять свою функцию по дальнейшей дерусификации украинской территории и подавлению на ней русского самосознания.
В этой связи куда важными видятся ответные действия России. Владимир Путин свою позицию обозначил в ходе прямой линии — он считает украинцев и русских одним народом, выступает категорически против текущей национальной политики действующих украинских властей, а сами эти власти де-факто не признает легитимными представителями народа Украины, защищающими его (в смысле народа) интересы. Но это значит, что теперь российскому лидеру надо сказать и «б» — то есть Москва, которая обязана защищать русских везде и всюду (а это прописано у нас в Конституции), может запустить специальный комплекс мер по сохранению русскости на украинской территории. Программу, которая должна содержать меры культурного, экономического, юридического и даже — если нужно — санкционного характера. Например, введение серьезных ограничений против украинской экономики за притеснение прав русскоязычных. И стесняться тут не надо — если русские граждане Украины будут видеть, что Москва готова за них жестко стоять (и не только за тех, кто сейчас живет в Донбассе, но и за тех, кто живет в Днепропетровске, Киеве), то это подвигнет их более активно бороться за свои права. Или как минимум не сдаваться и не переписываться в «украинцы» — юридически, а затем и ментально. Так и только так можно сохранить Украину русской.
Напомним, что Владимир Путин на пресс-конференции обещал написать большую статью о своем видении ситуации с русскими в нашей соседней стране. Очень надеемся, что уже в этой статье программа будет сформулирована. Посмотрим, чем тогда ответят на это фальсификаторы и борцуны с русскостью из Верховной Рады.