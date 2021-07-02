В четверг, 1 июля, Верховная Рада Украины приняла закон о «коренных народах». По мнению депутатов, исключительно правозащитный и благородный, а по мнению правозащитников и адекватных людей, дискриминационный и глубоко русофобский. Не говоря уже о том, что исторически и политически ошибочный

Подмена понятий

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Коренной же народ, по мнению украинских изобретателей терминологических велосипедов, это этнос, который сформировался на данной территории, имеет свой язык и традиции, но при этом в силу ряда исторических причин не получил своего государства. Согласно украинской Конституции к таким народам на территории Крыма относятся татары, караимы и крымчаки. Им гарантируется правовая защита от дискриминации, возможность иметь представительские органы власти (которые полностью или частично могут финансироваться украинским государством), право на создание собственных образовательных учреждений и нацмедиа, а также право участвовать в различных украинских международных делегациях.

Зачем было городить подобные терминологические изыски? Во-первых, для продолжения дерусификации Украины, деассоциации русских со словом «коренные» (каковыми они на Украине, еще раз, по всем историческим и культурным причинам являются) и с лишением их всех тех прав, которые полагаются настоящему коренному народу — прежде всего права на образование на русском языке. Это один из штришков глобальной украинской кампании по придумыванию национальной свидомой истории в рамках лозунга «Украина — не Россия».

Блицопрос: Богдан Безпалько об ответе России на закон о коренных народах Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Поможет не суд, а Россия

В итоге ради достижения каких-то пиаровских выгод или же переписывания прошлого Киев снова стреляет в свое настоящее и вместо того чтобы заниматься сплачиванием своего многонационального государства в гражданскую нацию «украинцы», еще глубже ее разбивает, превращая культурные различия в самые настоящие культурные антагонизмы, с ранжированием равноправных народов (одинаково любящих свою Родину Украину) на сорта. «Это закон, который четко направлен против россиян, живущих в Украине, против венгров, румын, живущих в Украине, против тех, кто считал Украину своей родиной, родился тут и жил. Ничего хорошего этот закон не несет. Это очередная попытка сделать людей первого сорта и второго. Это все началось с закона о языке, продолжилось законом об образовании», — говорит сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Юрий Бойко, пообещавший обратиться в Конституционный суд.

Формально, конечно, суд должен отправить закон на помойку сознания тех, кто его писал, ведь документ с перекрученным понятием «коренной» и делением народов на сорта нарушает множество международных обязательств Украины. Например, Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Однако особой веры в беспристрастность того, что на Украине сейчас называют «судом», нет. Так что, с большой долей вероятности, закон все-таки вступит в силу, после чего будет строго выполнять свою функцию по дальнейшей дерусификации украинской территории и подавлению на ней русского самосознания.

Россия внесла резолюцию в ПАСЕ из-за закона о коренных народах Украины © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Напомним, что Владимир Путин на пресс-конференции обещал написать большую статью о своем видении ситуации с русскими в нашей соседней стране. Очень надеемся, что уже в этой статье программа будет сформулирована. Посмотрим, чем тогда ответят на это фальсификаторы и борцуны с русскостью из Верховной Рады.