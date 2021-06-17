Увертюрой этого скрываемого до поры до времени ужаса можно считать заявление министра иностранных дел Кулебы, который несколько дней назад сказал, что решения об Украине, принимаемые без нее, выполняться не будут.
А Владимир Зеленский просто выставил себя обиженным и безграмотным идиотом, пребывающим в плену несбыточных иллюзий. Если Украина вынуждена будет самостоятельно, без поддержки Запада, решать вопрос конфликта на востоке, она создаст «самую мощную» армию в Европе, заявил президент Владимир Зеленский в интервью AFP, Reuters и AP.
«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — пояснил Зеленский.
Вообще кроме множества «талантливых людей» создание армии требует гигантских денежных ресурсов, которых у Украины как не было, так и нет. И не будет.
В целом украинской теме, по всей видимости, было посвящено во время переговоров не так много времени. Я бы даже сказал, исходя из того, что американский и российский лидеры говорили об этом на своих пресс-конференциях, проходивших раздельно, стороны обменялись вполне дежурными заявлениями. Байден заявил, что США будут защищать целостность и суверенитет Украины, а Путин вновь заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения и стремлении решать вопросы с помощью военной силы. Но одно заявление американского президента можно считать далеко не ритуальным. Он тоже вспомнил Минские соглашения и самым неожиданным образом заявил о том, что поддерживает их: «Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений».
Владимир Путин подтвердил, что его собеседник продемонстрировал именно такой подход: «Байден согласен, что в основе урегулирования должны лежать Минские соглашения».
Это может значить очень многое для Владимира Зеленского, а может не значить ровным счетом ничего. Известно, что на Западе возлагают главную ответственность за выполнение соглашений на Москву, с чем та категорически не согласна, поскольку не считает себя стороной конфликта. Но американский и российский лидеры договорились создать рабочие группы по целому спектру обсуждавшихся тем. В том числе и по этой. Есть вероятность, что представители сторон выработают некий план мирного урегулирования, который Зеленскому, не слушая никаких возражений, прикажут выполнять. Ему придется это делать, ибо ослушаться американцев — страшнее, чем выступить против собственных нацистов. Это поставит его в крайне уязвимое положение.
Была по касательной, как выразился Путин, «мазком» затронута тема вступления Украины в НАТО. Думаю, что слова российского президента повергли в шок украинских сторонников членства страны в Североатлантическом альянсе. «Тут не о чем говорить», — отрезал он. Стало очевидным, что и Байден не акцентировал внимания на этом вопросе, посчитав его чрезмерно конфликтным, и Путин как-то мимически изобразил, что обсуждать он это просто не будет, поскольку считает такую перспективу немыслимой.
Уже вечером, перед пресс-конференцией с Байденом, транслируемой YouTube, я стал присматриваться к комментариям, которые сыпались с немыслимой скоростью. Такого количества проклятий и оскорблений в адрес престарелого американского президента из Украины я не видел нигде. Ему припоминали все: деменцию, коррупцию, а упражнения в придумывании унизительных для самих авторов названий и кличек для Байдена выглядело как нашествие варваров. Это я имел в виду, когда говорил о расплескавшемся море злобы.
В общем, как и ожидалось, никаких хороших новостей из Женевы Киев и не увидел, и не услышал, что было предсказуемо. Я, кажется, понял, почему Зеленскому сказали собираться на Запад только к концу июля. Я предполагаю, что это сделано по просьбе российской стороны. Понимая, что сразу формулу мирного урегулирования не выработаешь, Москва решила попробовать согласовать с американцами вменяемый план реализации Минских соглашений. А на это нужно время. Хватит ли полутора месяцев — это вопрос.