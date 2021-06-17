Весь вчерашний день из Киева со страхом и, как стало понятно уже вечером, звериной злобой наблюдали за происходящим в Женеве. Многим украинцам правого толка казалось, что Джо Байден сдаст Владимиру Путину Украину с потрохами, отшвырнет, как отработанный шлак, чтобы обменять на что-то нужное для себя и своей страны

Увертюрой этого скрываемого до поры до времени ужаса можно считать заявление министра иностранных дел Кулебы, который несколько дней назад сказал, что решения об Украине, принимаемые без нее, выполняться не будут. Путин и Байден обменялись символичными сувенирами © REUTERS, evin Lamarque

А Владимир Зеленский просто выставил себя обиженным и безграмотным идиотом, пребывающим в плену несбыточных иллюзий. Если Украина вынуждена будет самостоятельно, без поддержки Запада, решать вопрос конфликта на востоке, она создаст «самую мощную» армию в Европе, заявил президент Владимир Зеленский в интервью AFP, Reuters и AP.

«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — пояснил Зеленский.

Вообще кроме множества «талантливых людей» создание армии требует гигантских денежных ресурсов, которых у Украины как не было, так и нет. И не будет.

В целом украинской теме, по всей видимости, было посвящено во время переговоров не так много времени. Я бы даже сказал, исходя из того, что американский и российский лидеры говорили об этом на своих пресс-конференциях, проходивших раздельно, стороны обменялись вполне дежурными заявлениями. Байден заявил, что США будут защищать целостность и суверенитет Украины, а Путин вновь заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения и стремлении решать вопросы с помощью военной силы. Но одно заявление американского президента можно считать далеко не ритуальным. Он тоже вспомнил Минские соглашения и самым неожиданным образом заявил о том, что поддерживает их: «Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений». Байден и Путин обсудили возможности сдвинуть с точки минский процесс © REUTERS, evin Lamarque

Владимир Путин подтвердил, что его собеседник продемонстрировал именно такой подход: «Байден согласен, что в основе урегулирования должны лежать Минские соглашения».

Это может значить очень многое для Владимира Зеленского, а может не значить ровным счетом ничего. Известно, что на Западе возлагают главную ответственность за выполнение соглашений на Москву, с чем та категорически не согласна, поскольку не считает себя стороной конфликта. Но американский и российский лидеры договорились создать рабочие группы по целому спектру обсуждавшихся тем. В том числе и по этой. Есть вероятность, что представители сторон выработают некий план мирного урегулирования, который Зеленскому, не слушая никаких возражений, прикажут выполнять. Ему придется это делать, ибо ослушаться американцев — страшнее, чем выступить против собственных нацистов. Это поставит его в крайне уязвимое положение.

Была по касательной, как выразился Путин, «мазком» затронута тема вступления Украины в НАТО. Думаю, что слова российского президента повергли в шок украинских сторонников членства страны в Североатлантическом альянсе. «Тут не о чем говорить», — отрезал он. Стало очевидным, что и Байден не акцентировал внимания на этом вопросе, посчитав его чрезмерно конфликтным, и Путин как-то мимически изобразил, что обсуждать он это просто не будет, поскольку считает такую перспективу немыслимой. Рар назвал причины успеха переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Уже вечером, перед пресс-конференцией с Байденом, транслируемой YouTube, я стал присматриваться к комментариям, которые сыпались с немыслимой скоростью. Такого количества проклятий и оскорблений в адрес престарелого американского президента из Украины я не видел нигде. Ему припоминали все: деменцию, коррупцию, а упражнения в придумывании унизительных для самих авторов названий и кличек для Байдена выглядело как нашествие варваров. Это я имел в виду, когда говорил о расплескавшемся море злобы.

В общем, как и ожидалось, никаких хороших новостей из Женевы Киев и не увидел, и не услышал, что было предсказуемо. Я, кажется, понял, почему Зеленскому сказали собираться на Запад только к концу июля. Я предполагаю, что это сделано по просьбе российской стороны. Понимая, что сразу формулу мирного урегулирования не выработаешь, Москва решила попробовать согласовать с американцами вменяемый план реализации Минских соглашений. А на это нужно время. Хватит ли полутора месяцев — это вопрос.