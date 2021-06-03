Сейчас на Западе много говорят о «культуре отмены» - социальном феномене, когда под воздействием тех или иных факторов общество отказывает человеку в своей симпатии и поддержке.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Например, под влиянием открывшихся ранее обстоятельств (скажем, сексуального характера) порицаются знаменитости, разворачиваются кампании травли в СМИ, вынуждено уходят в отставку политики. Одновременно, под шумок пересмотра старых и навязывания новых табу, реабилитируются различные девиантные формы поведения, а ранее презираемые субъекты становятся примером для подражания.

В этом отношении Украина не является исключением: фактическая реабилитация гитлеризма и прогитлеровских коллаборантов имеет размах государственной кампании. Как и глорификация конкретных исполнителей военных преступлений, в частности, убийц мирного населения (ОУН-УПА), гитлеровских военных подразделений (галицких ваффен-СС), различных деятелей нацистской администрации. И в первых рядах борцов за «понять и простить» мы видим деятелей украинской национальной культуры, готовых поднимать на щит самых отпетых мерзавцев.

Используя методику «окна Овертона» нас сначала убеждают, что конкретный субъект стал таковым вынуждено, что он не такой уж и плохой, что его можно понять, а потом потихоньку дело доходит и до открытого прославления, установки памятников, создания мемориалов. Так в Харькове украинские националисты настойчиво пытаются создать культ Юрия Шевелева — действительно известного филолога (хотя его теории довольно спорны, в частности, о появлении украинской мовы в VII веке или умственной отсталости детей-билингвов), но при этом человека, мягко выражаясь, неоднозначного.

Национализм — это любовь? Почему они не любят народ Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Увы, история с прославлением прогитлеровского коллаборациониста недавно получила своё продолжение. В Харькове открыли мемориальную квартиру Юрия Шевелева, куда на десять дней вселился украинский писатель Юрий Андрухович — ради написания сценария как-то очередного флешмоба.

Местная национал-интеллигенция тихонько подвывает от восторга. «Есть мемориальная доска и улица Юрия Шевелева. Мемориальная квартира — тоже акцент в этой истории, — говорит заместитель директора Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук, — А дальше начинается более сложная история. Музей — не только про общую память, а про то, готовы ли мы принять эту память. Готово ли сегодня харьковское общество принять и разделить биографию Шевелева? Насколько мы готовы принимать такие сложные биографии? Не просто знать об этом, а сделать своей историей».

То есть Харькову предлагают слиться с человеком, который являлся стукачом НКВД, потом приветствовал приход гитлеровцев, стал служащим оккупационной администрации, оставался им верен до последнего часа, сотрудника оккупационного антисемитского листка, который даже не помог своему студенту Олесю Гончару — когда тот попал в плен и прислал ему письмо с просьбой о помощи. И мы должны эту биографию с почтением принять.

Вот известный литератор Сергей Жадан, к великому сожалению, легко прошёл путь от публичного «а-ля Геббельс» сжигания книг в 2004 году до прославления прогитлеровского коллаборанта в 2021. «Возвращается имя Шевелева, которое перестает быть определенным раздражителем, имеющим прежде всего политический контекст, — говорит Сергей Жадан. — Мне кажется, это очень важно, что мы будем говорить о Шевелеве не только в контексте скандалов, а как о выдающейся личности, которая является одним из маркеров, брендов нашего города». А не хочет ли Сергей порассуждать в Австрии о художнике Адольфе Гитлере как о бренде Вены?

Можно ли назвать Украину нацистским государством?

Что можно поведать о свободе мысли и совести людям, которые приветствуют националистическую цензуру, публично сжигают книги или прославляют гитлеровских коллаборантов? Которые пытаются втащить на литературный Олимп мумию Шевелева и его подельников по оккупационной газетенке «Нова Украина» (типа Ивана Багряного и Аркадия Любченко), одновременно игнорируя Бориса Слуцкого, Эдуарда Лимонова, Юрия Милославского и многих других истинно харьковских литераторов; которые изгнали из города поэтов Станислава Минакова, Германа Титова, Анну Долгареву, не впускают в родной Харьков драматурга Аркадия Инина, актрису Елену Яковлеву.

Хотя, надо признать, сам факт заселения внука военнослужащего дивизии ваффен-СС «Галичина» Юрия Андруховича в квартиру сотрудника нацистской газеты «Нова Украина» и служащего оккупационной управы Юрия Шевелева весьма символичен. Именно с такой историей Харькова нас призывают смириться.