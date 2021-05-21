На Украине отметили День вышиванки. И дело вроде бы неплохое, но почему-то не оставляет ощущение фальши и казённости происходящего

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Вадим Ткачук отнюдь не младенец, и на его жизнь уже выпали серьёзные испытания — травля со стороны вроде бы взрослых людей. Было время, когда они обрушили на ребёнка настоящий информационный шквал ненависти за то, что на песенном конкурсе в Лондоне Максим в красноармейской гимнастёрке спел песню «Смуглянка».

Кто следит за событиями на Украине, полагаю, помнит эту весьма некрасивую историю. И вот недавно в программе «Ежу понятно», отвечая на вопрос оппозиционного политика и журналистки Елены Бондаренко, слегка повзрослевший исполнитель вспоминает пережитое. «Я исполнил [на конкурсе] "Смуглянку"… Сразу после этого все националисты сказали, что это русская песня и что я недостоин жить в Украине, — рассказывает Максим. — Моя бабушка на тот момент работала дворником в школе. Из-за этой песни её уволили… К моей учительнице приезжали с вопросами, почему я исполнял именно "Смуглянку", почему исполнял в костюме, а не в вышиванке… Как я всё это переживал? Плакал немного. Но с кем не бывает…»

Не бывает там, где государство даёт возможность детям обучаться на родном языке, не презирает их за то, что они общаются на «недержавной мове», не пресмыкается перед рехнувшимися на расовой и национальной «чистоте» неонацистами.

Увы, на сегодняшней Украине «патриотами» называют тех, кто подчинил её иностранной власти, разворовывает её богатства или, как это было в Одессе на 2 мая, отмечает годовщину массового убийства соотечественников триумфальными уличными маршами. И пока само слово «патриот» будет ассоциироваться с националистами, неонацистами, фашистами — это государство обречено.

Модный приговор: пока президент Украины давал пресс-конференцию, его обвинили в госизмене за «неправильную» вышиванку © Елена Зеленская/Инстаграм

Скажем, один из виднейших представителей «патриотического» лагеря — Алексей Арестович (тот, который сегодня озвучивает позицию украинской делегации на Минских переговорах). Если верить одному из самых известных представителей ВСУ, экс-заместителю секретаря СНБО Сергею Кривоносу, господин Арестович в порыве патриотического рвения угробил даже своих «побратимов».

«Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович? Никакой, — говорит Кривонос. — А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завёл на минное поле группу снайперов из "Десны", где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?»

Или другой популярнейший «патриот», Юрий Бутусов, почему все эти годы упорно косил от службы в армии, подстрекая на кровопролитие других — о чём не без сарказма сообщает Анатолий Шарий: «Бутусов категорически откосил от службы в АТО, сославшись на то, что ему разбили голову на Майдане и вообще он слепнет. Спустя пять лет так и не ослеп — не иначе чудо»?

С каким наслаждением «патриоты» любят рассказывать о карах, которые постигнут крымчан, как только они вернутся на полуостров, что вовсе не мешает им иметь в «оккупированном Крыму» оформленную по российским законам недвижимость (как у президента Зеленского) или действующий бизнес (как у уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой).

Обожают рассуждать о лютых наказаниях для «сепаров», но только призови их к порядку, так у всех сразу плохо со здоровьем. Из последних примеров — госпитализация «комбата» Семена Семенчеко, которому во время судебного процесса стало дурно с сердцем — сотый, наверное, случай экстренного недомогания среди этой публики. А тронуть хоть пальцем — раздаётся жалобный визг на всю Европу.

Помните, как «патриот» Балух получил по физиономии где-то в киевском Гидропарке? «Избиение такого человека, как Балух, даже если у него бытовой характер, — это уже политика. Это известный человек, бывший политзаключённый, человек, за судьбу которого переживала вся Украина, соответственно, это уже так или иначе политика», — провозглашал тогда знаменитый порохобот Мирослав Гай.

А бывший журналист и человек Сергей Высоцкий в эфире телеканала «Прямой» высказался ещё пафосней: «Закон один на всех, правопорядок, защита и безопасность — одна на всех. Это будет тест для персонифицированной власти Зеленского, который не воспринимает критику, насколько она сможет подняться перед собой и честно, объективно, быстро выяснить все обстоятельства и расследовать преступление против человека, который его критикует».

Как вам нравится: «закон один для всех» в стране, где создан специальный совет по делам «ветеранов АТО» и активистов «Революции достоинства», основной задачей которого является как раз смягчение или уход от наказания этих самых деятелей.

Показательный случай намедни произошёл в Тернопольской области, где группа «ветеранов АТО» попыталась получить государственную финансовую помощь (по 400 тысяч гривен на брата), оформляя себе медицинские справки с фальшивыми диагнозами. В результате ветераны-аферисты сами стали жертвой мошенников — которые эти справки подделывали. Для оформления липовых документов незадачливые атошники передали мошенникам реквизиты своих банковских счетов и коды доступа к ним; вор у вора дубинку украл.



А кристальной честности «активисты Майдана»! Известный адвокат Максим Могильницкий рассказывает о разграблении дома бывшего генпрокурора Виктора Пшонки в 2014 году.

«Борислав [Береза] утверждает, что в доме обнаружили золото, антиквариат, старинную Библию и коллекцию дорогих часов. <…> И куда, скажите на милость, девались эти "сокровища"?— резонно спрашивает Могильницкий. — Если верить Березе, то "золото-брильянты" растащили местные жители, а сам он тех экспроприаторов экспроприировал и в музей всё до копейки передал… Посмотри в мои честные глаза, Борислав! Что за музей? Где и когда передали? Фамилия принявшего? Опись, протокол, отпечатки пальцев? Почему в какой-то там музей, а не в полицию?» Ответа нет.

Принудиловка против здравого смысла. В защиту вышиванки © РИА Новости, В. Лебедев / Перейти в фотобанк

А сколько именитых «патриотов» уже свалили за границу — лишь бы не наслаждаться плодами своего Майдана! Помните сочинившую поэтический гимн того госпереворота «Никогда мы не будем братьями» Анастасию Дмитрук? С 2017 года поселилась в Чехии. Слоноподобный и громогласный ультранационалист Игорь Мосийчук обитает в Австрии, вечный носитель вышиванок Андрей Шкиль прижился в Париже, и имя им легион. Как написала в подсмотренном журналистами сообщении народный депутат Анна Колесник, «надо валить из этой страны». Что, впрочем, не мешает ей фотографироваться в верноподданной вышиванке.

В том же интервью, с которого я и начал эту статью, 13-летний Вадим Ткачук сказал, что, по его мнению, настоящий украинец «не тот, кто просто ходит в вышиванке. Настоящий украинец — это тот, кто по-настоящему любит страну, делает всё для её обогащения, для её блага, и тот, кто поддерживает свой народ».

Вот и гадай теперь, уважаемый читатель, кто больший патриот Украины: этот мальчик на сцене в солдатской гимнастёрке — или ворюги в вышиванках, которые его травят.