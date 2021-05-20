Идеология должна иметь идеал — то, к чему необходимо стремиться, приближаться, чего стараться достичь. Это может быть лучшее устройство государства, достижение духовной гармонии, посмертное воздаяние и т.д. Идеалы очень важны для понимания сути и всего общества, и отдельно взятого человека — поскольку предопределяют пути их грядущего развития

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Ирины Фарион или Остапа Дроздова? Мол, их психическое состояние и так очевидно. Позволю себе не согласиться: в их высказываниях запечатлены мечты об уготованной окружающим участи. И если болтун — находка для шпиона, то украинские ультранационалисты — набор откровений, причём безо всякой маскировки лукавого разума.

Одной из таких украинских Кассандр по праву является Лариса Ницой — автор книги про муравьёв-патриотов и неутомимый генератор сверхпатриотических тезисов. Недавно она подарила urbi et orbi потрясающий текст об украинской земле обетованной — крае победившей национальной идеи в пределах отдельно взятого района. Пани Лариса поведала публике о своей поездке в провинциальный городок Стрый на Западной Украине и не скрывает своего лютого восторга.

«Стрыйщина — земля обетованная для каждого украинца, — пишет Лариса Ницой на своей странице в социальной сети. — Стрыйские дети не верят, что в Киеве ученики, учителя с учениками и люди на улицах говорят на русском.

— Что, действительно?! — переспрашивали по нескольку раз.

В стрыйских школах висят портреты Бандеры, Шухевича и других националистов. Часто в полотенцах, как иконы в церкви. В стрыйской седьмой школе (в школе, люди, не в музее) на детей смотрит большой стенд "Декалог украинского националиста". Кто не знает, это 10 правил, которые знают стрыйские дети».

Как же не знать — агитка образца 1929 года, написанная для нужд свежеиспечённой тогда ОУН, созданной путём слияния «Союза украинских фашистов», Украинской войсковой организации и прочих заграничных националистических формирований. Судя по восторгам Ницой, похоже, стрыйских школьников заставляют учить «Декалог» наизусть: «Получишь Украинское государство или погибнешь в борьбе за Него»; «Не позволишь никому пятнать славу и честь Твоей Нации»; «Отомсти за смерть Великих Рыцарей» (в 1929 году подразумевалась петлюровцы); «Ненавистью и безоглядной борьбой встречай врагов Твоей Нации» и т.д.

«Замираю перед стендом, подавляя удивлённо-радостный звон сердца, — продолжает пани Ницой. — Невероятно, дети в школе воспитываются по этим правилам.

— Как! Как вы такое здесь повесили?! — спрашиваю у присутствующих представителей отдела образования, двух Ирин.

— А что?— запереживали они. — Вы нашли ошибки?»

Вырождение нации. Над всей Руиною безоблачное небо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Степан Ленкавский — один из идеологов ОУН, потом прислужник гитлеровцев, который призывал к неукоснительному осуществлению холокоста. «Относительно жидов применимы все меры, ведущие к их уничтожению», — настаивал в 1941 году автор столь восхитившего Ницой текста на школьном стенде.

В этом умолчании Ларисы Ницой и прочих «представителей отдела образования» как в капле воды отражаются бесконечные попытки украинских националистов перелицевать гитлеровских коллаборантов в национальных героев, ваффен-СС «Галиция» — в мифических «Сичевых стрельцов», Стефана Бандеру (Стефаном звали его официально) в «автентычного» Степана.

«В [этой] школе, — продолжает экскурсию писательница, — когда-то учился Степанчик Бандера. В школьном коридоре висит большое старое зеркало в раме, в которое заглядывал подросток Бандера, будущий лидер нации. Трепетно фотографируюсь у этого зеркала».

Трепетность мадам Ницой сравнимо лишь с возбуждением другой писательницы — нынешнего «борца за свободу белорусского народа» и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. «Ловлю себя на мысли, что мне всё время хочется цитировать самого Дзержинского. Его дневники. Его письма. И делаю я это не из желания каким-либо образом облегчить свою журналистскую задачу, а из-за влюблённости в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные… — описывала в 1977 году свободолюбивая нобелиатка музей главчекиста Ф.Э. Дзержинского. — Когда у меня вырастет сын, мы обязательно приедем на эту землю вместе, чтобы поклониться неумирающему духу того, чьё имя — Феликс Дзержинский — "меч и пламя" пролетарской революции».

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Какие, однако, на Западной Украине политически подкованные священники, какая эксклюзивная «христианская этика»!

Далее почётной гостье дарят футболку с надписью «Нет существованию России» и географической картой, где вместо «северного врага» плещется океан, и растроганная Ницой переходит к описанию сущего рая на земле: «У меня сложилось стойкое впечатление, что Стрый — это вообще пуп земли и бандеровская столица. И это не я столичная гостья (что толку с тех высоток), а, наоборот, они — из украинской столицы, а я приехала к ним в столицу из киевской омосковленной периферии… Я четко понимаю, как должно быть в Киеве, какое наполнение — как в Стрые. Как должно быть в большинстве городов Украины — как в Стрые…»

Они стремятся превратить Киев, Одессу, Харьков, всю разнообразную и разноязыкую Украину в галичанский Стрый. А потому их планы необходимо высвечивать, надо цитировать, уметь им противостоять — иначе все вокруг станут «стрыйчанами».