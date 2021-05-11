Завершились мероприятия, посвящённые 76-летию Великой Победы над гитлеровской Германией. Самое время оглянуться на прошедшую неделю и посмотреть, чем занимались наши бывшие союзники в эти праздничные дни

Как ни странно, но наиболее пристойно в отношении России вели себя страны, которые в Великой Отечественной войне оказались союзниками рейха.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Зато снят с пьедестала памятник маршалу-спасителю в освобождённой войсками маршала Конева Праге, на улицах которой советские солдаты гибли уже после официальной капитуляции Германии только потому, что резко осмелевшие и воспылавшие жаждой мести чехи, вместе с пытавшимися заработать прощение власовцами генерала Буняченко, решили воспрепятствовать отступлению группы армий «Центр» фельдмаршала Фердинанда Шёрнера, стремившейся сдаться американцам, которые находились в нескольких десятках километров западнее Праги. В результате большая часть 900-тысячной немецкой группировки после трёх дней боёв была 8 мая пропущена чехами к американцам, сопротивление советским войскам оказали лишь остатки гарнизона Праги, прикрывшие отход Шёрнера и сдавшиеся к исходу дня 9 мая (отдельные разрозненные части с боями пытались пробиться на Запад до 11 мая).

«Благодарные» чехи теперь умоляют ЕС выслать как можно больше российских дипломатов и собираются потребовать от России от нескольких десятков миллионов до миллиарда долларов из-за того, что семь лет назад из-за ненадлежащего хранения на чешских складах взорвались контрабандные боеприпасы, находившиеся там вопреки международным обязательствам Чехии. Должен сказать, что у немцев значительно больше прав требовать от чехов компенсации за нападение в мае 1945 года на группировку Шёрнера. Ведь согласно венским и женевским конвенциям население оккупированной страны должно подчиняться приказам оккупационной администрации.

Отмечу, что население СССР имело полное право на сопротивление (как в подполье, так и в рядах партизан), поскольку в его отношении немцы изначально нарушали обязанности оккупирующей стороны, а именно:

отказались от поддержания коммунальной инфраструктуры оккупированных городов и обеспечения населения продовольствием, более того, прямо препятствовали даже попыткам самостоятельной добычи продовольствия населением, что привело к миллионам голодных смертей на оккупированных территориях;

проводили политику геноцида по отношению к отдельным национальным (евреи, цыгане, русские), политическим (коммунисты) и социальным (советские управленцы, интеллигенция) группам на оккупированных территориях;

организовали массовый принудительный вывоз населения на работы в Германию в рабских условиях;

проводили на оккупированных территориях набор в силы безопасности и вспомогательные структуры вермахта, а также формировали боевые части СС, использовавшиеся на фронте;

совершали все вышеперечисленные преступления в отношении советских военнопленных (включая их массовые расстрелы на оккупированных территориях).

Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Восстать же они решили аж 5 мая, когда Гитлер уже неделю как был мёртв, Берлин трое суток как сдался, германские фронты как на Западе, так и на Востоке рассыпались, а фленсбургское правительство настойчиво требовало от союзников принять капитуляцию, ибо ничем больше не управляло. Под его контролем оставались территории Дании, Норвегии (кроме Лапландии), часть Курляндии, отдельные куски побережья Голландии в районе Гамбурга, часть Австрии, итальянский Тироль и Чехия (собственно Германия была уже занята союзниками, встреча на Эльбе давно состоялась). Немцы в это время боялись мести со стороны солдат и фронтовых офицеров союзников (под предлогом продолжения войны) больше, чем капитуляции. Большинство просто хотело сдаться американцам, так как на территории США они не воевали и считали, что у американцев меньше всего оснований их ненавидеть.

Поэтому и рвалась группировка Шёрнера на Запад. Если бы не просьба о помощи восставшей Праги, вряд ли бы РККА стала Шёрнеру препятствовать. Он находился в полусотне километров от американских линий, между ним и американцами советских войск не было. Хоть советское командование и планировало Пражскую операцию ещё до окончания Берлинской (что естественно, поскольку шла война), но начаться она должна была 7 мая (поскольку ударным группировкам надо было пройти 100-200 километров до районов сосредоточения), а завершиться 14 мая, так как после начала наступления до соединения в Праге советским войскам надо было пройти с боями ещё 300-400 километров (как известно, к этому времени Германия уже капитулировала). За это время Шёрнер уже десять раз успел бы уйти к американцам, что, собственно, и произошло. Советские данные показывают, что из 900-тысячной группировки советские войска захватили пленными чуть более ста тысяч человек из частей, прикрывавших отход (также целенаправленная охота велась на эсэсовцев и власовцев), остальные же сдались американцам.

В общем, в конце войны, после подписания капитуляции, более десяти тысяч советских солдат погибли и ещё почти 40 тысяч получили ранения только потому, что чехи решили показать, что они не просто всю войну тысячами добросовестно производили для Германии танки, автомобили, артсистемы и самолёты (не считая стрелкового оружия), но делали это исключительно от своей природной европейскости, предполагавшей законопослушность. Пока протекторат входил в состав рейха, чехи были послушны фюреру, а когда Гитлер самоубился, а рейх исчез, они так же «законопослушно» восстали.

Но чехи, в принципе, ещё лучшие из худших. Они просто «колеблются вместе с линией партии», поддерживая того, кто сегодня кажется им сильнее. Во всяком случае, своих коллаборационистов в Праге не героизируют, даже двухдневный союз с власовцами против немцев стараются не выпячивать (всё-таки Власова и его подельников американцы сами сдали Сталину — не стали защищать, когда его СССР захватил в американской зоне оккупации, и выдали Сталину практически всех его солдат и офицеров). То ли дело бывшие составные части народа-победителя: прибалты и украинцы. Не так давно, каких-нибудь пару десятков лет назад, в Киеве и прибалтийских столицах утверждали, что, чествуя «патриотов», боровшихся за национальную государственность в 1917-1920 (для Украины), 1917–1940 (для Прибалтики) годах, они никогда не поддержат тех националистов, которые пошли на службу к Гитлеру. «Как можно!» — восклицали полные праведного гнева укро-балтийские патриоты. Уже можно. Более того, марши в честь бывших легионеров СС и дивизии СС «Галиция» можно уже не просто проводить на центральных улицах столиц, но делать это в канун 9 Мая.

Украинские радикалы уже открыто говорят, что пора перестать лицемерить и признать, что Гитлер в 1941-1945 годах был союзником украинской державы, а прибалтийские коллеги молча с ними соглашаются. На Гитлере они внимание не акцентируют (немцы могут союзников Гитлера, как членов ЕС, снять с довольствия), зато подчёркивают, что воевали против РККА «за свободу».

В этом вопросе они практически едины с поляками. Последним с Гитлером не повезло. Не понял он тонкую панскую душу, стремившуюся вместе с ним завоевать СССР, потребовал от Варшавы признать немецким Данциг и предоставить экстерриториальный коридор для строительства железной и шоссейной дорог в Восточную Пруссию.

Может, поляки бы на это и согласились. По крайней мере, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек не прервал переговоры. В мае 1939 года польский МИД даже дал согласие на строительство дороги (без экстерриториальности, но очевидно, что можно было договариваться дальше). Последней каплей, переполнившей чашу терпения Польши и приведшей к окончательному разрыву с Германией, стал отказ Гитлера гарантировать «право» Варшавы на Украину после совместной победы над СССР. Гитлер решил, что Польше будет достаточно Белоруссии и Литвы. Такой наглости поляки стерпеть не могли и вместо союзника Гитлер получил противника, а союзы, противостоящие во Второй мировой войне, приобрели неожиданную для Запада конфигурацию.

Поляки верны себе. Их ничему не научили ни 1772-1795 годы, ни 1815 год, ни 1939 год. Они и сейчас мечтают получить контрибуцию и с России, и с Германии просто потому, что им денег не хватает, а также управлять всей Восточной и Центральной (включая Германию) Европой от имени США. Что ж, бывают психические болезни, которые не лечатся, особенно если англосаксам выгодно поддерживать у больного иллюзию собственной нормальности.

Американцы отбросили всякую маскировку и открыто пытаются занять место почившего рейха. Как раз в праздничные майские дни они проводили у российских границ совместные учения с украинскими и эстонскими наследниками нацистов. В последнем случае соучастником США выступает Великобритания. С учётом того, что западные военные и политики открыто говорят о том, что НАТО не желает, да и не может защищать от России Прибалтику и Украину, подобного рода учения являются явной провокацией. Американцы любым путём пытаются добиться хоть какого-то конфликта с участием России. Их цель — ни в коем случае не дать сбить военную напряжённость у российских границ. Их расчёт на то, что рано или поздно у кого-то сдадут нервы или удастся организовать серьёзную провокацию, прозвучат выстрелы, а дальше они уж постараются, чтобы конфликт не угас, а разгорелся.

При этом они даже не скрывают, что так же, как в 1938-1940 годах их не интересовала судьба Австрии, Чехословакии, Польши, Греции, Югославии, а затем и Франции, сейчас их тоже судьба лимитрофов не интересует. Они готовы отдать эти уже разграбленные ими, в принципе, территории в обмен на приобретение темпа в политическом противостоянии с Россией, в обмен на укрепление своих позиций в Западной Европе.

«Сопротивление против советских войск должно продолжаться». Почему война продолжалась и после Победы © РИА Новости, Леонид Доренский / Перейти в фотобанк

Конечно, большие государства играют в свою игру, и эта игра цинична. Но тем более важно лимитрофам уметь правильно оценивать момент и, умело маневрируя, защищать свои интересы, а не тупо надеяться, что о тебе кто-то позаботится.

К сожалению, как свидетельствует исторический опыт, лимитрофы потому и остаются всю жизнь лимитрофами, что у местных политиков не хватает таланта и знаний для того, чтобы эффективно защищать национальные интересы. Они умеют только стоять в прихожей сильного и богатого и клянчить подачки в виде кредитов и территориальных приращений.

Именно поэтому каждое 9 Мая мы проводим военный парад. Это не только дань памяти и предмет гордости, это ещё и напоминание всем, кого это касается, что у каждого государства на планете своя роль. Роль России — завершать начатые против неё войны в чужих столицах. Не потому, что хотим, — приходится.