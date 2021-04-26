Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 26 апреля интервью газете Financial Times заявил о необходимости привлечь к «нормандскому формату» США, Великобританию и Канаду. Также Зеленский предложил переписать Минские соглашения

Песков прокомментировал требования Зеленского изменить Минские соглашения © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский в интервью The Financial Times заявил, что Минские соглашения должны быть изменены в самые сжатые сроки: «Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей ежедневно».

Кроме того, по его словам, к переговорному процессу следует привлечь США, Британию или Канаду. При этом Зеленский отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР, декларировав готовность обсуждать проблемы мирного урегулирования конфликта с президентом России. Его «не волнует место, речь идет о содержании».

Все идеи, содержащиеся в интервью, сложно назвать новыми. Они были уже множество раз сформулированы, и позиция Москвы по этому поводу хорошо известна. Кремль не считает возможным менять Минские соглашения и порядок следования пунктов в Комплексе мер по их выполнению. Вводить в «нормандский формат» новых участников Кремль смысла не видит. Это лишь усложнит процесс принятия и согласования решений. Тем более что очень несложно представить себе, что Америка воспользуется любой возможностью, чтобы вставлять России палки в колеса.

Это одна сторона дела. Киев с какого-то момента перестал учитывать подходы России и пошел вразнос, уже не пытаясь держаться в границах оговоренного и подписанного.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

Кластеры составлены в полном соответствии с тем порядком пунктов, который закреплен в Комплексе мер: выборы до передачи Украине контроля над границей и внесение изменений в Конституцию, фиксирующих особый статус Донбасса.

19 апреля состоялись трехчасовые переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки», закончившиеся безрезультатно. Украинская делегация отказалась обсуждать предложения России о предотвращении «эскалации перестрелок» и привлечении к ответственности виновных в нарушении перемирия. Однако несмотря на фактический их срыв, ставший традиционным итогом каждой подобной встречи, переговоры будут продолжены.

Прозвучало неожиданное предложение провести их очередной раунд на линии разграничения. Несколько дней назад заместитель главы президента России Дмитрий Козак развил эту идею, предложив Киеву, Парижу и Берлину организовать встречу до 27 апреля на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву. С высокой степенью вероятности речь идет о Донецке.

Эксперт сказал, как Украина может выйти из Минских соглашений и что из этого получится © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию «Лига» также затронул тему кластеров, назвав их «логически расставленными шагами» урегулирования конфликта в Донбассе.

«Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту», — сказал Ермак.

В то же время он не уточнил, каковы были предложения украинской стороны. Но об этом можно узнать из вышеупомянутой публикации «Коммерсанта»: в отличие от франко-германский версии, украинские кластеры вступают в непримиримое противоречие с Минскими соглашениями по схеме обычных для Украины вариантов их верификации.

Подводя итоги, можно сказать, что минский процесс не просто зашел в тупик по вине Киева, а даже не выходил из него все годы, начиная с момента подписания «Минска-2» в 2015 году. Тем не менее нет оснований говорить о полной бессмысленности сохранения переговорного формата до тех пор, пока в его рамках удается решать в высшей степени значимые для ДНР и ЛНР вопросы.

Главной остается проблема прекращения огня на линии соприкосновения. Последнее перемирие длилось полгода, и вероятность, что удастся заключить новое, отнюдь не нулевая.