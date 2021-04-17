Отмена крепостного права в России и ликвидация рабства в США произошли (по историческим меркам) практически одновременно

Манифест Александра II об отмене крепостного права был обнародован 19 февраля 1861 года. Прокламация об освобождении рабов в штатах Конфедерации, воюющих против Союза, была подписана Линкольном 30 декабря 1962 года, а окончательно юридический запрет рабства оформлен с вступлением в силу тринадцатой поправки к конституции США 18 декабря 1865 года.

Часть освобождённых крестьян в Российской империи и подавляющее большинство освобождённых рабов в США столкнулись с одной и той же проблемой — как выжить без хозяина? Освобождение было выгодно экономически активному, зажиточному крестьянству, которое, быстро выплатив барину все полагавшиеся платежи, получало возможность работать исключительно на себя, развивая в аграрном секторе капиталистическое производство и активно успешно конкурируя с экономически неэффективными помещичьими хозяйствами. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Середнякам было тяжелее, но они двигались по тому же пути.

Однако в российском крестьянстве было ещё две большие группы, для которых освобождение было страшным ударом. Это бедняки, а также находившаяся на другом полюсе крепостная элита — дворовые люди. Дело в том, что не только крестьяне были обязаны работать на помещика, но и последний обязан был следить за тем, чтобы его подопечные не впадали в совершенную нищету. В случае неурожая помещик обеспечивал помощь (безвозмездную или в виде ссуды) семенами, а также должен был обеспечить прокорм своих крестьян.

Понятно, что для зажиточных, экономически самодостаточных крестьян помощь помещика имела минимальное значение, а необходимость отработки барщины или выплаты помещику оброка (в том числе и от отходных промыслов) являлась серьёзной расходной статьёй. А вот для бедняков, у которых не было ни инвентаря, ни скота для выполнения сколько-нибудь существенных повинностей, работа на помещика была едва ли не единственным способом прокормиться. Отмена личной зависимости крестьян, отменяла и обязанности помещика по отношению к ним. Большая часть бунтов после отмены крепостного права с тем и связана, что крестьяне внезапно узнали, что они лично свободны от всяких гарантий обеспечения их жизненных потребностей. Теперь они должны были заботиться о себе сами.

Аналогичным образом и дворовые люди в большинстве своём «попали под сокращение». Помещик больше не мог содержать раздутый штат слуг, раньше просто кормившихся с барского стола, поставка продуктов к которому входила в обязанности крепостных. «Верных Фирсов» и толпы приживалок «забывали» где придётся, а чаще просто выгоняли на вольные хлеба. И как эти люди, в совершенстве усвоившие привычки своего барина, умевшие филигранно приготовить ему кофе ровно к пробуждению, нужной температуры и подать его с нужным выражением лица, должны были теперь сами себя кормить? Основы крестьянского труда они давным-давно забыли (некоторые вообще работали дворовыми в нескольких поколениях), а их умения, столь ценные при барском дворе, больше никому не были нужны.

То же самое произошло и с неграми. После поражения Конфедерации редкая белая семья на Юге могла позволить себе оставить больше одного чёрного слуги (а большинство и того не могли). Ситуация усугублялась тем, что среди негров не было зажиточных («кулаков»). Они все до освобождения были рабами и находились на барском иждивении. Эксперт объяснил, зачем Зеленский говорит о НАТО, зная, что Украину туда не возьмут © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В результате этих освобождений перед десятками тысяч людей в России и миллионами в США замаячил призрак голода (вплоть до голодной смерти). В России начался быстрый отток освобождённого крестьянства в города, обеспечивший рост промышленного производства. В США промышленность Севера не могла поглотить такое количество дешёвых рабочих рук, поэтому подавляющее большинство негров вернулось на плантации. Теперь они были свободными и получали за свою работу плату. Поэтому кормить, селить и одевать их никто не был обязан, а труд их стоил настолько дёшево, что средний уровень благосостояния свободных негров резко упал, по сравнению с временами рабства.

Так что далеко не всякое освобождение влечёт за собой рост благосостояния. Чаще бывает так, что на первом этапе уровень жизни освобождённых масс резко падает на продолжительное (вплоть до времени жизни двух-трёх поколений) время.

Сейчас шок полного освобождения переживает Украина.

На днях руководитель ЛНР Пасечник сказал, что Украина стремительно превращается в американскую колонию. Он ошибся. К несчастью для себя самой Украина стремительно освобождается от колониальной зависимости от США.

Когда-то Украина уже так «освободилась» от СССР. И тут же выяснилось, что независимые должны себе на жизнь зарабатывать сами. Бывший имперский центр больше никому ничем не обязан. С этого момента уровень жизни на Украине начал стремительно падать.

Некоторым особенно ушлым и утратившим инстинкт самосохранения людям повезло. Несмотря на то, что 9 из каждых 10 кандидатов в олигархи были убиты, некоторые случайно уцелели и оказались распорядителями огромных состояний, материализовавшихся в считанные годы буквально из воздуха. Остальные стали стремительно погружаться в нищету. Ибо если только делить имеющееся и ничего не производить, то для того, чтобы кто-то стал миллиардером, миллионы должны снять последнюю рубаху — простая арифметика. А на Украине, в отличие от России, Казахстана и даже Белоруссии (с её весьма специфической экономикой) никто ничего производить не планировал. Согласно националистической легенде, благосостояние должно было само родиться из независимости. Речь президента. Зеленский рассчитывает на «химию» в отношениях с Западом © president.gov.ua

На первых порах Украине повезло. США, после некоторых колебаний, приняли концепцию Бжезинского, согласно которой для предотвращения восстановления имперской мощи России, необходимо оторвать от неё национальное предполье, в том числе, и даже в первую очередь, Украину. Бжезинский ошибался, но тогда американцы этого не знали.

Они занялись колонизацией постсоветских лимитрофов. Некоторых приняли в ЕС и НАТО, некоторым выделяли кредиты МВФ и помощь на разного рода «демократизаторские» игрища. В общем, украинская элита и значительная часть украинского общества выяснили, что независимость можно конвертировать в русофобию, на которую есть постоянный платежеспособный спрос на мировом политическом рынке. «Мечта идиотов» сбылась. Каждый запасся мешком под деньги и бросился выражать свою преданность американскому господину.

Тревожные звонки зазвенели практически сразу. Американских денег на всех не хватало. Не хватало даже на всех желающих, при том, что желали далеко не все (меньше половины наличного в тот момент населения). Но на это не обратили внимания. Линейная логика, свойственная широким народным массам, подсказывала, что если источник денег существует, и к нему пробился сосед, значит можешь пробиться и ты. Надо только громче славить звёздно-полосатого хозяина и выражать гнев и презрение в отношении «отсталой России».

Колониальная лафа продолжалась два с половиной десятилетия. Кормовая база постоянно сокращалась, счастливчиков, пробившихся к американскому финансированию становилось всё меньше, падали и средние доходы дворовых американских холопов. Но барин кормил, думать ни о чём не надо было, да и местные олигархи, выслуживаясь перед колониальными властями, тоже обзавелись информационными свитами, кормящимися от их щедрот.

В один страшный день всё кончилось. Холопам дали вольную. США всё так же борются с Россией, но до них уже в 2014 году дошло, что лимитрофы-колонии не сдерживают Россию, а бессмысленно пожирают ресурсы своих сюзеренов-протекторов. В лучших традициях Запада, США и ЕС несколько раз попытались переложить содержание своих колоний на Россию. Но Москва так успешно уворачивалась от этой «чести», что уже к 2016 году стало ясно — колонии надо отпускать на вольные хлеба. Так в XVI веке, по закону, помещики отпускали в голодный год крепостных, если не могли их прокормить.

В общем, США прекратили кормить Украину за русофобию, свернули большую часть институтов колониального управления и почти не вмешиваются в решение злободневных вопросов. Привычкой аборигенов подчиняться и радостно выполнять любые пожелания Вашингтона, Америка, конечно, пользуется, но взамен ничего не даёт. Самые проницательные украинцы начали догадываться, что и не даст. Коломойский ещё при Трампе осознавший, что свёртывание американского «пищеблока» — не блажь экстравагантного президента, а новая реальность американской политики, уже в начале 2019 года предлагал объявить дефолт, простить самим себе все свои долги и, таким образом, растянуть оставшийся внутренний украинский ресурс как можно дольше, попытавшись за это время продасться России.

Но Москва брать Украину, а особенно Коломойского, на довольствие не желает — не вписываются они в формулу цена-качество, а американцы резонно пытаются наказать наглеца, хотевшего кинуть их на деньги. Но даже это (наказание Коломойского) у них пока выходит плохо, что является дополнительным свидетельством частичного паралича американских международных возможностей.

Освобождённые русские крестьяне подались на заводы, освобождённые негры вернулись на плантации. И те, и другие внесли существенную лепту в строительство «развитого капитализма». Украина, как бывшие дворовые, ничего не умеет, кроме как преданно лакействовать, а спрос на холуйство внезапно упал до нуля. И вот стоит свободная колония на распутье, пытается сложить себе цену, но платить никто не хочет. А голод — не тётка, и он заставляет украинцев устраиваться в индивидуальном порядке, отправляясь в Россию «на стройки пятилетки» или в Европу, собирать выращенные для российского потребителя (едва ли не последнего из платежеспособных) ягоды.

Люди как-то выживают, а государство, так и не сумев толком стать колонией, превращается в пустырь. Собственно заимствованное у тюркских народов слово майдан и означает сельский пустырь, ведь площадей (предполагающих какое-никакое архитектурное оформление) в селе не существует. Вспоминается фаталистическое: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт».