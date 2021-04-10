Лондонскому правительству пришлось столкнуться с собственной уличной «партией войны»

В Северной Ирландии продолжаются массовые беспорядки и столкновения, в результате которых были сожжены автобусы и разгромлены магазины. По итогам уличных боев пострадали свыше пятидесяти полицейских, а правоохранители арестовали десятки жителей Белфаста — преимущественно, несовершеннолетних подростков. Они бросали в полицию «коктейли Молотова», петарды и дымовые шашки. Словом, вели себя в знакомом стиле украинских уличных «активистов» — с той разницей, что такие действия, которые без проблем сходят с рук в Киеве, грозят в Великобритании реальным штрафом или тюрьмой.

Услышав эти новости, в Украине наверняка вспомнят про Ирландскую республиканскую армию — военизированное подразделение католиков, которое боролось за воссоединение Ольстера и Ирландии, а впоследствии распалось на целые ряд группировок. Однако ни знаменитая ИРА, ни ее политическое крыло в лице партии Шинн Фейн, не имеют отношения к организации нынешних беспорядков. За ними стоят политические противники католиков — пробританские лоялисты-юнионисты. Они выступают за «единую неделимую Великобританию» и требуют сохранить привилегированное положение местной протестантской общины, которая веками подвергала дискриминации ирландских католиков.

Группировки протестантских националистических «добровольцев» всегда пользовались плохо скрытой поддержкой со стороны британских властей. По существу, их использовали в качестве «эскадронов смерти», которые помогали британской армии и брали на себя выполнение грязной работы — то есть, запугивали католические кварталы, где традиционно поддерживали Ирландскую республиканскую армию и Шинн Фейн. Принуждение к миру: как это работает по формуле Штайнмайера © flickr.com, пресс-служба ВСУ

Идеология ольстерских парамилитарес представляя собой гремучую смесь клерикального фундаментализма, религиозной нетерпимости и националистических предрассудков. В противовес республиканцам, которые всегда имели социалистическую программу, восходящую к их историческому лидеру Джеймсу Конноли — и даже организовали в Лимерике Советы по большевистскому образцу — протестантские добровольцы яростно ненавидели коммунизм, называя своих противников пятой колонной Москвы. Хотя, впрочем, судя по воспоминаниям Горбачева, советское партийное руководство действительно поддерживало неформальные связи с ИРА.

Действия протестантских боевиков отличались крайней жестокостью, выделявшейся даже на общем фоне затяжной гражданской войны. А местная полиция, среди которых всегда были сильны позиции протестантского ордена оранжистов, зачастую смотрела на этот террор сквозь пальцы Красной Руки — исторического символа североирландской провинции, который со временем превратился в основной элемент символики лоялистов.

Наиболее печальную славу снискали себе представители военизированной группировки Ольстерские добровольческие силы, которую основал бывший британский солдат Гасти Спенс, успевший поучаствовать в АТО на острове Кипр, помогая усмирять боровшихся за независимость греков. Эти ультраправые «добробатовцы» ставили своей целью «полное искоренение ирландского республиканизма» и массовую зачистку Ольстера от неблагонадежных политических элементов, не отличающихся лояльностью британской короне. Парамилитарной группе вменяется в вину не менее 500 убийств — причем, жертвами чаще всего становились обыкновенные ольстерские католики, которые не имели отношения к силовым структурам республиканцев. А иногда от рук «добровольцев» гибли сами местные протестанты.

Именно ОДС организовали в 1971 году взрыв в «католическом» пабе Белфаста — самый кровавый теракт в истории ольстерского конфликта, в результате которого погибли пятнадцать человек, включая несовершеннолетних подростков. Характерно, что британская полиция долгое время обвиняла в этой бойне республиканцев, которые якобы взорвали себя сами, случайно перепутав питейные заведения. А в 1974 году протестантские «активисты» устроили серию взрывов на улицах Дублина и Монахана — что унесло жизни 33 мирных граждан. Эти многочисленные жертвы стали результатом кровавой тактики «добровольцев», которые не оповещали полицию о заложенных бомбах — в отличие от ирландских республиканцев.

ОДС развернули на территории Ирландии настоящий террор — они проводили диверсии на железной дороге Дублин-Белфаст, взрывали электростанции, радиомачты и памятники ирландским национальным героям — причем, по мнению ирландских республиканцев, за этими действиями могли стоять британские спецслужбы, потому что без их помощи протестанты вряд ли могли проводить такие широкомасштабные заграничные операции.

Однако, «добровольцы» особенно свирепствовали в самом Ольстере. Помимо стрельбы и взрывов, они громили принадлежащие католикам предприятия — заявляя, что это подрывает финансирование ИРА. Ультраправые систематически занимались вымогательством, грабежами, торговлей оружием и наркотиками. Все это вменялось в вину Ольстерским добровольческим силам, однако тем же занимались другие протестантские добробаты — Ассоциация обороны Ольстера, Молодые гражданские добровольцы, Коммандос Красной Руки, и прочие группировки, которые напоминают своей идеологией и практикой «айдары» или «азовы».

Криминальный беспредел вооруженного крыла юнионистов создавал проблемы для британского руководства, и официальный Лондон пересмотрел свое отношение к чересчур одиозным борцам за нерушимость Соединенного Королевства. Многие лидеры «добровольческого движения» оказались в тюрьме, а правительство избрало курс на мирные договоренности с лидерами Шинн Фейн, хотя они прежде записывались властями в число террористов. 10 апреля 1998 года в Белфасте заключили историческое Соглашение Страстной Пятницы, которое строилось на принципах взаимного компромисса — по-своему напоминая этим Минские соглашения.

В обмен на деэскалацию и разоружение Великобритания признала республиканцев в качестве полноправных участников политического процесса. Представители Шинн Фейн получили равные права в специально сформированных органах законодательной и исполнительной власти, которые установили официальные связи с Ирландской Республикой. Это мирное урегулирование положило конец многолетней бойне, однако его пытаются подрывать радикально настроенные боевики — особенно протестантские добробатовцы, которые изначально не признавали мира с католиками. И сейчас они предприняли очередную попытку саботировать мирный процесс, подключив к этому свое новое поколение, воспитанное на романтических легендах о кровавых подвигах «добровольцев».

Формальной причиной беспорядков стал недавний конфликт между радикальными протестантами и полицией. Правоохранители не стали преследовать ирландских республиканцев, которые пришли на похороны товарища, нарушая этим карантинный запрет — и это вызвало возмущение ольстерских ультраправых.

Но главная причина их недовольства имеет более серьезные поводы. Несмотря на Брекзит, британское правительство заключило специальную сделку с Дублином, сохраняя свободное передвижение людей и товаров между Ольстером и Ирландской Республикой. Таможенная граница между Великобританией и ЕС проходит теперь по морю, отделяя Северную Ирландию от территории Соединенного Королевства. Эта «зрада» шокировала ультраправых юнионистов — по их мнению, что Борис Джонсон «сливает» провинцию, создавая предпосылки для объединения Ирландии, за которое всегда боролись республиканцы. Так что некоторые представители «добробатов» выступают теперь за полную независимость Ольстера, мечтая провозгласить его независимым государством — по образцу расистской Южной Родезии.

Все это служит знаковым примером для Украины. История Ольстера показывает, что прекращение кровавого длительного конфликта может быть достигнуто только на базе политических соглашений, и требует от сторон взаимных уступок. Но главным условием мира является сворачивание деятельности уличной «партии войны» — ультраправых боевиков, которые опираются на поддержку со стороны власти, и, в свою очередь, мешают ей пойти на достижение компромисса. Разделённый Кипр: уроки замороженного конфликта © AP, Petros Karadjias | AP, Petros Karadjias | Перейти в фотобанк

Британия реализовала в Белфасте свой собственный Минск, но украинские власти отказались от компромисса, уступая только радикальным националистам. А они в очередной раз продавили Зеленского — заставив его выпустить из тюрьмы Сергея Стерненко, осужденного за тяжелые уголовные преступления. Причем, официальный Лондон не порицает действия патриотов, устроивших погром в администрации украинского президента.

Увы, до украинской версии Соглашения Страстной Пятницы еще далеко. Война продолжается — поддерживая политическое влияние ультраправых. Но хочется верить, что ситуация на востоке Украины нормализуется, как это случилось в Северной Ирландии — несмотря на многолетнюю традицию ненависти, вражды и мести.