Безработные украинские девушки становятся жертвами торговли живым товаром

«Слуга народа» посетил с визитом Катар, где его команда больше всего запомнилась нарушением правил дипломатического этикета. Во время встречи с руководителями арабской монархии Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба сидели в свободной позе, закинув ногу на ногу, что считается в этом регионе недопустимой фривольностью. И теперь об этом судачат больше, чем о содержании ближневосточных переговоров, в ходе которых Владимир Зеленский рассказывал арабским шейхам о перспективах земельной приватизации — хотя в ней вроде бы запрещено участие иностранцев.

А рядом, в Объединенных Арабских Эмиратах, вспыхнул другой скандал, связанный с обвинениями в нарушении общественных норм. Местная полиция задержала в Дубае одиннадцать украинских девушек. Они участвовали в обнаженной фотосессии на балконе гостиницы в элитном квартале Dubai Marina — неподалеку от пирсов, где швартуются дорогие яхты миллионеров. Эти съемки быстро распространились по социальным сетям, после чего моделей арестовали за непристойное поведение — и теперь им грозит до шести месяцев тюрьмы вместе с огромным денежным штрафом.

Украинский секс-бизнес давно пустил корни на Ближнем Востоке — как и во многих других регионах мира. В этом специфическом кластере экономики заняты девушки из всех постсоветских стран, но Украина выбивается в лидеры из-за экономического кризиса, нестабильности и войны. Молодые украинки, которые не могут найти у себя дома работу, регулярно вовлекаются в международные криминальные схемы секс-трафика. Вербовщики нанимают их для работы за рубежом, обещая места на подиуме или вакансии в гостиничном персонале. Однако на месте девушкам приходится заниматься эскорт-услугами, пополняя ряды приехавших на заработки проституток. Травля и бедность. Украинские женщины после Евромайдана © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Некоторые украинки соглашаются на это добровольно — потому что родная страна достоинства не может предложить им каких-то особенных перспектив в смысле творческого развития и карьерного роста. Социальные лифты давно закрыты для украинских бедняков. И неудивительно, что привлекательные девушки оказываются в лифтах дубайского небоскреба, которые поднимают их в номера, рестораны и казино. Что представляется многим завидной, роскошной и легкой жизнью — на фоне беспросветной реальности покинутой родины.

Но такая сомнительная удача сопутствует далеко не всем — и не очень долго. Согласно данным международных правозащитных организаций, которые расследуют организованную торговлю людьми, десятки тысяч девушек принудительно удерживаются криминальными сутенерами. Они отбирают у своих жертв документы, присваивают большую часть заработанных денег, регулярно унижают, бьют и насилуют своих жертв — а нередко подсаживают их на наркотики, что почти всегда приводит в конце к трагедии.

Молодые эскортницы ненадолго задерживаются в топе секс-бизнеса — потому что со временем их переводят в штат низкооплачиваемых подпольных борделей или покупают для чьих-то персональных частных гаремов. А также вовлекают в сьемки порнографического контента с применением брутального физического насилия — причем таких актрис могут насильно удерживать в закрытых «фермах» с помощью давления и угроз.

«Ротации происходят постоянно, этот процесс не останавливается из-за стабильно большого спроса. К нему причастна украинская и международная оргпреступность. На Ближний Восток несколько раз в год завозят новые партии девчонок — как правило, небольшими группами, чтобы не привлекать большого внимания. После трех лет в странах Залива это разрушенные люди, утратившие то, что называется "свежестью" или "товарным видом". Они сидят на таблетках, на кокаине и транквилизаторах, и потом их просто перепродают каким-то богатым бизнесменам из Индии, где за жизнь такой девушки вообще никто не поручится. Некоторым удается вернуться домой и выскочить из этой системы, другие сами начинают вербовать "на работу" молодых украинок или снимаются в порно, оставаясь в системе этого бизнеса. Но какие-то реальные истории успеха у таких людей мне неизвестны. Завидовать нечему», — рассказала мне киевская правозащитница, которая участвовала в спасении жертв сексуальной эксплуатации и гламурного бордельного рабства.

Борьба против торговли людьми вроде бы на слуху. Так, в феврале правоохранители задержали 28-летнюю украинку, которая занималась вербовкой девушек, направляя их в распоряжение сутенеров.

«Действуя в сговоре с гражданином Турецкой Республики, она подыскивала на территории Киева женщин, которые находились в трудном материальном положении. Пострадавшим предлагалась работа в сфере оказания сексуальных услуг с заработной платой в размере 100-200 долларов США за один час предоставления таких услуг, часть из которых необходимо передавать сутенеру, который находится в Стамбуле. Жительницу Одесской области задержали в Киеве во время переправки с ней двух женщин через государственную границу Украины в Турецкую Республику», — сообщили об этом в украинской полиции.

А сразу после этого арестовали 26-летнего уроженца Луганской области, который поставлял актрис для западных порнографических студий. Причем у его жертв отбирали документы, заставляя их отрабатывать искусственно начисленные долги.

«По данным следствия, луганчанин размещал в интернете объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Обычно он вербовал девушек, которые оказались в трудном материальном положении. После пересечения границы женщины, по заказу одного из известных европейских режиссеров, попадали в порнобизнес, однако вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы», — рассказала об этой ситуации пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Итак, украинки вовлекаются в секс-бизнес именно в силу бедности — и государство несет прямую ответственность за эту позорную ситуацию. Граждане нищего и зависимого государства востребованы в международной системе разделения труда в качестве дешевой рабочей силы, а проституция всегда распространена в среде вынужденных мигрантов-заробитчан, которые не могут предложить покупателям ничего, кроме своего тела. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Большинство вербовщиков-сутенеров не попадают в поле зрения коррумпированных правоохранителей, а карантин и пандемия не мешают процветанию этого преступного бизнеса. Несмотря на показательные аресты, украинские девушки все так же отправляются за границу, где образ украинской проститутки превратился в расхожий штамп массовой международной культуры. Так, фильм «Импорт-экспорт» рассказывает об украинской медсестре, которая вынуждена заниматься проституцией в Австрии. А в новой датской комедии «Рыцари справедливости» оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена фигурирует молодой украинский юноша, вывезенный в Данию для сексуального рабства.

История с голыми девушками в Дубае дополнительно поспособствует закреплению подобных стереотипов. Хотя судить нужно не моделей, а циничных политиков, которые выталкивают из страны невостребованную молодежь, заставляя ее продавать себя как товар — под пафосные разговоры о растущем международном значении Украины.