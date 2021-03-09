Казалось бы, публикация испытаний «Спутника V» в авторитетнейшем медицинском журнале Lancet поставила жирную точку на попытках европейских политиков дискредитировать российскую вакцину, назвать ее ненадежной. Но западные товарищи пытаются совершить новый подход к снаряду. Причина проста: им нужен «Спутник V», но в то же время они его очень боятся

С каждой неделей под крыло «Спутника V» встают все новые европейские страны — каждая из них пытается провести сертификацию российской вакцины через собственных регуляторов. В ответ глава Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Хохе назвала процедуру экстренного оформления вакцины «Спутник V» со стороны ряда европейских стран русской рулеткой. Якобы слишком мало данных о количестве привитых, поэтому непонятно, насколько эффективной окажется вакцина. А значит, страны должны воздержаться от ее сертификации на национальном уровне. Алексей Дейкин: «Спутник V» в Италии будет применяться в комплексе с вакциной AstraZeneca © pnp.ru

В России, естественно, возмутились. Потребовали извинений за клевету и дискредитацию. Однако европейцы не видят тут повода для принесения извинений. По мнению «Радио Свобода»*, ведомство всего лишь «предупреждает страны — члены ЕС не одобрять вакцину "Спутник V" на уровне национальных регуляторов до тех пор, пока EMA не убедится в безопасности» российской вакцины. Немецкий Spiegel уверяет, что российская вакцина проходит те же процедуры, которые до нее проходили другие вакцины. И что EMA просто заботится о здоровье простых европейцев.

Весьма, надо сказать, интересная забота — затяжная бюрократическая процедура оформления русской вакцины, которая началась слишком поздно (привет европейским бюрократам) и закончится в лучшем случае через несколько месяцев. А в это время простые европейцы, получается, должны умирать без вакцины — ведь Еврокомиссия, мягко говоря, опростоволосилась и не сумела обеспечить доставку в ЕС заказанных ею миллионов доз Pfizer и AstraZeneca. Компании-производители отказались поставить уже оплаченные дозы по причинам форс-мажора. И вроде бы Еврокомиссия это понимает, вроде бы говорит о том, что страны-члены «имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», однако затем устами других чиновников утверждает, что это чистая русская рулетка.

И это не колебания вместе с линией партии, а ее отсутствие. Умная часть еврочиновников понимает, что, если вакцины не будет, население отдельных стран возьмется за вилы, а элиты снова заговорят о том, что такой ЕС им не нужен. Глупая же считает, что русские слишком хорошо воспользовались европейскими сложностями. СМИ пишут о том, что русские выигрывают у Запада битву за вакцинацию в странах Восточной Европы. Причем не только в Сербии и Македонии, но и в странах, входящих в ЕС. Венгрия и Словакия уже заключили контракты, Австрия и Хорватия на очереди, а болгарская оппозиция требует у властей немедленно начать закупки. Что же касается Западной Европы, то Италия вообще намерена производить у себя вакцину и уже подписала соответствующий контракт с Россией. Причем о какой-то солидарности с ЕС итальянцы не думают. Если EMA одобрит вакцину, то произведенная в Италии вакцина (10 миллионов доз до конца года) будет использоваться лишь в Италии. Если не одобрит, то итальянцы пустят ее на экспорт в те страны, которые одобрили.

Поэтому отчасти госпожа Виртумер-Хохе права. Для Европы это действительно русская рулетка — правда, не в лечебном, а в политическом смысле. Когда будет ясно, что на фоне отсутствующих европейских вакцин Россия спасает народы ЕС от коронавируса, вести дальнейшую русофобскую пропаганду среди граждан Евросоюза будет очень непросто.

Поэтому ответственные товарищи и усилили накал дискредитации, снова намекая на то, что русская вакцина — это кот в мешке. И что Москва, предлагая Европе этого кота испробовать, параллельно занимается дискредитацией настоящих, проверенных — то есть западных — вакцин. Американская The Wall Street Journal углядела целую «российскую кампанию по дезинформации с целью подорвать доверие к Pfizer и другим вакцинам от коронавируса». С ней согласился американский Госдеп. Эксперт объяснил медленную вакцинацию на Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Очевидно, что Россия снова использует свои старые фокусы и рискует жизнями людей для того, чтобы распространять дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают каждый день жизни», — поясняет глава пресс-службы этого ведомства Нед Прайс.

Однако Москве нет смысла как-то дискредитировать эти препараты, они сами себя дискредитируют в процессе вакцинирования. Самая эффективная западная вакцина — Moderna — применяется в основном для вакцинации американцев. Вторая по качеству — американо-немецкая Pfizer — имеет столь большое количество зарегистрированных побочных эффектов, что ее даже как-то стыдно называть надежной вакциной. Третий препарат — британско-шведская AstraZeneca — считается не только ненадежной, но еще и слабоэффективной.

Поэтому вместо того, чтобы признать одобрение «Спутника V» русской рулеткой, госпоже Виртумер-Хохе (а вместе с ней Spiegel, «Радио Свобода» и другим американо-европейским СМИ) стоит признать одобрение ими опасной вакцины Pfizer и ненадежной AstraZeneca западной рулеткой. И перестать играть жизнями граждан Евросоюза во имя больших европейских интересов. А для этого нужно немного — если уж не помогать, то, по крайней мере, не препятствовать сертификации российской вакцины на уровне стран — членов Европейского союза. Пусть венгры, итальянцы, немцы, словаки и другие европейские народы получат доступ и к российской, и к западным вакцинам. После чего сами решат, что им колоть.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.