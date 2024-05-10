https://ukraina.ru/20240510/1054914324.html
Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на Украине
Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на Украине - 10.05.2024 Украина.ру
Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на Украине
Украине дадут, по разным оценкам, от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты
2024-05-10T06:15
2024-05-10T06:15
2024-05-10T06:15
новости
f-16
фсб
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Он резюмировал, что России в этой ситуации необходимо планировать мероприятия, которые позволят углубить защиту средств ПВО и поражать F-16 дистанционно. Для этого, подытожил эксперт, нужны профессионалы, которые тонко понимают тактические характеристики этой техники и смогут предложить неординарное решение.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук заявил, что военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыА председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.А накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
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новости, f-16, фсб, россия, украина, украина.ру
Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на Украине
Украине дадут, по разным оценкам, от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
"Также может быть опасность для военного состава и мирных жителей, поскольку средство поражения, доставки F-16 позволяет в пределах 300–400 километров наносить удары. Storm Shadow, например, даже до 500 километров добивают. Правда, нас убеждают, что такое оружие пока не поставляется ВСУ. А некоторые эксперты пишут, что, если Украина получит "Фальконы" (F-16), мы устроим так называемую соколиную охоту "Фалькон" – "Сокол". Я считаю, это шапкозакидательские настроения. Противник у нас серьезный, техника у него тоже грозная, многофункциональная, которая может эффективно бороться с нашими средствами ПВО и РЭБ. Нельзя этого недооценивать!" - сказал Храпач.
Он резюмировал, что России в этой ситуации необходимо планировать мероприятия, которые позволят углубить защиту средств ПВО и поражать F-16 дистанционно. Для этого, подытожил эксперт, нужны профессионалы, которые тонко понимают тактические характеристики этой техники и смогут предложить неординарное решение.
Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук заявил, что военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
А председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.
А накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
Есть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой: