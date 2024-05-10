Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
У командования ВСУ сложилась непростая дилемма. Или украинские военные дождутся, что попадут на Донбассе в полноценный котел, либо им придется отвести войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Противник строит оборонительные рубежи на севере Днепропетровской области. Но это будут не сплошная, а очаговая оборона, рассказал эксперт.
"И не факт, что солдаты, которые поймут, что им точно не победить, будут сидеть в этих окопах, а не разойдутся по домам. В истории уже были примеры, когда армия, проигрывая позиционную войну, разлагается, а потом разбегается", - подчеркнул Васильев.
Таким образом у украинского командования складывается непростая дилемма. Либо ВСУ придется сидеть и ждать, пока ВС РФ будут формировать полноценный котел, отметил обозреватель.
И если в этот котел попадут пять-шесть бригад ВСУ, то это будет моральный удар, который враг не сможет пережить. Либо украинское командование будет вынуждено отвести войска. Но после отступления солдаты ВСУ могут просто разбежаться по домам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру