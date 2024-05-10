Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ - 10.05.2024 Украина.ру
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Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ
Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ - 10.05.2024 Украина.ру
Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ
У командования ВСУ сложилась непростая дилемма. Или украинские военные дождутся, что попадут на Донбассе в полноценный котел, либо им придется отвести войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-10T05:14
2024-05-10T05:14
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Когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Противник строит оборонительные рубежи на севере Днепропетровской области. Но это будут не сплошная, а очаговая оборона, рассказал эксперт.Таким образом у украинского командования складывается непростая дилемма. Либо ВСУ придется сидеть и ждать, пока ВС РФ будут формировать полноценный котел, отметил обозреватель.И если в этот котел попадут пять-шесть бригад ВСУ, то это будет моральный удар, который враг не сможет пережить. Либо украинское командование будет вынуждено отвести войска. Но после отступления солдаты ВСУ могут просто разбежаться по домам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, всу, украина, оборона, наступление, вс рф, сво, окружение, днепропетровская область, укрепления
Новости, Россия, США, ВСУ, Украина, оборона, наступление, ВС РФ, СВО, окружение, Днепропетровская область, укрепления

Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ

05:14 10.05.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
У командования ВСУ сложилась непростая дилемма. Или украинские военные дождутся, что попадут на Донбассе в полноценный котел, либо им придется отвести войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Противник строит оборонительные рубежи на севере Днепропетровской области. Но это будут не сплошная, а очаговая оборона, рассказал эксперт.
"И не факт, что солдаты, которые поймут, что им точно не победить, будут сидеть в этих окопах, а не разойдутся по домам. В истории уже были примеры, когда армия, проигрывая позиционную войну, разлагается, а потом разбегается", - подчеркнул Васильев.
Таким образом у украинского командования складывается непростая дилемма. Либо ВСУ придется сидеть и ждать, пока ВС РФ будут формировать полноценный котел, отметил обозреватель.
И если в этот котел попадут пять-шесть бригад ВСУ, то это будет моральный удар, который враг не сможет пережить. Либо украинское командование будет вынуждено отвести войска. Но после отступления солдаты ВСУ могут просто разбежаться по домам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 19:30
Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.
 
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