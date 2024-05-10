https://ukraina.ru/20240510/1054947217.html

Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ

Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ - 10.05.2024 Украина.ру

Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ

У командования ВСУ сложилась непростая дилемма. Или украинские военные дождутся, что попадут на Донбассе в полноценный котел, либо им придется отвести войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-05-10T05:14

2024-05-10T05:14

2024-05-10T05:14

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Когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Противник строит оборонительные рубежи на севере Днепропетровской области. Но это будут не сплошная, а очаговая оборона, рассказал эксперт.Таким образом у украинского командования складывается непростая дилемма. Либо ВСУ придется сидеть и ждать, пока ВС РФ будут формировать полноценный котел, отметил обозреватель.И если в этот котел попадут пять-шесть бригад ВСУ, то это будет моральный удар, который враг не сможет пережить. Либо украинское командование будет вынуждено отвести войска. Но после отступления солдаты ВСУ могут просто разбежаться по домам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, всу, украина, оборона, наступление, вс рф, сво, окружение, днепропетровская область, укрепления