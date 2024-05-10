https://ukraina.ru/20240510/1054973852.html

Первые "200 лет войны самые сложные": эксперт о том, почему войска Запада станут "мальчиками для битья"

Первые "200 лет войны самые сложные": эксперт о том, почему войска Запада станут "мальчиками для битья" - 10.05.2024 Украина.ру

Первые "200 лет войны самые сложные": эксперт о том, почему войска Запада станут "мальчиками для битья"

Если европейские войска будут сидеть в тылу ВСУ на Волыни, то станут для российских военных "мальчиками для битья". Западу придется как-то отвечать и перебрасывать их на линию фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-10T05:45

2024-05-10T05:45

2024-05-10T05:45

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В Иране есть шутливая пословица про то, что [первые] 200 лет войны - самые сложные. При этом Россия может оказаться в таком же графике. Учитывая, что Запад планирует поставки на Украину на несколько лет вперед и останавливаться они не собираются, рассказал историк.Но для европейцев это тоже не самый лучший вариант. Если западные войска будут сидеть в тылу на Волыни, то станут для российских ракет "мальчиками для битья". Поэтому им придется как-то отвечать. А для этого придется перебросить войска на линию фронта, отметил Поликарпов.Но и тут есть непонятная деталь. Запад утверждает, что "наши войска вступят в бой, когда ВС РФ подойдут к Киеву или к Одессе". То есть там не исключают такой сценарий краха украинского фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240507/1054955835.html

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