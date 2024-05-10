Первые "200 лет войны самые сложные": эксперт о том, почему войска Запада станут "мальчиками для битья"
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Если европейские войска будут сидеть в тылу ВСУ на Волыни, то станут для российских военных "мальчиками для битья". Западу придется как-то отвечать и перебрасывать их на линию фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
В Иране есть шутливая пословица про то, что [первые] 200 лет войны - самые сложные. При этом Россия может оказаться в таком же графике. Учитывая, что Запад планирует поставки на Украину на несколько лет вперед и останавливаться они не собираются, рассказал историк.
"На Западе даже есть в планах перебрасывать на Украину некие европейские войска. Они к этому готовят общественное мнение. Но тут есть вопрос: они их будут перебрасывать на ЛБС? Или они хотят ими заменить тыловые части ВСУ на границе с Белоруссией?", - подчеркнул эксперт.
Но для европейцев это тоже не самый лучший вариант. Если западные войска будут сидеть в тылу на Волыни, то станут для российских ракет "мальчиками для битья". Поэтому им придется как-то отвечать. А для этого придется перебросить войска на линию фронта, отметил Поликарпов.
Но и тут есть непонятная деталь. Запад утверждает, что "наши войска вступят в бой, когда ВС РФ подойдут к Киеву или к Одессе". То есть там не исключают такой сценарий краха украинского фронта, заключил собеседник издания.
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