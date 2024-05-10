https://ukraina.ru/20240510/1054959202.html

Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных

Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных - 10.05.2024 Украина.ру

Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных

У американских демократов сейчас проблемы: они не знают, кого выдвинуть вместо Джо Байдена. Кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис забраковали, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался сам, и на горизонте снова появилась экс-первая леди США Мишель Обама. В этой ситуации главное, чтобы в самый ответственный момент Байден не забыл ее имя

2024-05-10T05:59

2024-05-10T05:59

2024-05-10T05:59

новости

историк

джо байден

сша

власть

президент

мишель обама

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/02/1053670338_5:0:1200:672_1920x0_80_0_0_02574c010d149290b519dd02d5bd3af8.jpg

Такие слова в интервью изданию Украина.ру прозвучали от историка, участника Югославской войны, автора книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаила Поликарпова.Он добавил, что даже демократы понимают, что Байден с его деменцией - не самая удачная кандидатура, а вот сам действующий лидер США этого не осознает, иначе не сказал бы на днях, что у него нет "ни альцгеймера, ни деменции, ни альцгеймера".ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВ: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с ПольшейРанее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер также отметил, что Америкой управляют кланы. Он привел в пример Бушей и Клинтонов. Кроме того, эксперт отметил, что у Мишель Обамы есть не только козырь в виде популярность ее супруга, но и другие необходимые для победы в США достоинства: правильный цвет кожи и пол.Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена ОбамыПри этом семье Байденов, отметил Вайнер, будут даны определенные гарантии. По мнению политолога, следующая администрация Белого дома поручится, что родственников экс-президента не привлекут к ответственности за их преступления и "остальные темные делишки".В воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Дональду Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.

https://ukraina.ru/20240428/1054653635.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, историк, джо байден, сша, власть, президент, мишель обама, украина.ру