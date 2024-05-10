Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных - 10.05.2024 Украина.ру
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Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных
Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных - 10.05.2024 Украина.ру
Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных
У американских демократов сейчас проблемы: они не знают, кого выдвинуть вместо Джо Байдена. Кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис забраковали, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался сам, и на горизонте снова появилась экс-первая леди США Мишель Обама. В этой ситуации главное, чтобы в самый ответственный момент Байден не забыл ее имя
2024-05-10T05:59
2024-05-10T05:59
новости
историк
джо байден
сша
власть
президент
мишель обама
украина.ру
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Такие слова в интервью изданию Украина.ру прозвучали от историка, участника Югославской войны, автора книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаила Поликарпова.Он добавил, что даже демократы понимают, что Байден с его деменцией - не самая удачная кандидатура, а вот сам действующий лидер США этого не осознает, иначе не сказал бы на днях, что у него нет "ни альцгеймера, ни деменции, ни альцгеймера".ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВ: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с ПольшейРанее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер также отметил, что Америкой управляют кланы. Он привел в пример Бушей и Клинтонов. Кроме того, эксперт отметил, что у Мишель Обамы есть не только козырь в виде популярность ее супруга, но и другие необходимые для победы в США достоинства: правильный цвет кожи и пол.Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена ОбамыПри этом семье Байденов, отметил Вайнер, будут даны определенные гарантии. По мнению политолога, следующая администрация Белого дома поручится, что родственников экс-президента не привлекут к ответственности за их преступления и "остальные темные делишки".В воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Дональду Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.
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новости, историк, джо байден, сша, власть, президент, мишель обама, украина.ру
Новости, историк, Джо Байден, США, власть, президент, Мишель Обама, Украина.ру

Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных

05:59 10.05.2024
 
Байден
Байден
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У американских демократов сейчас проблемы: они не знают, кого выдвинуть вместо Джо Байдена. Кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис забраковали, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался сам, и на горизонте снова появилась экс-первая леди США Мишель Обама. В этой ситуации главное, чтобы в самый ответственный момент Байден не забыл ее имя
Такие слова в интервью изданию Украина.ру прозвучали от историка, участника Югославской войны, автора книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаила Поликарпова.
"Видимо, способность управлять страной передается половым путем (смеется). Похоже, они объявят о ее выдвижении в августе. Сейчас ведется закулисный торг. Мы уже слышим эти звуки. Ясно, что не будет никаких праймериз. Это произойдет в нарушение правил игры. Но в Штатах политики сами устанавливают правила игры и сами меняют их по ходу партии. Главное сейчас для демократов, чтобы Байден не перепутал имя человека, которого он захочет выдвинуть вместо себя. И чтобы он не забыл об этом на съезде", - сказал историк.
Он добавил, что даже демократы понимают, что Байден с его деменцией - не самая удачная кандидатура, а вот сам действующий лидер США этого не осознает, иначе не сказал бы на днях, что у него нет "ни альцгеймера, ни деменции, ни альцгеймера".
ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВ: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей
Ранее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер также отметил, что Америкой управляют кланы. Он привел в пример Бушей и Клинтонов. Кроме того, эксперт отметил, что у Мишель Обамы есть не только козырь в виде популярность ее супруга, но и другие необходимые для победы в США достоинства: правильный цвет кожи и пол.
Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
При этом семье Байденов, отметил Вайнер, будут даны определенные гарантии. По мнению политолога, следующая администрация Белого дома поручится, что родственников экс-президента не привлекут к ответственности за их преступления и "остальные темные делишки".
В воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Дональду Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.
- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 09:50
Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл ТрампОчередной пакет помощи Киеву, одобренный палатой представителей США - это полная победа действующего президента Америки Джо Байдена и сокрушительный провал экс-главы государства Дональда Трампа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер
 
НовостиисторикДжо БайденСШАвластьпрезидентМишель ОбамаУкраина.ру
 
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