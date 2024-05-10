Аналитик предложил "рвануть тактический заряд" в ходе российских учений по применению ядерного оружия - 10.05.2024 Украина.ру
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Аналитик предложил "рвануть тактический заряд" в ходе российских учений по применению ядерного оружия
Аналитик предложил "рвануть тактический заряд" в ходе российских учений по применению ядерного оружия - 10.05.2024 Украина.ру
Аналитик предложил "рвануть тактический заряд" в ходе российских учений по применению ядерного оружия
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина провести учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия в ответ на провокационные заявления отдельных западных официальных лиц
2024-05-10T04:45
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"Цель — напомнить, что мы ядерная держава, а не колосс на глиняных ногах. Поколение политиков от Сороса училось по его учебникам истории и поэтому вообще ее не знает. Кстати, было бы неплохо во время учений рвануть один тактический заряд где-нибудь на полигоне. А потом распространить по Сети запись последствий взрыва в виде вирусного ролика", - сказал Ефоимов.Полный текст интервью Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, киев, владимир путин, джордж сорос
Новости, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Джордж Сорос

Аналитик предложил "рвануть тактический заряд" в ходе российских учений по применению ядерного оружия

04:45 10.05.2024
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов
Дмитрий Ефимов
© из личного архива
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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина провести учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия в ответ на провокационные заявления отдельных западных официальных лиц
"Цель — напомнить, что мы ядерная держава, а не колосс на глиняных ногах. Поколение политиков от Сороса училось по его учебникам истории и поэтому вообще ее не знает. Кстати, было бы неплохо во время учений рвануть один тактический заряд где-нибудь на полигоне. А потом распространить по Сети запись последствий взрыва в виде вирусного ролика", - сказал Ефоимов.
Полный текст интервью Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии читайте на сайте Украина.ру.
 
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