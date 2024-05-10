Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ - 10.05.2024 Украина.ру
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Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ
Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ - 10.05.2024 Украина.ру
Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ
Для трех группировок противника уже начали формироваться котлы: северский, торецкий и угледарский. Когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-10T06:29
2024-05-10T06:29
новости
россия
угледар
северск
укрепления
мариуполь
окружение
пво
бпла
изоляция
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Сейчас противник пытается разгадать большую загадку – с какого направления ВС РФ нанесут главный удар. Но для трех группировок противника уже начали формироваться котлы: в Северске, Торецке и в районе Угледара, рассказал обозреватель.Это хорошо укрепленные населенные пункты, но армия РФ не будет копировать свои действия начала СВО. Во-первых, ВС РФ уже не тратят столько боеприпасов, мощные ФАБы точечно сносят позиции, где пытаются закрепиться ВСУ, уточнил эксперт.Российские средства РЭР выявляют любые передатчики и антенны связи ВСУ, по которым потом наносят удары российские дроны. Также ВС РФ ликвидируют вражеских операторов БПЛА, отметил он.Отрезанная от снабжения и связи украинская армия быстро потеряет боеспособность. Она может долго просидеть в изоляции, после чего не сможет сопротивляться штурмовым группам, которым оператор будет подсказывать местонахождение ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, угледар, северск, укрепления, мариуполь, окружение, пво, бпла, изоляция, штурм, вс рф, снабжение, сво
Новости, Россия, Угледар, Северск, укрепления, Мариуполь, окружение, ПВО, БПЛА, изоляция, штурм, ВС РФ, снабжение, СВО

Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ

06:29 10.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Для трех группировок противника уже начали формироваться котлы: северский, торецкий и угледарский. Когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас противник пытается разгадать большую загадку – с какого направления ВС РФ нанесут главный удар. Но для трех группировок противника уже начали формироваться котлы: в Северске, Торецке и в районе Угледара, рассказал обозреватель.
Это хорошо укрепленные населенные пункты, но армия РФ не будет копировать свои действия начала СВО. Во-первых, ВС РФ уже не тратят столько боеприпасов, мощные ФАБы точечно сносят позиции, где пытаются закрепиться ВСУ, уточнил эксперт.
"Во-вторых, если в случае с Мариуполем противник еще мог хоть как-то снабжаться по воздуху (линия фронта еще была не такой плотной и не было столько средств ПВО), то сейчас мы будем брать котел в плотное внешнее окружение", - подчеркнул Васильев.
Российские средства РЭР выявляют любые передатчики и антенны связи ВСУ, по которым потом наносят удары российские дроны. Также ВС РФ ликвидируют вражеских операторов БПЛА, отметил он.
Отрезанная от снабжения и связи украинская армия быстро потеряет боеспособность. Она может долго просидеть в изоляции, после чего не сможет сопротивляться штурмовым группам, которым оператор будет подсказывать местонахождение ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 06:00
Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются
 
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