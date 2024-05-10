Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ

Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей

В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются