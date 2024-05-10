Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Для трех группировок противника уже начали формироваться котлы: северский, торецкий и угледарский. Когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас противник пытается разгадать большую загадку – с какого направления ВС РФ нанесут главный удар. Но для трех группировок противника уже начали формироваться котлы: в Северске, Торецке и в районе Угледара, рассказал обозреватель.
Это хорошо укрепленные населенные пункты, но армия РФ не будет копировать свои действия начала СВО. Во-первых, ВС РФ уже не тратят столько боеприпасов, мощные ФАБы точечно сносят позиции, где пытаются закрепиться ВСУ, уточнил эксперт.
"Во-вторых, если в случае с Мариуполем противник еще мог хоть как-то снабжаться по воздуху (линия фронта еще была не такой плотной и не было столько средств ПВО), то сейчас мы будем брать котел в плотное внешнее окружение", - подчеркнул Васильев.
Российские средства РЭР выявляют любые передатчики и антенны связи ВСУ, по которым потом наносят удары российские дроны. Также ВС РФ ликвидируют вражеских операторов БПЛА, отметил он.
Отрезанная от снабжения и связи украинская армия быстро потеряет боеспособность. Она может долго просидеть в изоляции, после чего не сможет сопротивляться штурмовым группам, которым оператор будет подсказывать местонахождение ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
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