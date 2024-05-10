Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа - 10.05.2024 Украина.ру
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Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа
Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа - 10.05.2024 Украина.ру
Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа
Все последние американские президенты мечтали получить Нобелевскую премию за мирную Украину. Получиться это может у экс-главы государства Барака Обамы, если его супруга Мишель займет главное кресло страны
2024-05-10T05:02
2024-05-10T05:02
новости
сша
мишель обама
барак обама
мечта
президент
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украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.Вайнер уточнил, что несмотря на обещания превратить российскую экономику в кошмар, Обама все же остается образованным человеком и трезвым политиком, который прекрасно понимает, какой урон наносит украинский кризис мировому сообществу."Уверен, если клан Обамы придет снова к власти, то война на Украине будет быстро свернута. Во всяком случае они много для этого сделают", - резюмировал Вайнер.Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена ОбамыВ 2009 году президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награда была присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".В октябре 2022 года Обама заявил, что Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией."Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", - сказал он тогда.Летом 2023 года Обама признал свободное желание крымчан быть в составе России, уточнив, что Украина того времени совсем другой, и в Крыму было много русскоговорящих, и "там было некоторое сочувствие к взглядам, которые представляла Россия".Интересно, что в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, Обама заявил, что Москва "разрушает международный свод правил", и даже пригрозил России международной изоляцией.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На данный момент на главный пост страны претендуют Дональд Трамп, которому к тому времени будет 77 лет, и Байден, ему будет "без пяти минут" 82 года.В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что в предвыборной гонке может появиться новая "темная лошадка".В частности, в воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
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новости, сша, мишель обама, барак обама, мечта, президент, украина, украина.ру, грег вайнер
Новости, США, Мишель Обама, Барак Обама, мечта, президент, Украина, Украина.ру, Грег Вайнер

Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа

05:02 10.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Все последние американские президенты мечтали получить Нобелевскую премию за мирную Украину. Получиться это может у экс-главы государства Барака Обамы, если его супруга Мишель займет главное кресло страны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.
"Я думаю Мишель Обама, если станет президентом, сделает так, что ее муж станет главным peacemaker (Миротворцем. - Ред.) и получит за мирную Украину Нобелевскую премию. Это мечта всех американских президентов", - сказал политолог.
Вайнер уточнил, что несмотря на обещания превратить российскую экономику в кошмар, Обама все же остается образованным человеком и трезвым политиком, который прекрасно понимает, какой урон наносит украинский кризис мировому сообществу.
"Уверен, если клан Обамы придет снова к власти, то война на Украине будет быстро свернута. Во всяком случае они много для этого сделают", - резюмировал Вайнер.
Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
В 2009 году президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награда была присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".
В октябре 2022 года Обама заявил, что Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией.
"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", - сказал он тогда.
Летом 2023 года Обама признал свободное желание крымчан быть в составе России, уточнив, что Украина того времени совсем другой, и в Крыму было много русскоговорящих, и "там было некоторое сочувствие к взглядам, которые представляла Россия".
Интересно, что в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, Обама заявил, что Москва "разрушает международный свод правил", и даже пригрозил России международной изоляцией.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября 2023, 17:08
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Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На данный момент на главный пост страны претендуют Дональд Трамп, которому к тому времени будет 77 лет, и Байден, ему будет "без пяти минут" 82 года.
В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что в предвыборной гонке может появиться новая "темная лошадка".
В частности, в воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
 
НовостиСШАМишель ОбамаБарак ОбамамечтапрезидентУкраинаУкраина.руГрег Вайнер
 
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