https://ukraina.ru/20240510/1054946270.html

Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа

Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа - 10.05.2024 Украина.ру

Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа

Все последние американские президенты мечтали получить Нобелевскую премию за мирную Украину. Получиться это может у экс-главы государства Барака Обамы, если его супруга Мишель займет главное кресло страны

2024-05-10T05:02

2024-05-10T05:02

2024-05-10T05:02

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.Вайнер уточнил, что несмотря на обещания превратить российскую экономику в кошмар, Обама все же остается образованным человеком и трезвым политиком, который прекрасно понимает, какой урон наносит украинский кризис мировому сообществу."Уверен, если клан Обамы придет снова к власти, то война на Украине будет быстро свернута. Во всяком случае они много для этого сделают", - резюмировал Вайнер.Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена ОбамыВ 2009 году президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награда была присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".В октябре 2022 года Обама заявил, что Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией."Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", - сказал он тогда.Летом 2023 года Обама признал свободное желание крымчан быть в составе России, уточнив, что Украина того времени совсем другой, и в Крыму было много русскоговорящих, и "там было некоторое сочувствие к взглядам, которые представляла Россия".Интересно, что в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, Обама заявил, что Москва "разрушает международный свод правил", и даже пригрозил России международной изоляцией.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На данный момент на главный пост страны претендуют Дональд Трамп, которому к тому времени будет 77 лет, и Байден, ему будет "без пяти минут" 82 года.В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что в предвыборной гонке может появиться новая "темная лошадка".В частности, в воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война

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