Вайнер об "Иностранном легионе" Франции: смерть американских граждан на Украине - это другое - 10.05.2024 Украина.ру
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Вайнер об "Иностранном легионе" Франции: смерть американских граждан на Украине - это другое
Вайнер об "Иностранном легионе" Франции: смерть американских граждан на Украине - это другое - 10.05.2024 Украина.ру
Вайнер об "Иностранном легионе" Франции: смерть американских граждан на Украине - это другое
За заявлением лидера демократов Хакима Джеффриса о том, что США может ввести войска на Украину, не стоит ничего кроме "демократической пропаганды". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер
2024-05-10T04:31
2024-05-10T04:31
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Он отметил, что Джеффрис - главная фигура демократов в Конгрессе США, однако в его словах не было "ничего драматического" и уж тем более нового. Он по сути повторил то, что ранее говорили разные американские политики, и это "чисто демократическая пропаганда".На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеВ результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения ПутинаНесколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВ пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
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новости, новости украины, грег вайнер, сша, смерть, франция, иностранный легион, украина.ру
Новости, Новости Украины, Грег Вайнер, США, смерть, Франция, иностранный легион, Украина.ру

Вайнер об "Иностранном легионе" Франции: смерть американских граждан на Украине - это другое

04:31 10.05.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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За заявлением лидера демократов Хакима Джеффриса о том, что США может ввести войска на Украину, не стоит ничего кроме "демократической пропаганды". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер
Он отметил, что Джеффрис - главная фигура демократов в Конгрессе США, однако в его словах не было "ничего драматического" и уж тем более нового. Он по сути повторил то, что ранее говорили разные американские политики, и это "чисто демократическая пропаганда".
"Небольшой эксперимент есть - французский Иностранный легион. Какие-то ребятишки прилетели на Украину, и кто-то из них уже погиб там. Иностранный легион состоит не из граждан Франции, поэтому они могут там гибнуть сотнями. Париж такое себе может позволить. В Соединенных Штатах такого нет. Если американские граждане начнут гибнуть на территории другого государства - большой вопрос, чем это закончится. Тем более в преддверии выборов в США", - сказал Вайнер.
На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
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Несколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага.
"Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.
"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России
В пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.
Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.
Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под Славянском
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