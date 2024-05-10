Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы - 10.05.2024 Украина.ру
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Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы
Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы - 10.05.2024 Украина.ру
Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы
В США идут разговоры о том, что Украина терпит поражение, и вскоре российские войска могут оказаться за три километра от Киева или даже войдут в него. Для США важно этого не допустить. Украина, по соображениям американского истеблишмента, последний барьер перед тем, как Россия нападет на Европу
2024-05-10T05:28
2024-05-10T05:28
франция
украина
сша
всу
россия
иностранный легион
грег вайнер
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский политолог Грег Вайнер.Ранее глава демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис в интервью американским СМИ заявил, что Америке, по всей видимости, придется вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ потерпят поражение. "Не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - уточнил он.Чуть позже помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье в издании Asia Times объявил о том, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину.Эксперт добавил, что у США такой возможности нет. Если американские граждане начнут гибнуть на территории другого государства — большой вопрос, чем это закончится. Тем более в преддверии выборов в США, заключил Вайнер.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин обратил внимание на то, что французское общество пока не очень беспокоят потери "Иностранного легиона", потому что там очень мало этнических французов."У Франции есть две дивизии, сопоставимые с нашими небольшими армиями. Да, это укомплектованные подразделения. Но это — 40 или 50 тысяч человек максимум. Допустим, половина этих сухопутных сил доставят на Украину. Это никак не изменит ситуацию. Просто череда гробов с французскими военнослужащими станет длиннее", — заявил Алексей Подберезкин.Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуПолный текст интервью Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война читайте на сайте Украина.ру.
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франция, украина, сша, всу, россия, иностранный легион, грег вайнер
Франция, Украина, США, ВСУ, Россия, иностранный легион, Грег Вайнер

Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы

05:28 10.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
- РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Читать в
В США идут разговоры о том, что Украина терпит поражение, и вскоре российские войска могут оказаться за три километра от Киева или даже войдут в него. Для США важно этого не допустить. Украина, по соображениям американского истеблишмента, последний барьер перед тем, как Россия нападет на Европу
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский политолог Грег Вайнер.
Ранее глава демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис в интервью американским СМИ заявил, что Америке, по всей видимости, придется вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ потерпят поражение. "Не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - уточнил он.
Чуть позже помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье в издании Asia Times объявил о том, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину.
"Небольшой эксперимент есть — французский Иностранный легион. Какие-то ребятишки прилетели на Украину, и кто-то из них уже погиб там. Иностранный легион состоит не из граждан Франции, поэтому они могут там гибнуть сотнями. Париж такое себе может позволить", — считает Грег Вайнер.
Эксперт добавил, что у США такой возможности нет. Если американские граждане начнут гибнуть на территории другого государства — большой вопрос, чем это закончится. Тем более в преддверии выборов в США, заключил Вайнер.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин обратил внимание на то, что французское общество пока не очень беспокоят потери "Иностранного легиона", потому что там очень мало этнических французов.
"У Франции есть две дивизии, сопоставимые с нашими небольшими армиями. Да, это укомплектованные подразделения. Но это — 40 или 50 тысяч человек максимум. Допустим, половина этих сухопутных сил доставят на Украину. Это никак не изменит ситуацию. Просто череда гробов с французскими военнослужащими станет длиннее", — заявил Алексей Подберезкин.
Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу
Полный текст интервью Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 17:23
МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на УкраинуПариж не отправлял солдат Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину, опровергло резонансную публикацию Asia Times Министерство иностранных дел Франции
 
ФранцияУкраинаСШАВСУРоссияиностранный легионГрег Вайнер
 
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