https://ukraina.ru/20240510/1054977434.html

Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы

Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы - 10.05.2024 Украина.ру

Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы

В США идут разговоры о том, что Украина терпит поражение, и вскоре российские войска могут оказаться за три километра от Киева или даже войдут в него. Для США важно этого не допустить. Украина, по соображениям американского истеблишмента, последний барьер перед тем, как Россия нападет на Европу

2024-05-10T05:28

2024-05-10T05:28

2024-05-10T05:28

франция

украина

сша

всу

россия

иностранный легион

грег вайнер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047184601_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ba4570a9287df00250a293cb2dd3ac3a.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский политолог Грег Вайнер.Ранее глава демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис в интервью американским СМИ заявил, что Америке, по всей видимости, придется вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ потерпят поражение. "Не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - уточнил он.Чуть позже помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье в издании Asia Times объявил о том, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину.Эксперт добавил, что у США такой возможности нет. Если американские граждане начнут гибнуть на территории другого государства — большой вопрос, чем это закончится. Тем более в преддверии выборов в США, заключил Вайнер.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин обратил внимание на то, что французское общество пока не очень беспокоят потери "Иностранного легиона", потому что там очень мало этнических французов."У Франции есть две дивизии, сопоставимые с нашими небольшими армиями. Да, это укомплектованные подразделения. Но это — 40 или 50 тысяч человек максимум. Допустим, половина этих сухопутных сил доставят на Украину. Это никак не изменит ситуацию. Просто череда гробов с французскими военнослужащими станет длиннее", — заявил Алексей Подберезкин.Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуПолный текст интервью Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240506/1054931368.html

франция

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

франция, украина, сша, всу, россия, иностранный легион, грег вайнер