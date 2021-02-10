Большое количество патриотически настроенных людей, многие из которых даже не придерживаются левых (не то что коммунистических) взглядов, считают необходимым реализовать проект СССР-2

Подчёркиваю: не вернуть России утраченные земли (что, в принципе, было бы понятным, хоть и не всегда осуществимым стремлением), но именно воссоздать систему национальных республик, абсолютно равноправных политически, невзирая на разницу экономического веса.

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Не думают же сторонники проекта СССР-2, что национальные элиты, даже сейчас, руководя суверенными государствами, пытающиеся выжать из России безвозвратную помощь и разного рода льготы, откажутся от возможности совершенно легитимно получить желаемое, используя характерные для СССР (хоть 1, хоть 2) механизмы принятия решений? Их даже упрекать за это как-то не комильфо: почему не получить то, что можно получить?

Несмотря на то что сторонники проекта СССР-2 не составляют абсолютное большинство населения России, идея достаточно популярна для того, чтобы иметь шансы на реализацию. Её сторонники, во-первых, давят на эмоции, подчёркивая, что все межнациональные конфликты и гражданские войны на постсоветском пространстве можно прекратить в случае реализации данного проекта, потому что, мол, в СССР этого не было. На самом деле было, но для сути данной статьи это не важно. Во-вторых, идёт давление на чувство национальной гордости великороссов, которым объясняют, что русские земли надо вернуть, не уточняя, что от собирания в едином государстве русскими эти земли не станут, наоборот, Россия будет вынуждена вновь финансировать на них национальные проекты.

В общем, при определённом, вполне возможном стечении внешних и внутренних обстоятельств идея создания СССР-2 могла бы увлечь массы и часть элит России и приобрести статус государственной стратегии. Но, несмотря на теоретически столь благоприятные перспективы, данный проект на сегодня нереализуем.

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Почему же, при всех возможных издержках, наличие национальных автономий является благом России? И почему это блокирует возможность создания СССР-2?

Потому, что Россия организована как многонациональная федерация. В то же время все остальные постсоветские республики организованы как этнократии, опирающиеся на идеологию мягкого и радикального, но национализма. Технически невозможно объединить в одном союзном государстве интернациональный и этнонационалистический форматы. Это менее реально, чем получить потомство от пары гомосексуалистов. Не случайно советская власть быстро утратила энтузиазм относительно «коренизации» и приступила к борьбе с «буржуазным национализмом» окраин не менее активно, чем до этого боролась с «великорусским шовинизмом». Не развалив государство, невозможно долго совмещать в нём две диаметрально противоположные по своим задачам системы.

Кроме того, идеологически все постсоветские лимитрофные режимы находятся в глубоком конфликте с формой государственной организации РФ. Для их элит, в том числе и для коммунистических и левых партий (где они ещё вписаны в национальный политический формат и не запрещены), независимость, дающая им национальное государство, является самодостаточной ценностью. Даже создавшая с Россией единое государство Белоруссия проводит политику мягкой белорусизации.

Мы за последние десятилетия неоднократно наблюдали, как национальные элиты большинства республик отказывались от неимоверно выгодных для них российских интеграционных предложений, хоть Кремль и в мыслях не имел посягать на их политическую свободу. Фактически на добровольную интеграцию в рамках ЕврАзЭС с Россией шёл только Казахстан, имевший, как было сказано выше, достаточно сбалансированную и самодостаточную экономику, чтобы не бояться российского экономического доминирования, а извлекать пользу из взаимодействия. Остальные приходили в проект только под угрозой национальной политической и/или экономической катастрофы. А некоторых даже явная катастрофа не заставила одуматься и вернуться в постсоветские интеграционные проекты.

Дело в том, что национальные элиты большинства лимитрофов не хотят СССР. Они не желают никакого ограничения своих возможностей никаким центром. Они хотят иметь от России ресурсную поддержку, как в СССР, но без СССР. То есть они не готовы поступиться даже частью своей политической власти ради необходимой им ресурсной подпитки. Это характерно не только для откровенно прозападных режимов (Прибалтики, Украины, Грузии), но и для «многовекторной» Белоруссии, и для специфических среднеазиатских режимов. Местные элиты не хотят напрягаться, даже чтобы управлять СССР-2 и перенаправлять ресурсы в пользу своих территорий. Они желают, чтобы Россия это делала сама, а они пока будут интегрироваться в ЕС, дружить с Турцией или, в крайнем случае, гордиться трёхтысячелетней цивилизацией, когда-то процветавшей в их краях.

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В силу вышеприведенных особенностей сформированные в бывших республиках СССР национальные этнократии не готовы даже на самые выгодные им формы политической интеграции. Они боятся утратить своё монопольное господствующее положение в собственных вотчинах, боятся, что сама необходимость конкурировать за ресурсы на союзном уровне приведёт к выдвижению на руководящие посты более толковых и мобильных их соотечественников, а сами они утратят власть и возможность использовать её для собственного бесконтрольного обогащения. В общем, живут по принципу «синица в руках лучше журавля в небе».

Любой намёк на возможность политической интеграции приводит этнократические элиты лимитрофов в истерическое состояние. Они выхолащивают любой подобный проект, выхолостили даже им самим необходимую куда больше, чем России, ОДКБ. Никакого СССР-2 они не допустят.

Россия, в свою очередь, не собирается раздавать бесплатные коврижки. Это уже почувствовали на себе даже традиционные союзники и потребители российской благотворительности. Сотрудничество в понимании Кремля должно быть взаимовыгодным, либо в обмен на экономические преференции лимитроф-реципиент должен обеспечить поддержку каких-то внешнеполитических инициатив и/или проектов России.

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Но до того момента, когда бывшие республики будут согласны на всё, пока далеко. Нас всех, весь мир, ждут ещё слишком большие потрясения и непредвиденные повороты судьбы, чтобы сегодня заниматься подобным вопросом. Более того, практика и опыт уже сегодня свидетельствуют о том, что некоторые этнократии предпочтут убить свои страны и народы, но никогда не повернутся лицом к России, не попытаются в неё вернутся.

На сегодня мы можем только с облегчением констатировать, что проект СССР-2 на данном этапе нереализуем, поскольку он не устраивает отколовшихся от России лимитрофов. Он по духу слишком интернационален для их национализма. Тем не менее надо иметь в виду, что данный проект всё ещё слишком популярен в России. Эта популярность может быть использована нашими врагами для организации очередной попытки разрушения России, на сей раз под предлогом воссоздания СССР. Когда обманутый народ сообразит, что СССР-2 не будет, может оказаться, что и России уже нет.

Поэтому информационная работа, в частности разъяснение, почему Россия не может сейчас топнуть ножкой, всех захватить, навести порядок в границах бывшего СССР и всем сделать хорошо, должна вестись непрерывно. Ностальгия по золотому веку — опасная вещь. Она никого ещё не приводила в Рай, но перед многими открывала врата Ада.