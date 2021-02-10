Подчёркиваю: не вернуть России утраченные земли (что, в принципе, было бы понятным, хоть и не всегда осуществимым стремлением), но именно воссоздать систему национальных республик, абсолютно равноправных политически, невзирая на разницу экономического веса.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в случае реализации этого проекта Россия вновь будет вынуждена стать донором национальных экономик. Вовсе не потому, что так захочет российская власть. Ещё раз подчеркну: в СССР все республики политически равны, а значит, решение зависит от простого большинства. Следовательно, поскольку, кроме России, остальные являются потенциальными реципиентами (относительно сбалансирована, хоть и намного слабее российской, только экономика Казахстана), большинством голосов производимый Россией ресурс будет перераспределяться в пользу национальных окраин.
Не думают же сторонники проекта СССР-2, что национальные элиты, даже сейчас, руководя суверенными государствами, пытающиеся выжать из России безвозвратную помощь и разного рода льготы, откажутся от возможности совершенно легитимно получить желаемое, используя характерные для СССР (хоть 1, хоть 2) механизмы принятия решений? Их даже упрекать за это как-то не комильфо: почему не получить то, что можно получить?
Несмотря на то что сторонники проекта СССР-2 не составляют абсолютное большинство населения России, идея достаточно популярна для того, чтобы иметь шансы на реализацию. Её сторонники, во-первых, давят на эмоции, подчёркивая, что все межнациональные конфликты и гражданские войны на постсоветском пространстве можно прекратить в случае реализации данного проекта, потому что, мол, в СССР этого не было. На самом деле было, но для сути данной статьи это не важно. Во-вторых, идёт давление на чувство национальной гордости великороссов, которым объясняют, что русские земли надо вернуть, не уточняя, что от собирания в едином государстве русскими эти земли не станут, наоборот, Россия будет вынуждена вновь финансировать на них национальные проекты.
В общем, при определённом, вполне возможном стечении внешних и внутренних обстоятельств идея создания СССР-2 могла бы увлечь массы и часть элит России и приобрести статус государственной стратегии. Но, несмотря на теоретически столь благоприятные перспективы, данный проект на сегодня нереализуем.
Благодарить за это надо особенность территориально-политической организации России, которую часто критикуют российские патриоты националистической направленности. Я имею в виду тот факт, что Россия территориально разделена не только на области, но и на автономные образования, включая республики. Конечно, теоретически это создаёт условия для будущего этнического сепаратизма. Хоть надо сказать, что большая часть малых народов значительно быстрее ассимилируется (становясь русскими), чем увлекается этнонационализмом. Есть, безусловно, и иные примеры, но если мы сравним процент русских в России сейчас (свыше 85% от общей численности населения) и в начале XVII века, когда их было менее 60%, компактно расселённых между средним течением Днепра и верховьями Волги, притом что остальную территорию России населяли так называемые инородцы, то увидим, что в целом тенденция для русских пока благоприятная. Кстати, процент русских в России гораздо выше, чем был в СССР, где он примерно совпадал с показателями XVII века.
Почему же, при всех возможных издержках, наличие национальных автономий является благом России? И почему это блокирует возможность создания СССР-2?
Потому, что Россия организована как многонациональная федерация. В то же время все остальные постсоветские республики организованы как этнократии, опирающиеся на идеологию мягкого и радикального, но национализма. Технически невозможно объединить в одном союзном государстве интернациональный и этнонационалистический форматы. Это менее реально, чем получить потомство от пары гомосексуалистов. Не случайно советская власть быстро утратила энтузиазм относительно «коренизации» и приступила к борьбе с «буржуазным национализмом» окраин не менее активно, чем до этого боролась с «великорусским шовинизмом». Не развалив государство, невозможно долго совмещать в нём две диаметрально противоположные по своим задачам системы.
Кроме того, идеологически все постсоветские лимитрофные режимы находятся в глубоком конфликте с формой государственной организации РФ. Для их элит, в том числе и для коммунистических и левых партий (где они ещё вписаны в национальный политический формат и не запрещены), независимость, дающая им национальное государство, является самодостаточной ценностью. Даже создавшая с Россией единое государство Белоруссия проводит политику мягкой белорусизации.
Мы за последние десятилетия неоднократно наблюдали, как национальные элиты большинства республик отказывались от неимоверно выгодных для них российских интеграционных предложений, хоть Кремль и в мыслях не имел посягать на их политическую свободу. Фактически на добровольную интеграцию в рамках ЕврАзЭС с Россией шёл только Казахстан, имевший, как было сказано выше, достаточно сбалансированную и самодостаточную экономику, чтобы не бояться российского экономического доминирования, а извлекать пользу из взаимодействия. Остальные приходили в проект только под угрозой национальной политической и/или экономической катастрофы. А некоторых даже явная катастрофа не заставила одуматься и вернуться в постсоветские интеграционные проекты.
Дело в том, что национальные элиты большинства лимитрофов не хотят СССР. Они не желают никакого ограничения своих возможностей никаким центром. Они хотят иметь от России ресурсную поддержку, как в СССР, но без СССР. То есть они не готовы поступиться даже частью своей политической власти ради необходимой им ресурсной подпитки. Это характерно не только для откровенно прозападных режимов (Прибалтики, Украины, Грузии), но и для «многовекторной» Белоруссии, и для специфических среднеазиатских режимов. Местные элиты не хотят напрягаться, даже чтобы управлять СССР-2 и перенаправлять ресурсы в пользу своих территорий. Они желают, чтобы Россия это делала сама, а они пока будут интегрироваться в ЕС, дружить с Турцией или, в крайнем случае, гордиться трёхтысячелетней цивилизацией, когда-то процветавшей в их краях.
Подчеркну, что даже на экономическое сотрудничество они идут вынужденно, так как боятся, что взаимовыгодное экономическое взаимодействие с Россией создаст в бизнесе, а затем в обществе и в политике влиятельную прослойку людей, которые видят в экономической, а затем и в политической интеграции в Россию (а не в какой-то там СССР-2) благо для себя и для своих народов. Просто потому, что Россия создаёт наиболее благоприятные условия для экономического развития, не посягая на национальную самость. Да, её автономии постепенно русифицируются, но только потому, что люди, в некоторых случаях вопреки местной этнократии, сами делают такой выбор. Принадлежность к русскому этносу повышает глобальную конкурентоспособность, а отсутствие необходимости отказываться от национальных традиций ради приобщения к русской культуре приводит к тому, что в первом поколении русская культура оказывается второй, во втором поколении первой, а в третьем-четвёртом поколениях уже и единственной, даже в семьях принявших российское гражданство трудовых мигрантов — выходцев из неславянских и не православных государств. В России русели даже турки, татары, немцы, французы и шотландцы.
В силу вышеприведенных особенностей сформированные в бывших республиках СССР национальные этнократии не готовы даже на самые выгодные им формы политической интеграции. Они боятся утратить своё монопольное господствующее положение в собственных вотчинах, боятся, что сама необходимость конкурировать за ресурсы на союзном уровне приведёт к выдвижению на руководящие посты более толковых и мобильных их соотечественников, а сами они утратят власть и возможность использовать её для собственного бесконтрольного обогащения. В общем, живут по принципу «синица в руках лучше журавля в небе».
Любой намёк на возможность политической интеграции приводит этнократические элиты лимитрофов в истерическое состояние. Они выхолащивают любой подобный проект, выхолостили даже им самим необходимую куда больше, чем России, ОДКБ. Никакого СССР-2 они не допустят.
Россия, в свою очередь, не собирается раздавать бесплатные коврижки. Это уже почувствовали на себе даже традиционные союзники и потребители российской благотворительности. Сотрудничество в понимании Кремля должно быть взаимовыгодным, либо в обмен на экономические преференции лимитроф-реципиент должен обеспечить поддержку каких-то внешнеполитических инициатив и/или проектов России.
Если Россия и дальше будет взаимодействовать с лимитрофами в таком формате, то все они (кто раньше, а кто позже) исчерпают внутренний ресурсный потенциал и само выживание их народов станет возможным только в случае вступления в Россию. Подчеркну: в Россию, а не в СССР-2. Это значит, что интегрируемый принимает все правила, прописанные интегрирующим, вплоть до возможности изменения административного деления интегрируемой территории. Россия в таком формате присоединяет не республики, а конгломерат отдельных областей, которые ни вместе, ни тем более по отдельности не могут претендовать на участие в управлении всей страной иначе, чем посредством механизма парламентских и президентских выборов.
Но до того момента, когда бывшие республики будут согласны на всё, пока далеко. Нас всех, весь мир, ждут ещё слишком большие потрясения и непредвиденные повороты судьбы, чтобы сегодня заниматься подобным вопросом. Более того, практика и опыт уже сегодня свидетельствуют о том, что некоторые этнократии предпочтут убить свои страны и народы, но никогда не повернутся лицом к России, не попытаются в неё вернутся.
На сегодня мы можем только с облегчением констатировать, что проект СССР-2 на данном этапе нереализуем, поскольку он не устраивает отколовшихся от России лимитрофов. Он по духу слишком интернационален для их национализма. Тем не менее надо иметь в виду, что данный проект всё ещё слишком популярен в России. Эта популярность может быть использована нашими врагами для организации очередной попытки разрушения России, на сей раз под предлогом воссоздания СССР. Когда обманутый народ сообразит, что СССР-2 не будет, может оказаться, что и России уже нет.
Поэтому информационная работа, в частности разъяснение, почему Россия не может сейчас топнуть ножкой, всех захватить, навести порядок в границах бывшего СССР и всем сделать хорошо, должна вестись непрерывно. Ностальгия по золотому веку — опасная вещь. Она никого ещё не приводила в Рай, но перед многими открывала врата Ада.