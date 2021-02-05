Америка сосредотачивается. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена запустила процесс пересмотра российско-американских отношений и проанализирует все действия, совершенные Москвой

К действиям госпожа Псаки отнесла не только реальные шаги, наподобие ареста Навального, но и различные фейки, начиная с недавнего взлома американских сетей и заканчивая «предложением платить деньги за головы американских солдат в Афганистане», о котором американцам якобы поведал один из пленных талибов.

После этого против России, по всей вероятности, будет вводиться новый, теперь уже «взрослый» пакет санкций. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Эксперты и обыватели называют различные его компоненты: и новые ограничения на технологический экспорт, и попадание в список запрещенных контрагентов ряда российских компаний, и даже отключение России от системы SWIFT.

По мнению некоторых, в пакете может быть еще одно отключение нашей страны — на сей раз от глобальной паутины, сети интернет. Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия цензуры в интернете © CC0, Pixabay

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, «ключи от этого ларчика» находятся в США и «потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти».

Собственно, голову у наших американских партнеров уже определенно снесло. Они превратились в этакий микс Дон Кихота и Ксеркса — людей, пытающихся бороться с придуманными мифами и высечь окружающий мир за собственные ошибки.

Всем разумным людям давно очевидно, что Москва не является угрозой для Вашингтона — не угрожает американской системе, не вмешивается во внутренние дела США, не покушается на американский «задний двор» в Латинской Америке. И тем не менее одержимые американские политики все равно видят в России этакого злобного великана, которого постоянно атакуют.

Как сказал сам идальго, «то война справедливая: стереть дурное семя с лица земли — значит верой и правдой послужить Богу». И вопрос в том, готовы ли они служить Богу через отключение России от интернета.

С большой долей вероятности до этого не дойдет. Оставим в стороне технические моменты — ряд экспертов утверждает, что технологически отключить одну Россию крайне сложно.

Оставим в стороне военные моменты — исключение РФ из Всемирной паутины нанесет такой урон экономике страны, что может быть воспринято ее руководством как самый настоящий casus belli. Со всеми вытекающими и вылетающими.

Остановимся на политико-идеологических моментах, ведь отключение России от интернета нанесет серьезнейший ущерб не только американскому влиянию на российское общество, но и глобальному лидерству Соединенных Штатов.

Созданный для нужд военных и распространившийся по всему миру благодаря любителям порно интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Более того, он превратился в конструктор реальности. Пока в интернете. Западные корпорации ведут активные боевые действия против России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Значительная часть населения (особенно молодежь) получает информацию из его просторов, а также социализируется в рамках соцсетей. По сути, интернет дает невиданные ранее возможности для контроля и управления обществом, а также для промывания мозгов — и дает тому, кто его контролирует.

В данном случае американцам, которым принадлежат крупнейшие соцсети и вообще почти вся так называемая «Большая Цифра».

Собственно, американцы уже продемонстрировали свои возможности в рамках такого управления. Например, удаление с ключевых интернет-площадок Дональда Трампа и его сторонников, а также блокирование тех соцсетей, которые дали ему слово, стало серьезнейшим ударом по сторонникам американского консерватизма.

А использование Youtube для стимулирования протестных настроений в России позволило канализировать недовольство россиян и вывести их на самые масштабные за последние годы и, пожалуй, самые насильственные со времен прихода Путина к власти акции протеста.

Не имея возможности влиять на российское мейнстримное телевидение и печать (немногочисленные прозападные телеканалы и печатные издания занимают небольшую долю рынка, да еще и одержимы сектантским сознанием, что сказывается на их редакционной политике), Соединенные Штаты оказались способны контролировать российское медиапространство и управлять им через контроль над интернетом.

Способны до тех пор, пока имеют доступ к российскому сегменту интернета. Собственно, поэтому российские власти так озаботились сокращением этого контроля. Например, через намерение создать и развивать собственные соцсети и медиахостинги, а также законодательное ограничение работы иностранных интернет-площадок в случае, если там будет продолжаться цензура по политическим мотивам (например, блокирование аккаунтов консервативных российских телеканалов).

И если США хотят сохранить свое влияние, то они должны защищать свое присутствие в России, а не добровольно выбрасывать его на помойку. Ведь в этом случае внутри сохранившегося российского сегмента интернета будут доминировать провластные ресурсы, и о попытках изменить режим в России во время нестабильного периода транзита власти (с 2021 по 2024 год) и «стереть дурное семя с лица земли» можно будет забыть.

Интернет-гиганты работают в РФ вне правового поля - председатель СПЧ Фадеев © AFP, BULENT KILIC

Попытки специалистов объяснить, что этот инструмент глобализации (как и многие другие: доллар, английский язык, Голливуд) подконтролен США и может использоваться ими как инструмент злоупотреблений, воспринимаются как страшилки.

Если же американцы отключат доступ в глобальную сеть отдельно взятой стране по очевидным политическим причинам (просто потому, что она им не нравится), то этот шаг станет набатом для множества других стран, которые резко пойдут по пути того же Китая и займутся суверенизацией собственного интернет-пространства. Тем самым резко сократив возможности США влиять на состояние умов граждан третьих стран.

Вряд ли американцам снесет голову настолько, что они запустят этот самоубийственный для своего глобального лидерства сценарий. А значит, интернет России никто обрубать не будет.