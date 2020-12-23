К постоянным скандалам в «дружном» семействе украинской власти все давно привыкли. Поэтому и сейчас не особенно обращают внимание на резкую критику Зеленского его же соратниками (Разумковым и компанией) за назначение Юрия Витренко министром энергетики после того, как Рада провалила его кандидатуру

Критикуют Зеленского и за отказ от переговоров с Россией относительно поставок российской вакцины от коронавируса. Во-первых, её можно было получить быстро, во-вторых, дешевле, чем продадут американцы, в-третьих, в отличие от американской, российская вакцина действительно защищает, а не убивает, в-четвёртых, был шанс договориться о производстве российской вакцины на украинских мощностях, что позволило бы дополнительно удешевить её, а это дало бы возможность украинскому государству вакцинировать наиболее социально незащищённые слои населения и группы риска бесплатно. Кирилл Молчанов: Российская вакцина поставила Зеленского в неудобное положение © Facebook, Денис Жарких

В ответ на критику Зеленский в очередной раз пообещал закупить американскую вакцину (которой, по сути, ещё нет, зато есть семь смертных случаев после её введения). Также Офис президента активно обещает гражданам Украины добиться от ВОЗ поставки в страну нескольких миллионов бесплатных доз. Учитывая, что ВОЗ рассчитывает провести полную вакцинацию Украины не раньше конца 2024–2025 года, данное обещание в точности повторяет обещание Насреддина научить ишака грамоте. За это время умрёт или ишак (украинский народ), или падишах (закончится президентство Зеленского), или Насреддин (коронавирус как-нибудь сам рассосётся). Наконец, Зеленский пообещал закупить ещё и немецкую вакцину. Последнее вообще прелестно, с учётом заявленного намерения ФРГ выпускать на своих мощностях российскую вакцину. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Напомню, что у Зеленского ещё и вовсю развивается «Налоговый майдан», с которым президент также не только не находит, но и не ищет общий язык.

Вообще-то ситуация опасная. Недовольный малый бизнес, вышедший на «Налоговый майдан», может объединиться с недовольной частью олигархии и бюрократии, боровшихся против назначения Витренко. Верховная Рада просто так голосования не проваливает, тем более если они заранее оплачены. А против Витренко проголосовали не только порошенковцы и тимошенковцы, но и ориентированная на Сороса часть президентской фракции.

Если деньги и медийные возможности олигархата, помноженные на саботаж купленных им чиновников, объединятся с безысходностью малого бизнеса, которому некуда отступать (отступление означает разорение и голодные семьи без каких бы то ни было перспектив), у власти начнутся большие проблемы. Но все эти проблемы покажутся детской игрой на лужайке, если олигархат правильно использует ситуацию, сложившуюся вокруг вакцины. Слуги двух господ? Что происходит с партией власти в Украине © Facebook, Слуга Народу

Надо всего лишь объяснить людям, что Зеленский умышленно подвергает их риску внезапной смерти, исключительно для того, чтобы не договариваться с Россией. Кроме того, выступающим против объявленных правительством жёстких карантинных мер (уничтожающих уже не только малый бизнес, но остатки какого бы то ни было бизнеса вообще) гражданам Украины будет интересно узнать, что в случае проведения быстрой вакцинации карантинные меры либо не понадобятся вообще, либо будут быстро сняты, если же ждать до 2024–2025 года, то может оказаться, что на Украине уже некого вакцинировать: кто не убежал, тот с голоду помер.

В качестве вишенки на тортик: оппоненты Зеленского охотно рассказывают украинцам, что президент и его окружение в частном порядке уже закупают для себя российскую вакцину, а народу предлагают ждать у моря погоды.

«Холерные бунты» вспыхивают внезапно, на пустом месте и бывают наиболее беспощадными — пока не поймают и не линчуют «врагов народа», «распространяющих хворь», не успокаиваются. А как только убьют супостата, сразу опять все мирные и благостные. Так что Зеленский играет с огнём.

Опасность этой игры он не понимает, как вообще мало что понимает в ситуации, в которой оказался, дав согласие сыграть роль президента Украины. Но упорство, с которым непопулярный президент нищей страны отказывается от возможности быстро и дёшево провести вакцинацию своего народа и заработать на этом хоть какие-то очки, должно иметь под собой некую более серьёзную причину, чем обычная глупость провинциального клоуна, играющего Ричарда III в одноимённой шекспировской драме.

И такая причина есть.

Дело в том, что олигархический консенсус, который и привёл Зеленского к власти, сложился не только на базе осознания опасности, которую представлял опиравшийся на президентские полномочия Порошенко для всех остальных олигархических групп. Этот консенсус сложился ещё и на базе явного отторжения народом традиционных политиков. Порошенко вместе со всеми своими конкурентами из числа лидеров традиционных системных политических сил собирал менее 50% голосов электората. В этих условиях замена президента ничего не давала, поскольку народ на следующий же день начинал ненавидеть новоизбранного главу государства, а значит, острый политический кризис не преодолевался.

Зеленского олигархи поддержали потому, что он был для народа своим. За него голосовали и русофилы, и русофобы, и Восток, и Юг, и Север, и Центр, и даже немножко Запад Украины. Ему верили и готовы были терпеть в ожидании улучшения жизни.

Сейчас кредит доверия Зеленским исчерпан. Наёмные социологи могут и дальше рисовать ему 20% и даже 25% поддержки. Те, кому надо прекрасно знают правду. Сейчас Зеленского в реальности поддерживает примерно тот же процент избирателей, который поддерживал Порошенко перед провальными для него президентскими выборами (10-15% от общей численности избирателей с тенденцией к дальнейшему сокращению). Зеленский перестал быть для украинцев «своим парнем» и, соответственно, перестал выполнять функцию стабилизатора ситуации.

Его необходимо менять. До следующих выборов, с таким рейтингом, он окончательно похоронит украинскую власть — народ так долго терпеть не в состоянии. Нужен новый Зеленский.

И всё бы ничего, но старому Зеленскому некуда уходить. Его «95-й квартал» уже и не его, и не совсем «квартал» — на этом деле не прокормишься. На сольные концерты Зеленского народ будет покупать билеты, только чтобы забрасывать его тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Но, во-первых, так зарабатывать опасно — могут пришибить «случайным» камнем. Во-вторых, долго за удовольствие бросить чем-нибудь в наглую морду тоже платить не будут — денег у народа совсем нет.

Ещё опаснее желание части олигархов, которым Зеленский во время пребывания на посту президента чем-то насолил, отомстить. Аналогичные желания обуревают немалую часть чиновничества, которому Зеленский без какого бы то ни было смысла хамил, которых грозил уволить, которым жить мешал. Ну и народ, конечно, будет рад, если Зеленского посадят, хотя бы за то, что Зеленский не посадил Порошенко. Утро на Украина.ру: анонс событий, почему Украина отказывается от российской вакцины? © Скриншот из видео Украина.ру

Поскольку, в отличие от Порошенко, Зеленский не олигарх — откупиться ему нечем, частной армии он не имеет, политический вес нулевой, а кость народу бросить надо — могут посадить. Причём так, что на свободу уже не выйдешь.

Получается, что президентский пост для Зеленского — гарантия хоть какой-то безопасности, ибо бежать ему тоже особенно некуда. Выдадут, никому он не нужен.

Отменить решение о замене Зеленского, принятое украинским олигархическим консенсусом, могут только США. Поскольку ситуация в Вашингтоне, по мнению украинских политиков, должна проясниться к 20-у января (это не факт, но они так думают), киевская политическая элита склонна подождать до конца января, прежде, чем предпринимать против Зеленского активные действия. А то вдруг, новая американская власть решит, что таким образом украинцы пытались избежать необходимости получить её санкцию на смену президента. Ведь американцы могут обидеться и жёстко наказать за самодеятельность. У Запада нет вакцины для Украины — немецкий политолог

Не то, чтобы украинские олигархи склонны спрашивать у Байдена разрешение на смещение Зеленского. Просто когда процесс войдёт в активную фазу всё всем и так будет понятно. Если Вашингтон промолчит, значит можно добивать, если зарычит, значит сделают вид, что не очень-то и хотелось, просто мимо проходили.

Пока «казнь» отложена, Зеленский пытается использовать свой шанс. Для этого надо убедить Вашингтон в своей незаменимости. В хитросплетениях глобальной политики мальчик из «95-го квартала» разбирается плохо. Но он точно знает, что США всё время борются против России, на всех фронтах. Ну и даже такому мелкому гешефтмахеру понятно, что американские фармацевты (кстати, обладающие немалыми лоббистскими возможностями) очень хотят отбить вложения в изготовление своей вакцины-убийцы, а заодно и как можно больше на ней заработать. Российская вакцина у них бельмо в глазу.

Дальше сложить два и два Зеленскому несложно. Выступая против российской вакцины, за американскую, он одновременно демонстрирует Вашингтону свою полную политическую лояльность и дарит огромный рынок американским фармацевтам. Да, на Украине давно не живет 45 миллионов человек и да, Киев не в состоянии сам оплатить покупки вакцины. Но Зеленский сделал для США всё, что мог. Дальше пусть американцы сами нагнут ВОЗ и заставят её в срочном порядке закупить и поставить на Украину 40-50 миллионов доз (чтобы с запасом, согласно номинальной численности населения) американской вакцины.

Что с вакциной будет дальше, сколько украинцев будет привито, сколько умрёт от вакцины, а сколько от коронавируса уже не важно — заплатит за всё ВОЗ (деньгами) и украинцы (своими жизнями), а заработают американские фармацевты. От Вашингтона же требуется только одно — не велеть «плохим парням» обижать Зеленского.

В этом плане всё прекрасно, кроме одного — в США прекрасно знают, что любой сменщик Зеленского точно так же закупит американскую вакцину, если надо, даже введёт для этого специальный «коронавирусный» налог. Так что предложение Зеленского не эксклюзивно. Но пусть пытается, может быть в Вашингтоне и сжалятся. Тем более, что украинцам действительно всё равно, кто будет торговать с американцами их жизнями.