Что означает для украинцев странный карантин после Нового года и Рождества?

Украинское правительство официально утвердило введение полного локдауна, который начнется практически через месяц — 8 января — и будет продолжаться в течение шестнадцати дней. Это во всех смыслах странное, отложенное во времени и половинчатое решение изумляет отсутствием элементарной житейской логики, не говоря уже о рациональном подходе, который должен отличать собой продуманную государственную политику, направленную на борьбу против тяжелого кризиса.

Для начала — карантинные меры вводятся с огромной задержкой. Как известно, медицинские специалисты требовали ужесточить ограничения еще осенью, учитывая развал медицинской системы, нехватку врачей, коек и кислорода наряду с дефицитом важных лекарственных препаратов. Однако на Банковой понимали, что подобные меры окончательно обрушат рейтинги «слуг народа», спровоцировав массовое народное недовольство. И потому решили ограничиться имитацией карантинной борьбы с ковидом.

Но в Кабмине утвердили так называемый карантин выходного дня, запретив работу торгово-развлекательных заведений на протяжении уик-энда. Но его пришлось отменить через две недели ввиду явной несостоятельности этой затеи. Украинцы стали еще активнее ходить в торговые центры по пятницам, зная, что они не будут работать в субботу и воскресенье. Хотя большинство кафе и торговых точек попросту игнорировали решение власти, продолжая работу в выходные. А власти не могли, да и не хотели воспрепятствовать этому тотальному саботажу, ограничившись для вида парой-тройкой показательных штрафов. Кость Бондаренко: Локдаун в Украине — это попытка ложкой вычерпать воду из тонущего корабля © РИА Новости, Нина Зотина

Вся эта хаотичная и бессмысленная активность никак не могла помешать стремительному распространению коронавируса. Рекорды по числу заболевших и умерших украинцев обновляются в Украине едва ли не каждый день, несмотря на снижение объемов тестирования, которое не позволяет оценить реальную ситуацию с заболеваемостью ковидом. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, только за минувшие сутки число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 13 000, а уже в январе в стране будут ежедневно фиксировать до 20-25 тысяч заболевших, что приведет к самым драматическим последствиям для многих украинских семей.

Тем не менее, правительство не решается вводить локдаун на праздники, потому что это нанесло бы удар по бизнесу, который рассчитывал поправить свои дела за счет предновогодних продаж. А украинцы наверняка не стали бы исполнять запретные предписания, предпочитая карантину праздничный пир по время чумы. Почесав затылок, в Кабмине решили объявить «полный карантин» после Рождества, не мешая верующим посещать в этот день греко-католические и православные храмы. А уже затем в Украине начнется удивительный карантин, который невозможно назвать «полным» даже наполовину.

Да, действительно — карантин запрещает работу кафе, баров, ресторанов, непродовольственных магазинов и рынков, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, спортклубов и отменяет все развлекательные, культурные и спортивные мероприятия. Но из общего правила сделали множество исключений. Так, будут работать гостиницы, а это значит, что украинцы поедут отдыхать в регионы, кататься на лыжах или лечиться в санаториях Трускавца. Не прекратят свою деятельность парикмахерские и салоны красоты — в них можно будет ходить по предварительной записи, избегая очередей в салонах. Разрешено работать многим магазинам, которые торгуют продуктами питания, бытовой химией, лекарствами, медтехникой, топливом, средствами гигиены, ветеринарной продукцией и кормами, — таким образом, наличие этих товаров уже является формальным поводом не закрывать свою лавку. Кроме того, не прекратят работу продовольственные рынки, которые служат в провинции главным центром скопления местных жителей. А главное — будет работать междугородний и городской транспорт, что в принципе показывает цену показушной риторике относительно «жесткого» карантина.

«Почему на карантине, который мы будем планировать, будут работать гостиницы, будет работать транспорт, самолеты? Надо дать возможность людям уехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Потому что основные пути передачи — это большие скопления людей», — говорит премьер-министр Шмыгаль. Таким образом, он предлагает украинцам скапливаться, чтобы не скапливаться. И это показывает, что показушные карантинные мероприятия в январе окажутся на поверку самым обыкновенным блефом, создающим видимость борьбы с опасной инфекцией.

При этом можно не сомневаться — запретительные меры властей ударят по многим людям, которых все-таки заставят прикрыть на время свой бизнес. Это касается мелких самозанятых предпринимателей, потому что у них нет средств на взятки контролирующим инстанциям. Именно они являются жертвами карательных штрафов, в то время как крупные торговые центры умудрялись нарушать карантинные запреты даже весной, успешно договариваясь об этом на самом верху. А это приведет к разорению множества простых украинцев, которые как раз проедят за праздники последние накопленные запасы. После чего им придется положить зубы на полку, просиживая по домам без работы. Мини-локдаун: что ждет украинцев в январе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я так понимаю, логика в том, чтобы дать народу отпраздновать праздники и не мотать нервы. Это фантастика, конечно. Дать публике отфестивалить как ей нравится с 25-го по 8-е, а потом закрыть магазины, ТРЦ, рестораны, сферу развлечений и прочее. Гуляем как в последний раз и грохнем бизнес. С точки зрения здравого смысла этот жёсткий карантин будет до того же места, что и карантин выходного дня. Придётся потом делать втрое меньше государственных тестов, чтобы подвести несчастную статистику под «победу над ковидом». А бабла на частные тесты у народа и так не будет. Но к февралю электорат может сильно удивиться, когда оливье закончится. Зато героический Кабмин формально прикроет себе тылы. В этом вижу главный и в сущности единственный смысл этого мероприятия», — описал ситуацию киевский журналист Сергей Щербина.

Итак, власти предлагают украинцам «карантин Шрёдингера» — по аналогии с «котом Шрёдингера», персонажем известного эксперимента из области теоретической физики, когда запертый в стальную коробку кот одновременно является и мертвым, и живым. Украинский карантин тоже действует и не действует, не мешая распространяться болезни, но помогая добивать экономику. Что ярко подчеркивает тотальный оруэлловский абсурд нынешней украинской жизни.