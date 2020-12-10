Технологии «цветных революций» вернулись на родину Джина Шарпа, и у стороннего наблюдателя это не может не вызывать чувство глубокого удовлетворения.
Задача Трампа сейчас не столько удержаться у власти, но доказать своим 70 миллионам избирателей, что их подло «обманули», что их голоса «украли», что он был «шансом на спасение», а заговорщики не дали ему спасти Америку. И эти усилия для грядущего реванша республиканцев, возможно, и дадут всходы в будущем — пандемия пройдёт, а память о трамповском экономическим буме останется, особенно на фоне мирового экономического спада.
В более широком смысле это будет тоска по «старой доброй Америке», которую потеряли белые гетеросексуальные мужчины среднего и старшего возраста. Они будут пересматривать устаревшие шедевры голливудского кино, спасать по подворьям памятники конфедератам и выпускать патриотический пар в ковбойских игрищах — «излишне маскулинных», по мнению «прогрессивной общественности».
Да и мы, их вечные оппоненты, будем вздыхать по утраченной Америке — с жёсткими, но умными врагами, а не с нынешним дремотным президентом с сыном-эксгибиционистом. А группа «Чикаго», джинсы Levi's и, черт побери, «Золото Маккенны»… Отставить тоску по старым временам — покой нам только снится.
Для консолидации расколотого послевыборного общества Америке понадобится «маленькая победоносная война», которая по традиции сплотит вокруг действующего президента весь американский народ. Причём наиболее «патриотичная» его часть — как раз избиратели Трампа и Республиканской партии. Это их надо снова приручить, постараться вернуть их лояльность действующей системе. И делается это не через антикоронавирусную вакцину (они и маски-то не носили) или новые налоги в пользу цветных сограждан, но через объединяющую общество войну. И главный враг уже определён и провозглашен — это Россия.
Не собственный сборочный цех Китай и не «международный терроризм» — эта игральная карта затерта до неприличия, а привычный русский медведь, к травле которого приглашаются все желающие. Территория охоты должна быть для загонщиков безопасна, последствия не привести к глобальной ядерной войне, а результат максимально эффективен и эффектен. Да и самим американцам впрямую участвовать необязательно — гробы подвергают риску электоральные симпатии.
Идеальными территориями для нанесения ощутимого поражения конкретно России представляются Донбасс и Приднестровье. Ну и последующая победа «демократических сил» внутри России — как венец и триумфальная арка для нового переизбрания демократов в США. В помощь 11 миллионов узаконенных граждан США из числа иммигрантов, которые в благодарность будут голосовать за Демократическую партию.
В случае этих успехов Демократической партии да при нынешней скорости изменений в мире через десяток лет о «старой доброй Америке» простоватых, но трудолюбивых реднеков мало кто вспомнит. Так, сидят белые старички — афроамериканцев «неграми» называют, а ментально изменивших свой пол и визуально приближенных к трансгендерам — «голубыми». Но это безнадёжные осколки старого общества, на которые «прогрессивному человеку» обращать внимания не надо, а необходимо убежденно и настойчиво шагать в свой дивный новый мир.
Там его уже ждут.