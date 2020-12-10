Итак, Соединённые Штаты стали жертвой негласного госпереворота, когда с помощью различных фальсификаций, под давлением улицы и СМИ, через международную легитимизацию конкурента элиты выдавливают неугодного президента

Технологии «цветных революций» вернулись на родину Джина Шарпа, и у стороннего наблюдателя это не может не вызывать чувство глубокого удовлетворения.

Задача Трампа сейчас не столько удержаться у власти, но доказать своим 70 миллионам избирателей, что их подло «обманули», что их голоса «украли», что он был «шансом на спасение», а заговорщики не дали ему спасти Америку. И эти усилия для грядущего реванша республиканцев, возможно, и дадут всходы в будущем — пандемия пройдёт, а память о трамповском экономическим буме останется, особенно на фоне мирового экономического спада.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Да и мы, их вечные оппоненты, будем вздыхать по утраченной Америке — с жёсткими, но умными врагами, а не с нынешним дремотным президентом с сыном-эксгибиционистом. А группа «Чикаго», джинсы Levi's и, черт побери, «Золото Маккенны»… Отставить тоску по старым временам — покой нам только снится.

Дмитрий Выдрин: Решать великие задачи способны только империи © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не собственный сборочный цех Китай и не «международный терроризм» — эта игральная карта затерта до неприличия, а привычный русский медведь, к травле которого приглашаются все желающие. Территория охоты должна быть для загонщиков безопасна, последствия не привести к глобальной ядерной войне, а результат максимально эффективен и эффектен. Да и самим американцам впрямую участвовать необязательно — гробы подвергают риску электоральные симпатии.

Убийство демократии. Война и мир после выборов в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк

В случае этих успехов Демократической партии да при нынешней скорости изменений в мире через десяток лет о «старой доброй Америке» простоватых, но трудолюбивых реднеков мало кто вспомнит. Так, сидят белые старички — афроамериканцев «неграми» называют, а ментально изменивших свой пол и визуально приближенных к трансгендерам — «голубыми». Но это безнадёжные осколки старого общества, на которые «прогрессивному человеку» обращать внимания не надо, а необходимо убежденно и настойчиво шагать в свой дивный новый мир.

Там его уже ждут.