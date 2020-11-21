Празднование годовщины Евромайдана превратилось в знаковый день национального позора

Седьмая годовщина с начала Евромайдана ознаменовалась не только коронавирусным карантином — благодаря которому в празднествах поучаствует совсем уже ничтожное количество украинцев. Она символично проходит на фоне знакового скандала, который лучше всего иллюстрирует собой последствия этих не столь давних и настолько трагических для Украины событий. В киевском музее «Революции достоинства» прошли обыски по скандальному делу о хищении ста десяти миллионов гривен, которые украли у государства оборотистые и хитрые патриоты.

Впрочем, никакого музея по факту не существует — есть только офис, в котором все эти годы ударно трудился его персонал. А на большом строительном участке по улице Институтской, в самом центре украинской столицы — где столько раз торжественно обещали построить пафосный мемориал в честь «героев Небесной сотни» — до сих пор находится обнесенный забором пустырь. С одинокой бытовкой, в которую даже не посадили для приличия сторожа — просто потому, что там совершенно нечего охранять.

«Организованное преступное кубло, состоящее из директора Музея Революции, его заместителя и ещё группы участников Майдана, с декабря 2018 по август 2019 года украли выделенные на строительство Мемориала своих же героев 148 миллионов гривен. Первой была украдена и отмыта сумма в 111 миллионов гривен и сейчас на счетах скандального Музея осталось всего 9,8 миллиона. Все деньги отмывались через договора строительных работ с коммерческими реставрационными и строительными компаниями. Выделенные для мемориала земли арестованы судом. Мне кажется, это прекрасный итог Революции и пятилетнего правления партий Майдана. Этим прекрасным событием окончательно и очень знаково закончилась так называемая Революция достоинства. Отличный подарок к седьмой годовщине» — исчерпывающего рассказал о подоплеке этих событий юрист Андрей Портнов. Украинская полиция нагрянула с обыском в музей Майдана © Facebook Maidan Museum

Да, это достойный финал кровавого силового переворота, который загубил столько жизней и продолжает губить их даже сейчас. Ведь на Донбассе все так же идут бои и продолжают погибать люди. А в украинских больницах кончается кислород для больных ковидом — хотя власти продолжают щедро финансировать националистических проходимцев, выписывая им деньги в бюджете 2021 года. Несмотря на то, что в нем заведомо не хватает денег для врачей, учителей, рабочих, студентов, пенсионеров, и прочих непривилегированных категорий украинского общества — где в почете профессиональные грантоеды, «ветераны» и «активисты».

Все это совершенно логично, потому что события 2013-2014 годов узаконили невиданный уровень насилия и коррупционного воровства. Представители националистического политикума получили карт-бланш на совершение любых преступлений, заведомо освятив свои действия «кровью мучеников Майдана». Выходцы из этой среды стали чем-то вроде неприкасаемой касты, которой позволено сейчас практически все. Уличные погромщики могут безнаказанно терроризировать инакомыслящих украинцев, а политики и государственные чиновники занимаются безудержными хищениями в особо крупных масштабах.

В течение шести лет эти люди успешно осваивали средства на мемориал в честь «Революции достоинства», прекрасно зная, что постмайдановское государство будет выделять на свою святыню все новые и новые транши — так что эту корову можно доить практически вечно. А в случае каких-то проблем за них горою встанут соратники по патриотическому лагерю. Как это и произошло в эти дни, когда за воров из музея поспешил вступиться сам Владимир Зеленский.

«Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными?» — написал об этом несостоявшийся президент Голобородько.

Таким образом, он еще раз показал своим избирателям, что «ценности Майдана» абсолютно превалируют в наши дни над законодательством Украины — даже если речь идет о циничном хищении вполне себе материальных государственных ценностей. А правоохранители не должны расследовать эти преступления в «незаурядный день», когда один грантовый блогер позвал людей на площадь пить чай с печеньками. За что ему дали сейчас синекуру в виде высокооплачиваемой должности заместителя директора «Укроборонпроме».

Верховенство права, фундаментальные положения конституции, равенство граждан перед законом — все это было нивелировано по итогам Евромайдана, который лишил людей их достоинства, вместе с базовым пакетом прав и свобод. И подменил его диктатом привилегированного коррумпированного меньшинства, правящего страной на

Эта реальность является унижением для миллионов украинцев, от имени которых еще пытается говорить Зеленский — хотя всем ясно, что его интересует только мнение грантовых патриотов, за которыми маячат покровители из иностранных посольств. И она парадоксальным образом актуализирует лозунги о революции достоинства, которые звучат сейчас на Майдане — где собрались в разгар пандемии «активисты», проверяя на себе дарвиновский механизм естественного отбора.

Да, Украине нужна революция достоинства — настоящая, без пафоса и кавычек. Люди должны вернуть себе то, что оказалось утрачено в прошедшие годы — достойный уровень жизни, бесплатное образование и медицину, социальные льготы и человеческую пенсию, которая не ставит стариков за грань выживания. Возможность жить и работать в родной стране, не уезжая на заграничные заработки, возможность открыто высказывать свои мысли и убеждения — чтобы тебя не приговорили на пять лет тюрьмы за фотографию Брежнева, размещенную на странице в «Одноклассниках», как это случилось на днях с одной херсонской пенсионеркой. Возможность без опаски пользоваться этой соцсетью — потому что она официально запрещена в рамках невиданного разгула постмайдановского достоинства и свободы, вместе с огромным количеством книг, сайтов и фильмов. Пять лет тюрьмы за портрет Брежнева в «Одноклассниках» © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

Наконец, Украина должна вернуть себе элементарное достоинство независимого и суверенного государства — перестать быть протекторатом, которым управляет в твиттере посол далекой заокеанской страны. А ее правительство должно действовать в интересах своих собственных граждан — не подменяя их интересами иностранных корпораций и олигархической знати, не превращая казну в кормушку для патриотов, которые умудрились украсть музей собственной «революции».

Конечно, до настоящей революции и достоинства еще далеко. Но чтобы наступил этот праздник, нужно бороться уже сегодня — пока они отмечают день нашего национального позора.