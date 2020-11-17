Меня всегда удивляла способность националистов к предательству и непорядочности. Когда им выгодно, они просто перестают считать тебя за равного себе человека, поскольку именно они «титульные» и «правильной» национальности

Никто так не предаёт, как всевозможные националисты. От идеологической аморальности, которую проповедовал Дмитрий Донцов, до социальной мимикрии бывшей коммунистки Ирины Фарион, их суть — двуличие. Недаром значительная часть из них — бывшие комсомольские и партийные функционеры, преподаватели истории КПСС и прочие профессиональные трубадуры со всем свойственным этой публике двоемыслием. «Колебаться с линией партии» — привычное состояние духа, с которым они вполне органично вписались в буржуазное общество постправды, где права слабейшего можно и нужно попрать для достижения некоего карьерного «успеха».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Недавно Владимир Зеленский в своём обращении к Верховной Раде утверждал: «Вы говорите, что украинский народ незрелый, он не готов принимать решения. Но я напомню, что именно украинский народ сделал две революции — в 2004 и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале». А кто сидит в зале во время обращения президента? Депутаты, высшее чиновничество, «элита государства»…

Если верить Зеленскому, они попали туда в результате двух замечательных «революций», хотя по факту у власти закрепился такой вороватый сброд, что Украина прочно стала самой нищей страной континента.

Государственный переворот 2014 года и его чудовищные последствия приходится оправдывать любой ценой, иначе неминуемо встает вопрос о его виновниках. Для «профилактики» вопрошающих необходимо шельмовать — и чем огульней, тем лучше. Приводишь цифры — слышишь, что ты «враг Украины», цитируешь их же слова — в ответ «украиножер», вспоминаешь майданные обещания — «подпевала Кремля».

«Герои», которых мы заслужили. Без морали, без мозгов, без принципов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Допустим, социалистическое государство работало на само государство, а теперь возможностей для потребления рядовыми гражданами стало значительно больше. Однако по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности населения на душу населения, согласно данным Всемирного банка, Украина занимает 98 место в мире (для сравнения: Россия на 50, Латвия — на 45, Казахстан — на 55), а по расчетам наших «стратегических партнёров» из МВФ Украина оказалась даже на 112 месте в мире. По их версии, Латвия на 47 месте, Россия — на 50, Казахстан — на 53. Весь бюджет Украины почти в два раза меньше бюджета одной Москвы, но при этом (чисто из политических соображений) официальный Киев может себе позволить роскошь ежегодно терять по 30 миллиардов долларов из-за разрыва экономических связей с Россией. Следовательно, и здесь успехи более чем сомнительны.

Выгодополучатели Майдана уверяют: «во всем виновата агрессия России», сознательно игнорируя хронологию, кто на самом деле раскрутил спираль насилия зимой 2013-14 годов. Напомню, первая попытка штурма Верховной Рады была предпринята националистами уже 19 января 2014 года. Захваты горадминистраций во Львове, Ровно, Тернополе начались 23 января 2014 года, и против мятежников (а захват государственных органов власти — это мятеж) сила не была применена.

Одновременно мятежниками были атакованы или заблокированы госадминистрации в Черкассах, Житомире, Хмельницком. А в феврале на Западной Украине были захвачены арсеналы, и оружие с них в считанные часы было переброшено в Киев, где применялось для массового убийства правоохранителей. Реакция Юго-Востока, в частности, в Донецке и Луганске, была лишь ответной, запоздалой и зеркальной. А события под Уманью, где майданщики напали и зверски избили возвращающихся с антимайдана крымчан, стала катализатором отпадения Крыма.

Отрицать факты и хронологию событий нелепо, особенно если вспомнить планомерную раскачку и подготовку к майдану на протяжении всего 2013 года, когда ни о каких «онижедетях» (среднего возраста под сорок лет) еще и слуху не было. Так и в 2014 году против восточных регионов Украины вооружённые силы государства были применены в прямое нарушение Конституции Украины, запрещающей использование ВСУ против сограждан.

Вещи вроде бы очевидные, но до сих пор яростно отрицаемые теми, кто привык врать в глаза, кто говорил про ракетный удар по Луганску, что, дескать, «кондиционер взорвался», а убитых детей Донбасса назвал «личинками колорадов». Или до сих пор отрицает применение огнестрельного оружия против правоохранителей Парасюками, Бубенчиками и прочими «мирными протестующими». На каком основании вы решили, что мы об этом забыли? Лишь потому, что об этом вы предпочитаете не вспоминать?

«К насилию призывают антиукраинские силы, потому что Россия заинтересована в хаотизации Украины, — утверждает главный редактор журнала «Тиждень» Дмитрий Крапивенко. — Это [альтернативная точка зрения на события Майдана] транслируется именно с этой целью — в корне изменить повестку дня, сказав, что у нас идёт гражданская война, что независимости нет, что страна под внешним управлением, что Майдан был переворотом… То, что они присутствуют в нашем эфире — это недоработка наших правоохранительных органов».

Наступают в боевом беспорядке. О воинственных заявлениях украинских «патриотов» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

О какой «свободе слова» можно рассуждать в стране, где официально запрещены тысячи книг, сайтов, телеканалов, как ликвидируется вроде бы гарантированное Конституцией использование русского языка в общественной сфере, а верноподданный ответ на вопрос «чей Крым?» должен отрицать саму объективную реальность. По всему периметру проблем, возникших в результате кровавого захвата власти, сторонники Майдана навязывают обществу необходимость обитать в мире их дремучей национал-шизофрении.

Но они будут врать в глаза, потому что им выгодно жить в новых условиях, когда они относятся к «грабящему классу». Им наплевать на чужие жизни и собственную страну: обманут, изнасилуют, убьют и скажут, что жертва сама виновата. Вспомните их прямо-таки звериную радость после аутодафе 2 мая в Одессе или убийства писателя Олеся Бузины. Они выпали из норм морали, которые в отношениях с «неправильными» или «нетитульными» даже формально соблюдать не хотят, ибо те не ровня истинным «хозяевам жизни».

Но пока остаются люди, документы, цифры, факты, живые свидетельства, очная ставка кое-кому весьма неприятна. А нам правду говорить легко, ибо сказано в Книге: «И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки». Да будет так.