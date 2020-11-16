Казалось бы, из Украины приходят благоприятные для России новости. По последним социологическим данным, значительно выросло число людей, поддерживающих условно пророссийскую партию «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Дзермант рассказал, кто примет участие во Всебелорусском народном собрании © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Порошенко — в 5. И только в четырёх — «Слуга народа».

Теперь лидерство главных оппозиционеров подтверждают и социологи. Результаты опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, за ОПЗЖ проголосовали бы 22,1% избирателей, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко —19,3%, а за «Слугу народа», созданную под нынешнего президента, — 18,7%.

На выборах в июле 2019 года цифры были совсем другими: 43% — за «Слугу народа», 13% — за ОПЗЖ, 8% — за «Европейскую солидарность». Изменения колоссальные: рейтинг партии Зеленского «сдулся» более чем в 2 раза, националистам удалось поднять собственный вдвое.

Причины такой политической турбулентности очевидны: обманутая президентом, от него отшатнулась русскоязычная община Украины, ожидавшая, что Зеленский выполнит свое смутное обещание взять русский язык под защиту, сделанное в ходе предвыборной кампании. Но ничего подобного не произошло. При Зеленском все запретительные нормы, введенные его предшественником, продолжают действовать, а некоторые даже усилены. Безпалько объяснил, чем реально должны заниматься пророссийские силы в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Националистам же ближе, понятнее Порошенко, несмотря на то что нынешний глава государства продолжает его же курс. Кроме того, как следует из вышеуказанного опроса, украинцы считают, что стали жить хуже, а также полны самых мрачных предчувствий относительно будущего страны. Более 55% граждан считают, что «Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой». 57,5% опрошенных согласны с формулировкой «Украина как страна разваливается, идет к расколу».

Может ли уверенная электоральная поступь ОПЗЖ повлиять на российско-украинские отношения, способствуя их улучшению, ведь граждане, отдающие свои симпатии партии, прекрасно осведомлены о том, что Виктор Медведчук является кумом Владимира Путина, российский президент стал крестным отцом его младшей дочери. А в прошлом году партийные лидеры приняли участие в совместной конференции с «Единой Россией», что для праворадикалов граничило с уголовным преступлением.

На самом деле пророссийской партию можно считать только на фоне той ненависти и злобы, которую испытывают к нашей стране националисты. В 2017 году Владимир Путин описал политическое кредо Медведчука, назвав его националистом и сторонником независимой федеративной Украины, и напомнил, что отец партийного лидера «был активным деятелем ОУН».

«Он (Медведчук) выступает при этом за очень добрые отношения с Россией. Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию», — сказал президент РФ.

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Три четверти — это или националисты и им сочувствующие, или же люди, для которых российско-украинские отношения интереса не представляют. А это означает, что изменившийся электоральный расклад не способен повлиять на политику и настрой украинцев ни в малейшей степени. Это просто любопытный социологический факт, не имеющий никакого шанса перерасти в сколько-нибудь существенный политический фактор.

Потеря избирателей Крыма и части Донбасса привела к тому, что даже условно пророссийские силы не способны прийти к власти на Украине, как это было до войны, когда два политических лагеря на равных конкурировали друг с другом. Поэтому нет оснований ожидать, что рост количества людей, выступающих за хотя бы добрососедские отношения к России, станет рычагом, который можно будет использовать для умиротворения Украины.

Напротив, ситуация будет становиться еще хуже, поскольку Зеленский бездарно сдал страну и ее политическую повестку радикальным силам и принял решение окончательно отказаться от выполнения Минских соглашений.

Конечно, им что-то придет на смену, но любой вариант, не предусматривающий политических договоренностей, которые гарантировали бы Донбассу элементарную безопасность, обязательно спровоцирует новые обострения. Миротворческий десант России в Нагорный Карабах продемонстрировал, что у Москвы есть ключи к решению подобных конфликтов. Если Минские соглашения будут преданы забвению, у нее появятся веские причины эти ключи использовать.

Собственно, в этом духе Владимир Путин уже не раз высказывался.