В Днепропетровске прошел новый художественный конкурс в духе эпохи

В декоммунизированном Днепропетровске подводят итоги конкурса детского рисунка «Мой любимый олигарх», который проходил с 25 сентября по 25 октября, в рамках персонального проекта современного художника Максима Ходака. К участию в нем пригласили детей в возрасте от шести до четырнадцати лет, которые рисовали для местной галереи «Артмир» портреты самых богатых и влиятельных соотечественников — Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Петра Порошенко, Виктора Пинчука, Вадима Новинского и Юлию Тимошенко.

«Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! Детские глаза видят более открыто, поэтому будет интересно посмотреть на их рисунки любимых олигархов», — рассказывают организаторы конкурса, который проходил в два этапа. Сначала подростки писали портреты сверхбогачей, отправляя их в галерею по интернету. После чего «Артмир» выставил напоказ лучшие из этих рисунков, предусматривая вознаграждение для их авторов, которым обещали выдать ценные призы и памятные дипломы.

Эта акция сразу же поставила журналистов в тупик. Поначалу ее привязывали к местным выборам, предполагая, что галерея будет заниматься черным пиаром против какого-то кандидата, тем более что за днепропетровскими политиками почти всегда маячили уши того или иного капиталиста. Но этого так и не случилось — среди конкурсных работ можно увидеть практически всех представителей олигархического пула, которые занимаются постоянной междоусобной грызней за передел экономического и политического влияния. Тень украинской «Мрии» над EBИNNALE © commons.wikimedia.org, Dmitry A. Mottl

Как оказалось, речь шла о своеобразной художественной провокации, которая вполне удалась. Организаторы нашли способ показать, до какой степени деградировало и оскотинилось украинское общество: люди всех возрастов действительно готовы рисовать портреты миллиардеров, полагая, что они обязаны им процветанием своего государства. Хотя на деле украинцы должны благодарить этих деятелей за свое бесправие, нищету, войну и полное отсутствие перспектив.

Такова правда искусства, которая полностью отражает украинскую правду жизни. В 2015 году я своими глазами наблюдал в киевской школе детский рисунок, созданный в рамках конкурса про героев АТО, — с изображением президента Петра Порошенко, который сидел на танке и рубил казацкой шаблюкой ватников. Конечно, это смотрелось диким циничным китчем, но его не замечали ни родители, ни учителя — потому что их взгляд был напрочь замылен тоталитарной патриотической пропагандой. И многие из них всерьез считали шоколадного короля спасителем Украины, который грудью закрывал ее от наступающей с востока орды захватчиков.

Сознание современных украинских подростков формируется именно в этом духе. Общество с пеленок учит их подобострастному отношению к олигархическим небожителям, которые украли в далеких девяностых самые лакомые куски государственной собственности и с тех пор используют их для получения личных прибылей, выводя их в офшоры и не построив ни одного нового современного предприятия. Украинцы прекрасно знают, что олигархи попирают законы, используя в своих целях целую армию коррумпированных чиновников. Они понимают, что сверхбогачи сколотили свой капитал за счет тотального грабежа, от которого страдает простой народ. Но граждане Страны Достоинства привыкли преклоняться перед чужим богатством, которое считается единственным мерилом жизненного успеха. И человек, который украл миллиард, становится объектом обожания и восторга, неприкасаемым для критики копошащейся внизу черни.

Все это по-своему логично — ведь представители олигархической касты явились главными выгодоприобретателями Евромайдана, возглавив по его итогам ключевые индустриальные области и выдвинув из своей среды нового президента страны. Украина по факту принадлежит сейчас именно этим людям.

«Предложенные антинародные законопроекты дают вполне наглядный ответ на вопрос, кто выиграл в Украине в результате революции. Если бывшее правительство было «семейным», то нынешнее заслуживает гордого эпитета «олигархическое», — констатировала вскоре после переворота в 2014 году «Экономическая правда». И раз олигарх является хозяином новой украинской жизни, это должно быть отражено в художественном творчестве — пускай даже в таком стебно-китчевом духе.

Важно напомнить: украинское искусство давно стало содержанкой у олигархов. Они оплачивают организацию выставок, покупают сомнительные шедевры местечковых творцов, финансируют работу арт-центров, где кормится клиентела сверхбогачей, состоящая из кураторов, арт-критиков и прочих представителей креативного класса. Все это финансируется за счет ограбленных украинских рабочих. Их тяжелый труд, за который платят копейки, обеспечивает проведение фуршетов и презентаций для современных художников, которые никогда не рискнут обидеть своих олигархических благодетелей, изобразив их в подлинном неприглядном виде.

Олигархи и впрямь являются сейчас основным национальным достоянием Украины. Так, мировые СМИ восторженно писали в прошлом году о миллиардере Ринате Ахметове, который купил за двести миллионов евро самый дорогой в мире особняк, расположенный на французской Ривьере. Однако ни одно из этих изданий не сообщило о подземной забастовке криворожских шахтеров — хотя они целый месяц просидели в забое одной из шахт, принадлежащей на паях двум ведущим представителям украинского олигархического сообщества. «Искусство в чистом... мусоре»: в Кременчуге появился необычный арт-объект © Марина Орлова / facebook

Критика сверхбогачей вообще ограничена невидимыми барьерами — конечно, их можно поливать грязью в рамках предвыборных разборок, но ни один правдоруб не призывает пересмотреть итоги грабительской приватизации девяностых, вернув народу Украины украденную у него собственность.

И эта противоестественная любовь к олигархам, навязанная буквально с пеленок, лишает страну будущего, навечно закрепляя социальное неравенство украинцев.