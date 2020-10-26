После успешного наступления Азербайджана вдоль Иранской границы создалась угроза разрыва транспортного сообщения Нагорного Карабаха с Арменией. Эксперты заговорили о победе Азербайджана на очередном этапе карабахской войны. Но так ли это?

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Но 26 лет назад Армения (формально в лице самопровозглашённого независимого Карабаха) достигла ещё больших успехов. Размеры занятых территорий собственно Азербайджана были примерно равны территории самого нагорного Карабаха, азербайджанская армия фактически оставила поле боя, а основы азербайджанской государственности были потрясены до основания — несколько лет подряд следовали государственные перевороты и серьёзные попытки переворотов.

Тем не менее, этот четвертьвековой давности военный успех не решил проблему мира. Несмотря на существенное влияние армянской диаспоры в политических кругах как России, так и Запада, Армении не удалось добиться даже просто международного признания самопровозглашённой НКР, не говоря уже о том, чтобы добиться стратегической цели — возвращение Азербайджану семи районов в обмен на отказ последнего от Нагорного Карабаха + возможный обмен Лачинского коридора на коридор от основной территории Азербайджана в Нахичевань.

Вот и сейчас военный успех Азербайджана может быть полным, только если ему удастся выйти на границу Армении на всём её протяжении и окончательно отрезать Нагорный Карабах. В этом случае любая попытка прорвать блокаду со стороны Армении будет рассматриваться как нападение на Азербайджан, что позволит Баку (и его союзникам) говорить об оборонительной войне.

Россия и постсоветское пространство © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Состояние гуманитарной катастрофы, в которое погружается некая территория по вине ли собственных властей или по вине соседних государств, создаёт правовую основу для гуманитарной интервенции. После трагедии в Руанде мировое сообщество склонно считать, что гуманитарная интервенция для предотвращения гуманитарной катастрофы должна быть опережающей. При этом в течение 90-х и нулевых годов США создали несколько прецедентов гуманитарного вмешательства без санкции ООН и на основе односторонне трактуемых данных.

Следовательно, в случае Карабаха такое вмешательство также возможно.

Надо иметь в виду, что гуманитарное вмешательство не предполагает войну кого бы то ни было с Турцией или Азербайджаном. Просто в Карабах организовывается международный воздушный мост (я знаю, что там нет крупных аэропортов, но необходимые грузы можно перебрасывать и вертолётами), а также (при необходимости) наземные гуманитарные конвои.

По границам НКР выставляются международные миротворцы (которые, как показывает практика и опыт, могут там находиться не один десяток лет), и, таким образом, территория оказывается недосягаемой для азербайджанских войск, а любая блокада — неэффективной.

Собственно сейчас Армения сражается не за победу на поле боя. В этом отношении ей может помочь только чудо. Ереван, затягивая при помощи упорного сопротивления время, во-первых, повышает цену наступления для Азербайджана. Во-вторых, пытается резко и быстро интернационализировать конфликт, добиваясь поддержки мирового сообщества.

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В такой ситуации, несмотря на очевидный перевес Азербайджана, любая случайность может привести к неожиданному драматичному изменению всей обстановки. Например, в феврале 1943 года советские войска стояли в 15-20 километрах от Днепропетровска, а уже в марте вынуждены были оставить Харьков и Белгород, попав под фланговый контрудар численно и технически им уступавших, но грамотно использованных войск Манштейна.

Для стран масштаба Азербайджана и Армении даже 2-3 месяца манёвренных боёв высокой интенсивности (без перехода войны в позиционную стадию) — огромная нагрузка. Не столько даже истощаются резервы живой силы (людей-то, как правило, хватает), сколько изнашивается и выбивается техника, расходуется боезапас, приходит в упадок национальная экономика.

Исходя из этого, стратегической целью Армении явно является продержаться как можно дольше, потерять как можно меньше территории (что поучится из потерянного вернуть) и организовать давление мирового сообщества на Турцию и Азербайджан.

В данном случае интересы России, США, Ирана и ЕС близки — никому не важно, сколько квадратных километров территории и какой ценой отобьют друг у друга армяне и азербайджанцы, но никто не хочет стимулировать самостоятельную игру Турции. Если туркам удастся военным путём решить проблему армяно-азербайджанского территориального спора, они не только резко укрепят свои позиции в Закавказье (что противоречит интересам России и Ирана, но мало волнует Францию и США), Анкара в таком случае займёт более жёсткую позицию и в других конфликтах со своим участием (Сирия, Ливия, Кипр, средиземноморский шельф).

Раз удавшаяся военная авантюра неизбежно влечёт за собой следующую.

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Франция в очередной раз заявила о готовности поддержать Грецию в случае военного конфликта с Турцией. В США инициировали обсуждение вопроса об исключении Турции из НАТО.

Каждая из заинтересованных стран, делая шаги, без которых в принципе уже невозможно обойтись, предоставляет партнёрам возможность первыми вступить в конфронтацию с Эрдоганом, чтобы самой выступить в менее обременительной и более прибыльной роли посредника.

Ереван активизирует информационные и лоббистские усилия, чтобы международное вмешательство последовало как можно скорее. Некоторых успехов Армения добилась.

Два объявленных при посредничестве России, но не вступивших в силу «прекращения огня» сужают Москве пространство для манёвра. Как посредник при переговорах она приняла на себя определённые моральные обязательства. Неисполнение договорённостей одной из сторон — удар в том числе и по престижу посредника. Уже прошли аналогичные переговоры в Вашингтоне. Пока что результат тот же.

Война, которую совокупными усилиями не могут остановить Москва, Вашингтон и ЕС, прекращает быть проблемой только Армении.

Эрдоган: авантюры и перспективы © AP, Turkish Presidency via AP

Однако великие державы никогда не позволяют в такой ситуации одной из сторон конфликта одержать абсолютную победу. Как я уже писал выше, механизмов нивелирования азербайджанских достижений на поле боя существует масса (и все они находятся в точном соответствии с нормами международного права). То есть в конечном итоге речь может идти лишь о новой линии разграничения. За её изменение стороны заплатят тысячами жизней и тут же начнут готовиться к новой войне.

Кроме того, в запасе у Еревана есть рискованный, но достаточно эффективный ход. Армения, не признававшая Нагорный Карабах под давлением мирового сообщества, рассчитывая на урегулирование конфликта в своих интересах, может в критической ситуации заявить о своём признании самопровозглашённой НКР в связи с необходимостью защиты от истребления проживающих на этой территории армян. Такое заявление, безусловно, станет прологом к открытой азербайджано-армянской войне, в которую недвусмысленно грозит вмешаться Турция.

Это значительно более серьёзный вызов мировому сообществу, чем формально ведущаяся сейчас Азербайджаном операция по восстановлению своей территориальной целостности, поскольку без помощи извне в такой ситуации армянское государство будет просто уничтожено. Следовательно, необходимо будет либо немедленно остановить войну при помощи согласованных действий США, России и ЕС, либо последует внешнее вмешательство для сохранения Армении, которое может перерасти в большую войну на всём Большом Ближнем Востоке с весьма причудливым перемешиванием в разных коалициях НАТОвских и неНАТОвских стран.

В общем, стратегия Азербайджана состоит в том, чтобы отвоевать как можно больше своей территории прежде, чем мировое сообщество решит, что пора вмешиваться, а затем, закрепив новую линию разграничения, выжидать удобного момента для нового наступления, чтобы в конечном итоге линия разграничения совпала с границей Азербайджанской ССР и Армянской ССР, после чего Баку совершенно не будет волновать, как долго продолжатся переговоры о полноценном урегулировании.

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Самое печальное, что обе эти стратегии рассчитаны не на достижение мира, а на создание наиболее благоприятных условий для продолжения войны. В Баку прекрасно понимают, что армяне используют первую же возможность для возвращения утраченного и восстановления удобной им линии разграничения по предгорьям.

В Ереване также уверены, что где бы ни остановилась азербайджанская армия, пока она не достигла армянской границы, следующее её наступление — вопрос времени.

Есть механизм, предполагающий передачу спорной территории на несколько лет или даже на пару десятилетий под управление ООН, после чего проведение там референдума о присоединении к одному из претендующих на неё государств. Но я сомневаюсь, что такое решение будет поддержано Азербайджаном, пока Нагорный Карабах контролируется армянами, равно как что Армения согласится с таким предложением, если он перейдёт под контроль Азербайджана.

В Карабахе и семи районах и так половина населённых пунктов давно обезлюдели и разрушались, а те, в которых ещё живут люди, стагнируют. Текущая военная кампания приведёт к очередному исходу. В конечном итоге, если стороны не найдут в себе силы прекратить взаимное истребление, мы станем свидетелями сюрреалистической картины, когда две армии льют реки крови за нищий горный район без населения, с превратившимися в груды камней города и посёлки без перспектив развития, ибо развитие возможно только в условиях мира.

Пока что позитивной стратегии ни у одной из сторон конфликта нет, а турецкий авантюризм только дополнительно обостряет ситуацию, грозя превратить в один большой Карабах всё Закавказье.