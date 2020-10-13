Неуклонно накапливающиеся в мире противоречия регулярно решаются с помощью войны. Чем туже узел неразрешимых проблем, тем больше соблазн разрубить его силовым способом. К сожалению, современный мир снова находится у опасной черты

В грядущей битве за ресурсы, необходимые для дальнейшего развития общества потребления, грабеж принадлежащих России огромных природных богатств представляется целью желанной и достижимой. Реальной, поскольку в истории этого государства уже было несколько периодов, когда коллективному Западу вполне удавалось насладиться мародёрством (вспомним, например, распад Советского Союза и последующее пиршество на его останках).

Брошенные или бросившие? Что происходит по периметру России © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Для этого сценария необходим ряд условий: наличие радикальной и обладающей информационными ресурсами оппозиции, значительное общественное недовольство (порождённое, например, экономическим кризисом), политическое и военное напряжение по периметру границы (международная делегитимизация власти) и так далее.

Планомерная работа против России ведётся не первый год, и роли в ней четко расписаны, в том числе имеется у киевского майданного режима. С 2014 года это и военный плацдарм, и база для разведывательной работы, и поставщик дешёвого пушечного мяса для вооружённых провокаций — ежели родственные народы будут резать друг друга, это вызовет лишь удовлетворение у истинных заказчиков нового передела.

Для взращивания нерассуждающего и готового умереть пушечного мяса на Украине создана огромная пропагандистская махина. Противостояние с Россией является главным смыслом внешней политики постмайданной Украины, сутью ее образовательных программ, модой практически во всех сферах общественной жизни.

Например, «кулинарный эксперт» Евгений Клопотенко в интервью киевскому изданию «Новое Время» сообщает, что при СССР украинские повара были насильственно лишены возможности готовить блюда национальной кухни: «Поваров, [которые] создавали что-то новое, экспериментировали, при советской власти всех вывозили за границу или уничтожили, поэтому развивать всё это было некому».

Украину лишали не только мяса и сала (как это утверждают украинские пропагандисты), но даже устриц, ограничивая доступ несчастных украинцев к их исконному морскому деликатесу.

«Это были весьма условные ограничения, скажем, не есть устрицы в те месяцы, в названии которых есть буква «Н», например. Это сделали специально для того, чтобы уменьшить количество употребления устриц в Украине», — рассказывает пан Клопотенко о кознях коварных москалей.

Александр Рар: Запад больше не сможет ослаблять Россию, как прежде © РИА Новости, Михаил Климентьев Алексей Данилов публично заявляет, что любая общественная деятельность канонической «промосковской» церкви (даже крестные ходы) является враждебной Украине.

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных „конференций", „круглых столов", „международных форумов", „крестных ходов" и т.д.», — говорит Данилов, фактически обвиняя православных верующих в государственной измене.

Подобного рода заявления из уст официального лица являются индульгенцией для всякого рода ультранационалистов, которые целенаправленно терроризируют «московских попов» и их паству.

В данном конкретном случае (как и многих других) речь идёт о сознательном разделении жителей Украины по признаку лояльности русофобскому режиму с возможным поражением в правах несогласных. Для галичан, вроде Остапа Дроздова или Ирины Фарион, является правилом «хорошего тона» обсуждение лишения прав инакомыслящих — от жителей Донбасса (которые уже лишены права голоса на грядущих местных выборах) до «просоветских» пенсионеров.

«Есть такое хорошее понятие "носитель паспорта". Это когда у человека есть паспорт, но он не совсем полноправный гражданин, он несёт частичную ответственность перед государством, — говорит руководитель одного из комитетов Верховной Рады Никита Потураев в эфире телеканала АТР. — Те, кто несёт русскую пропаганду, являются носителями украинских паспортов».

Потураев также анонсирует появление нового закона «О медиа», который ещё более ужесточит идеологическую цензуру: «Когда закон "О медиа" вступит в силу, это позволит более эффективно бороться с антиукраинской пропагандой, там прописаны возможности по регуляции Комитета, по регуляции телевизионного и радиовещания, эти инструменты будут более конкретизированы, и скорее не через полномочия, а конкретизированы в разделе про российскую агрессию».

Цветные революции не прошли: лидеры стран СНГ усвоили уроки Януковича © РИА Новости/Владимир Трефилов

Так, в Херсоне СБУ запретила посвящённый Петру Чайковскому музыкальный фестиваль «Бархатный сезон — 2020», поскольку он «негативно воспринимается общественностью» и «приведёт к обострению общественно-политической ситуации», а в патриотическом журнале «Країна» писатель, переводчик, литературный критик Александр Бойченко излагает, какая галиматья русская поэзия.

«Нет ничего более опасного в мире, чем русская поэзия. Это инфицирование для того, кто хочет сам писать стихи. [Польский поэт] Чеслав Милош, который читал всех великих русских поэтов в оригинале, рассказывал, как трудно избавиться от их влияния. Хотел выразить какую-то мысль, а в его голове звучала Ахматова с Цветаевой и другие Пастернаки. Из-за мощности ритмики и рифм. Это такое шаманство. Попадаешь в ритм, и поэзия кажется гениальной. Но на секунду включаешь ум — осознаешь, какая это галиматья», — говорит украинский «культуртрегер» Бойченко.

Можно вспомнить, как популярный среди украинских «патриотов» писатель Юрий Андрухович возмущался, что миллионы людей в мире обожают Толстого, Чехова, Чайковского, Булгакова, Шостаковича. А бывший директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявлял, что Владимир Высоцкий, Виктор Цой и Алла Пугачева являются чрезвычайно опасными для Украины «щупальцами русского мира».

В рамках продолжающейся политики этноцида уничтожается не только историческая память народа, но даже его представление о прекрасном. И большое заблуждение видеть в этом лишь эксцессы отдельных исполнителей.

Недорогая и неприхотливая пехота должна не просто ненавидеть врага, но быть готова к самым жестоким карательным действиям по отношению к «неполноценному народу». Чудовищные зверства мы уже наблюдали на Донбассе во время подавления протестов против госпереворота 2014 года, многочисленных внесудебных расправ и системного применения к непокорным физических пыток.

Теперь же, когда производство фанатиков-националистов поставлено украинским государством на поток, считать, что они бесследно сами по себе исчезнут, мягко выражаясь, наивно.

Кого пугает «Русский мир»? Украина стала «Анти-Россией» © Пресс-служба фонда «Русский мир»

Это означает новые массовые этнические чистки и огромные внутриполитические риски — на сей раз для Кремля.

Речь, конечно, не только о киевском режиме, орудийной прислуги хватает — здесь и вечная «гиена Европы» Польша, Трибалтика, Грузия, всегда готовые поучаствовать в разделе добычи… И, к сожалению, «полезные идиоты» изнутри, мечтающие отдать свой собственный дом на тотальное разграбление.

Война уже идёт, хотя многие этого до сих пор не замечают.