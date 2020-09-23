Владимир Зеленский рассказал в Организации Объединенных Наций о глобальных проблемах. Получилось, как обычно, по-хуторянски

В стенах Генассамблеи ООН прозвучали выступления лидеров ряда стран. Некоторые лидеры великих держав — например, России — посвятили свои речи геополитическим и просто глобальным вопросам. Сочетанию различных ценностей, проблемам управления, необходимости консолидации перед лицом общих угроз.

Не обошел геополитику и лидер самой мощной европейской державы — Украины. Президент Владимир Зеленский — видимо, пытаясь контратаковать Путина и Лаврова с их призывами об объединении — обвинил Москву в попытке «вернуться к разделению сфер влияния в мире».

Зеленский посвятил свою речь на Генассамблее ООН «российской угрозе» © president.gov.ua

Можно было не конфликтовать? Можно. Россия (та самая, которая, по мнению Зеленского, во всем виновата) предлагала минимум два варианта сосуществования.

Первый — это тот самый раздел, признание западными странами Украины, Молдавии и Белоруссии как государств, входящих в российскую сферу ответственности. Это не значит, что Украина управлялась бы из Москвы — как сейчас (к вопросу о подчинении и агрессии) украинские процессы контролируются из Вашингтона. Нет, от Запада просто требовалось признать российские военные, политические и экономические интересы в этих государствах, а также не покушаться на них. Как Москва не покушается на Мексику, Панаму или Колумбию.

Зеленский действительно пытается добиться мира в Донбассе – посол ЕС © REUTERS, Gleb Garanich

Однако оба варианта Запад отверг. Первый не понравился в том числе и потому, что западные лидеры не могли признать за Россией статус великой державы. Не могли согласиться с тем, что она обладает ровно такими же правами (в том числе и на сферу влияния), как другие великие державы — Франция, США, Германия и т.п. Второй же похоронили несамостоятельные европейцы и сильно умные американцы. Понимающие, что создание такой системы коллективной безопасности приведет к роспуску НАТО (нацеленному против России), либо трансформации НАТО в чисто европейский институт (в случае вхождения туда России) — а значит ударит по контролю Штатов над Старым Светом.

В итоге не Россия, а Запад был агрессивной страной в этом конфликте. И не российские власти, а украинские добровольно согласились с тем, что этот конфликт на территории Украины будет проходить в форме гражданской войны. Поэтому когда Зеленский жалуется на последствия этого раздела — ему нужно свои претензии адресовать не в Москву, а в Вашингтон. А также своему предшественнику Петру Алексеевичу Порошенко, на которого Зеленский с каждым днем становится все больше похож. Не с точки зрения внешности, а в плане риторики.

Зеленский рассказал о судьбоносных для Европы разговорах с Путиным © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Как верно сказал Зеленский, «планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз». Но ему нужно еще вспомнить о том, что Украины «Б» тоже нет. И если Зеленский сотоварищи будут дальше поднимать лишь «больные» темы, то не станет и Украины «А».