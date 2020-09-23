В стенах Генассамблеи ООН прозвучали выступления лидеров ряда стран. Некоторые лидеры великих держав — например, России — посвятили свои речи геополитическим и просто глобальным вопросам. Сочетанию различных ценностей, проблемам управления, необходимости консолидации перед лицом общих угроз.
Не обошел геополитику и лидер самой мощной европейской державы — Украины. Президент Владимир Зеленский — видимо, пытаясь контратаковать Путина и Лаврова с их призывами об объединении — обвинил Москву в попытке «вернуться к разделению сфер влияния в мире».
Для Зеленского, возможно, это будет сюрпризом, но Кремль не пытается вернуться к разделению сфер влияния. Нельзя вернуться к тому, что уже существует как общепринятое правило — мир давно разделен на сферы влияния, и великие державы конкурируют за контроль над буферными государствами или территориями. Россия, Китай и Запад соперничают за Среднюю Азию; Китай, Индия и США — за Юго-Восточную Азию; Россия, Турция, Иран и немного Запад бьются за Кавказ; Европа и Китай оспаривают Африку; Иран, Турция и Саудовская Аравия уже даже воюют за Ближний Восток. Ну и, наконец, Россия с Западом конфликтуют за буферные страны на постсоветском пространстве. Молдавию, Белоруссию — и Украину. А точнее то, что от нее в процессе этого конфликта осталось.
Можно было не конфликтовать? Можно. Россия (та самая, которая, по мнению Зеленского, во всем виновата) предлагала минимум два варианта сосуществования.
Первый — это тот самый раздел, признание западными странами Украины, Молдавии и Белоруссии как государств, входящих в российскую сферу ответственности. Это не значит, что Украина управлялась бы из Москвы — как сейчас (к вопросу о подчинении и агрессии) украинские процессы контролируются из Вашингтона. Нет, от Запада просто требовалось признать российские военные, политические и экономические интересы в этих государствах, а также не покушаться на них. Как Москва не покушается на Мексику, Панаму или Колумбию.
Второй вариант — это коллективная система безопасности. Та самая, которая от Лиссабона до Владивостока. Тут уже не было бы ни сфер влияния, ни конфликта за буферные европейские государства, ни попыток консолидации Европы против России вокруг сказок «российские танки рвутся на прогулку в Берлин». Все страны должны были действовать в рамках единого механизма, определить единые внешние угрозы и способы им противостоять.
Однако оба варианта Запад отверг. Первый не понравился в том числе и потому, что западные лидеры не могли признать за Россией статус великой державы. Не могли согласиться с тем, что она обладает ровно такими же правами (в том числе и на сферу влияния), как другие великие державы — Франция, США, Германия и т.п. Второй же похоронили несамостоятельные европейцы и сильно умные американцы. Понимающие, что создание такой системы коллективной безопасности приведет к роспуску НАТО (нацеленному против России), либо трансформации НАТО в чисто европейский институт (в случае вхождения туда России) — а значит ударит по контролю Штатов над Старым Светом.
В итоге не Россия, а Запад был агрессивной страной в этом конфликте. И не российские власти, а украинские добровольно согласились с тем, что этот конфликт на территории Украины будет проходить в форме гражданской войны. Поэтому когда Зеленский жалуется на последствия этого раздела — ему нужно свои претензии адресовать не в Москву, а в Вашингтон. А также своему предшественнику Петру Алексеевичу Порошенко, на которого Зеленский с каждым днем становится все больше похож. Не с точки зрения внешности, а в плане риторики.
Это было видно и в ходе остального выступления украинского президента в ООН. «Можно было бы просто поставить запись прошлогодней его речи или, скажем, показать видеокадры выступления предшественника нынешнего гаранта — разница была бы заметна исключительно в мелких деталях. Речь всё равно шла о "больном" — о "коварной России"», — пишет российский телеканал «Царьград». И — редкий для меня случай — с ним можно почти полностью согласиться. Те же мантры о «российской агрессии и оккупации Крыма», те же стоны и причитания, то же нытье о том, что «Украина защищает от злой России всю Европу». И проблема тут не в том, что экономят на копирайтерах (как, например, в Грузии, где я лично наблюдал за тем, как один член правительства после 2008 года выступал на различных форумах с одной и той же речью). Проблема Зеленского, украинской власти, а также всей Незалежной в том, что у них больные люди делают главными темами страны «больные» — именно в кавычках — темы. Вместо того, чтобы сосредоточиться на обсуждении по-настоящему серьезных — экономического восстановления Украины, прекращения гражданской войны, доступа на российский рынок (где, в отличие от европейского, многие украинские товары до сих пор востребованы).
Как верно сказал Зеленский, «планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз». Но ему нужно еще вспомнить о том, что Украины «Б» тоже нет. И если Зеленский сотоварищи будут дальше поднимать лишь «больные» темы, то не станет и Украины «А».