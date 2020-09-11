Мы много говорим о печальных экономических итогах Евромайдана, о трагедии междоусобной войны, о вымирании страны. Однако есть еще один аспект проблемы, который представляется весьма важным. Евромайдан и сплетённые с ним ультраправые националисты чрезвычайно неэстетичны

Неразвитый художественный вкус диктует сторонникам национал-майданной доктрины своё представление о прекрасном, и здесь начинаются удивительные парадоксы, которые вызывают у стороннего наблюдателя смех, но чаще оторопь.

Начиная с приснопамятных кастрюлек на голове активистов Евромайдана до удивительных типажей, которые «революция гидности» извергла из своего чрева к вершинам власти.

Раньше трудно было себе представить, что на важнейший пост спикера парламента мог быть избран человек с умственной недостаточностью, не выговаривающий значительную часть алфавита, с непритязательной, мягко выражаясь, внешностью.

Речь не об ультранационалистических воззрениях Андрея Парубия или его активном участии в деятельности неонацистской Социал-Националистической партии Украины (СНПУ), но о его непрезентабельности как одного из главных официальных лиц государства. Парубий переписал историю и похвастался разгромом «вечно жадных московитов» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Вспомним вечно помятого Порошенко, обезьяноподобного Пашинского, неадекватных Фарион и Чорновол, сонмище Шкиряков, Тетеруков, Гаврилюков и прочих маргиналов.

Я ни в коем случае не против умеренного представительства слабоумных в парламенте по квоте националистических партий, но высший законодательный орган страны все же не лучшее место для выгула вышиванок, а цвета национального флага — не способ украшения мусорных урн, перил, ступенек и сортиров.

Это типичное дурновкусие, и оно хлынуло отовсюду: от чудовищного мовного новояза до состоящих из пропагандистских штампов речей местных «патриотов». Имея в прошлом Гоголя и Булгакова, скатились до Подервянского и Ницой.

Стремительный рывок назад связан с архаичной сутью украинского национализма. Немытая голова Маруси Зверобой и путаное содержимое этой головы — явления одного порядка: примитивизации интеллектуальной жизни общества, стиснутого шаблонами национал-пропаганды. Когда эталоном «патриота» становится Жека Карась — с его выражением лица гражданина, впервые увидевшего эскалатор, — эта физиономия становится символом всего украинского национализма.

А заявлявшая о пользе стерилизации бедняков и их «детях очень низкого качества» депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова? Пожалуй, этой весьма неизящной даме лучше озаботиться собой, а не покушаться на чужие гражданские права.

«Это от глупости и желчи». В ЛНР ответили на слова депутата Рады о «немытых и нечесаных» детях Донбасса © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Галина Янченко, обзывающая детей Донбасса «немытыми и начёсаными»? Депутату от правящей партии резонно заняться страшной судьбой тысяч украинских беспризорных, а многим другим, в своё время восхвалявшим Майдан, — найти возможность приехать в Донецк и поклониться памятнику десяткам убитых майданной Украиной «нечесаных» детей Донбасса, а не сквернословить в адрес бывших сограждан.

Тоскливые гимнопения, нелепые поиски древних укров, рекорды из сала и бессмысленные по размерам трезубы — от всего этого разит таким же глубочайшим провинциализмом, как и от нарядов местной «элиты» на красной дорожке Одесского кинофестиваля.

Нахватанность не заменяет настоящего образования, хитрость не есть мудрость, ум и доброту нельзя подменить ненавистью и злобой. Если общество объято негативом, это обязательно отражается на его нравах и даже внешнем виде его людей. Чубатость головы доморощенных нациков и шевелюра Эйнштейна — явления разного порядка.

Отсюда разница в лексике, в отношении к другим людям, в восприятии прекрасного. Например, в Трускавце на одной из колоколен церкви св. Николая выложили псевдорелигиозную мозаику, изображающую трёх вояк — Украинских сечевых стрельцов, Украинской Галицкой армии и Украинской повстанческой армии* (которых в своё время с удручающей регулярностью громили «кляти москали»).

«Эта ''троица'' символизирует нерушимое единство УСС-УГА-УПА*… Все трое под омофором Богородицы. Штампы должны быть простыми, как "Слава КПСС!". Их не нужно понимать. В них можно только верить», — слегка ошарашенно прокомментировал появление настенной агитки на Божьем храме львовский историк и публицист Василь Расевич.

«Будут хороводы националистов». Кость Бондаренко дал прогноз на осень © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как нравятся выкрашенная под национальной флаг (вместе изображением трезуба) лестница на Университетской Горке в Харькове, где государственные символы топчет каждый прохожий. Как восхищают «патриотов» знамена марширующих неонацистов с псевдонемецким готическим шрифтом, гитлеровскими «вольфсангелями» и «мертвыми головами».

Стоит вспомнить, что важной составляющей победы советских солдат над немецким нацизмом и его союзниками стало духовное превосходство, стремление к общественному созиданию, апеллирование к наиболее благородным человеческим качествам: состраданию, гуманизму, жертвенности. Потому и выздоровление Украины — вопрос не только экономический или политический, но и нравственный, эстетический.

И когда Украина, наконец, освободится от нашествия уродства, запрос на истинную красоту окажется настолько силён, что мы ещё услышим новые прекрасные песни и замечательные стихи на всех языках этой многонациональной земли, и будут возводиться красивые здания, и в почете будут добрые люди.

* Организация запрещена в РФ