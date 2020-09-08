Перед украинским населением вновь замаячил призрак нищеты, но на сей раз предельной, на грани выживания. А то и за нею

Если закон, который намерена «Слуга народа» протолкнуть через Раду в сентябре, будет принят, то значительному числу малообеспеченных граждан (а таковых большинство) придется расстаться с собственным жильем и имуществом и перебраться жить на улицу. И это абсолютно реальная перспектива.

Проект законодательного акта, сверстанный по одному из обязательных условий МВФ под колониальные обязательства, взятые на себя Украиной за кредит в жалкие 1,2 миллиарда евро, должен ввести новый порядок взыскания коммунальных платежей и наложения штрафов за их просрочку. Законопроект носит название «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг». Долги за ЖКХ: у кого будут отбирать квартиру © Украина.ру/Стрингер

По состоянию на 1 мая задолженность за коммуналку на Украине достигла гигантской суммы: больше 63 миллиардов гривен. Обвальный рост неплатежей начался в период так называемых реформ, начавшихся сразу после "революции достоинства". Реформаторская деятельность Яценюка свелась к взрывному росту тарифов за услуги, которые никак качественно не изменились. Неплатежи стали вертикальной проблемой, породив коллапс на всех этажах системы.

Рядовые потребители не перечисляют средства облгазу, тому нечем расплатиться с «Нафтогазом», «Нафтогаз», в свою очередь, не в состоянии погасить долги перед поставщиками. В структуре долга домохозяйств доля неплатежей за голубое топливо составляет около 80%.

С 1996 года Рада наложила запрет на начисление пени на задолженность из-за задержек с выплатами зарплат и пенсий. Янукович в 2010-11 годах, опять-таки по настоянию МВФ, решил вернуть пеню. Был принят специальный закон, но в действие он не вступил: власти боялись вызвать недовольство у электората. В 2018 году на население махнули рукой, и в новом законе пеня появилась вновь. А с мая 2019 года все поставщики должны были в соответствии с новыми нормами перезаключить договора с потребителями, однако в марте 2020-го начисление штрафов было приостановлено до июля.

В начале августа Евросоюз предоставил Украине кредит, о котором шла речь в начале, дождавшись, пока Киев подпишет договор с МВФ. То есть это параллельные линии, согласованные друг с другом. Фонд выставил условием «ужесточение платежной дисциплины». Законопроект, продвигаемый «слугами», предполагает, что задолженность домохозяйств подвергнется реструктуризации на разные сроки, величина которых будет зависеть от суммы долга. Ни о каком согласии потребителей речь уже не идет, им вменяется в обязанность в течение месяца под страхом применения драконовских карательных мер перезаключить договор о реструктуризации, одновременно заключив контракт с поставщиком. Большинство украинцев считают коммунальные тарифы завышенными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А теперь о самом невероятном. В законопроект заложены по-настоящему шоковые меры воздействия на неплательщиков. Предел пени на задолженность установлен в размере 100%. То есть ваш долг в течение некоторого времени вырастет вдвое. За поставщиками закрепляется право без судебного сбора обратиться с исковым заявлением в суд, тогда как предприятия жилищно-коммунального хозяйства от необходимости его уплачивать не освобождены.

Для многих хозяйств принятый на Украине сбор непосилен, поэтому они будут лишены возможности оспаривать принятые решения.

Возрастает статус коммунального долга, его приравняют к долгам за алименты. Судебные исполнители смогут:

— взыскивать задолженность до полного ее погашения без применения срока давности;

— удерживать до 50 процентов зарплаты должника;

— обращать взыскание на имущество должника, то есть прежде всего на его жилье.

Причем обращать взыскание можно будет одновременно и на зарплату, и на имущество.

Плюс к этому исполнитель до погашения задолженности должником сможет ограничивать его в праве:

1) выезда за пределы Украины;

2) управления транспортными средствами;

3) пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим, холодным и травматическим оружием;

4) охоты.

Нынешние неплатежи — это отнюдь не нерадивость граждан. Нынешние тарифы таковы, что одна месячная платежка может быть равна пенсии или заработной плате. Особенно в сельской местности, где дом в среднем больше по метражу, чем городская квартира. И если раньше накопление долгов ничем особенно не угрожало малообеспеченным гражданам, то после принятия закона все их имущество после удара судейского молотка вмиг будет описано и выставлено на продажу.

Производителям палаток стоит приготовиться к ажиотажному спросу.