Совершенно очевидно, что для Украины с точки зрения экономики крайне выгодно поддерживать контакты с соседней Белоруссией. В первую очередь именно Минск снабжал Украину российскими энергоресурсами по относительно доступным для нищей страны ценам

Кроме того, белорусский транзит обеспечивал доставку украинских товаров в Россию, прямой товарооборот уже давно перекрыт фактически полностью.

Ну и, наконец, заработки на территории «оккупанта и агрессора» — это, во-первых, очень существенная часть украинской экономики, во-вторых, просто вопрос элементарного выживания для сотен тысяч украинцев. Ну а самый простой путь добраться до агрессора — это сесть в минском аэропорту в самолет.

То есть потребности населения, промышленности, энергетики Украины поддерживались во многом за счет белорусско-украинских экономических связей, рвать которые так же нерационально, как выстрелить себе в ногу. Есть и политическая выгода. Лукашенко, стремившийся монетизировать противоречия в отношениях между Россией и Западом, на протяжении длительного времени подыгрывал украинским властям, а перед выборами в интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал несколько заявлений, которые возмутили до глубины души многих в России.

Украинским властям, с какой стороны ни посмотри, следовало не вставать на чью-либо сторону в белорусском противостоянии, а демонстрировать Лукашенко пусть не лояльность, но хотя бы показное дружелюбие. Украина против Белоруссии: приостановка отношений и другие виды подрывной работы © sb.by

Но нет, украинскому майдану экономические выгоды страны не интересны, он мечтает об экспорте революции и совместной победе с белорусскими протестантами над общим врагом — Россией.

Дружба между двумя странами кончилась в тот момент, когда в Киеве поверили в реальность свержения режима Лукашенко. Украинское руководство не признало его победу на выборах, в украинских СМИ белорусского правителя уничижительно именуют «исполняющим обязанности президента». Украина стала первой страной, которая поставила на паузу дипломатические отношения с Белоруссией, отозвав из Минска своего посла.

Теперь украинские радикалы собрали в единый пакет самые разные виды помощи своим белорусским собратьям. Они изрядно поднаторели на фронтах информационной борьбы с Россией и теперь делятся накопленным и очень немалым опытом с участниками беспорядков в Белоруссии. Как утверждают информированные источники, украинским политтехнологам, специалистам по пиару, политологам, журналистам уже выделены значительные средства для разработки методичек, обучения и формирования второго информационного фронта.

Откуда деньги, более-менее понятно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о выделении дополнительных 50 млн злотых (около 11 млн евро) на «поддержку белорусских СМИ и гражданского общества». И еще 53 миллиона евро — это помощь всего ЕС белорусской оппозиции.

Но самое главное — это засылка в Белоруссию из Украины не просто боевиков-отморозков, а специалистов, прошедших через горнило донбасской войны. Собственно, единственный шанс для белорусских оппозиционеров на фоне затухающих беспорядков сформировать новый горизонт возможностей — это радикализовать протест до такой степени, чтобы у силовиков не выдержали нервы. Уличные столкновения — последний шанс вырвать победу. И здесь неоценимую помощь могут оказать украинские с позволения сказать эксперты в области применения разнообразного насилия. Ничего не боящиеся, способные идти напролом.

Вчерашнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова стало настоящей сенсацией. Стоит сказать, что с потолка такая информация не берётся, — она результат тщательного отслеживания ситуации спецслужбами. Итак, глава внешнеполитического ведомства рассказал, кого именно направили в Беларусь для разжигания беспорядков: «Там есть и «Трезубец Степана Бандеры», есть и «С14», есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор*» (запрещенные в РФ организации). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии».

Всего, по словам Лаврова, 200 человек. Российский министр добавил, что Москва намерена пресекать попытки украинских радикалов взорвать ситуацию в Белоруссии. И вот это совершенно конкретное обещание, аналогичное сделанному ранее Владимиром Путиным о силовой помощи белорусским властям, если ситуация в стране пойдет вразнос. Украинский радикал поддержал акции протеста в Белоруссии фотографиями нацистской оккупации © Instagram timurtimur14

Все обвинения в адрес России со стороны Запада — дескать, она вмешивается во внутренние дела Белоруссии — не имеют под собой никакой почвы. На официальном уровне не было никаких заявлений или действий, указывающих на намерение Москвы как-то ограничить суверенитет соседней страны. Интеграция в рамках Союзного государства — да. При полном сохранении независимости Белоруссии.

Ну и последнее. «Praemonitus, praemunitus (лат.) — предупрежден — значит вооружен». Я бы на месте украинских военспецов, коль скоро они где-то залегли и дожидаются своего часа, не стал бы проявлять излишней активности. Их могут ожидать пренеприятнейшие сюрпризы в случае попытки провоцировать силовиков, которые прекрасно понимают, что боевики из Украины — это крайне опасная и смертоносная сила. И её следует остановить во что бы то ни стало и любыми средствами.