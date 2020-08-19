Украинское государство мстит мальчику за исполнение советской песни о партизанах

Максиму Ткачуку всего двенадцать. Но этого волынского подростка уже знают за пределами Украины — как талантливого певца, который прославился выступлением в Лондоне, блистательно исполнив песню «Смуглянка». Однако этот успех неожиданно явился для школьника большим испытанием, спровоцировав травлю со стороны украинских националистов. Сам факт того, что он спел в Европе советскую песню военных лет, приравнивается националистической общественностью к провокации и измене. Несмотря на то, что этот старый хит о партизанской любви до сих пор популярен среди украинской аудитории — так что его охотно поют на свадьбах и вечеринках.

Ткачуку открыто угрожали, звонили ему с оскорблениями, написали сотни обидных и презрительных комментариев — причем патриотов не волновало, что они воюют против мальчика, который живет без родителей, находится на воспитании бабушки. А саму песню про неприступную красавицу-молдаванку, которая давно стала народной, называли чуждой для Украины. Несмотря на то, что ее написали по заказу ансамбля Киевского военного округа, еще до наступления войны, когда Молдавия — в формате нынешнего Приднестровья — входила на правах автономной республики в состав Украинской ССР.

И вот теперь травля получила новое продолжение. Национальная общественная телерадиокампания, которая когда-то оставила «Евровидение» без популярной певицы MARUV — за то, что она выступала с гастролями в России, — сняла Ткачука с участия в Национальном отборе песенного конкурса «Детское Евровидение-2020». Молодой певец считался фаворитом его отборочной части, получив наибольшее количество голосов. Однако его исключили по тем же самым причинам чисто политического характера, не обращая внимания на возраст Максима. Хотя сам факт политизации детского творчества со стороны официальных представителей государства выглядит настоящим позором, несовместимым с элементарными понятиями демократии или даже банальной этики. Maruv представила новый клип, снятый на киевской окраине © Facebook, MARUV | Facebook, MARUV | Перейти в фотобанк

Глава НОТУ Зураб Аласания мотивировал это решение тем, что лондонский концерт «Звезды Альбиона», где прозвучала песня «Смуглянка», организовывала организация «Россотрудничество», что является официальным основанием для отстранения Ткачука. Однако, как быстро выяснилось, на самом деле выступление устроила независимая компания Musica Nova Productions Ltd. А сам концерт не имел за собой абсолютно никакого политического бэкграунда. «Таким образом, никаких законных оснований для отстранения Максима от участия в нацотборе не было. А была лишь, судя по всему, политическая мотивация. Месть за песню «Смуглянка», с которой Ткачук выступал на конкурсе в Лондоне», — констатировал в "Фейсбуке" главный редактор сайта Strana.ua Игорь Гужва.

Не хочется и думать о том, что переживает сейчас этот ни за что пострадавший подросток, которого ожидает новая волна ненависти и агрессии. Хотя он, скорее всего, еще не осознает до конца причины происходящих событий. И, очевидно, не может чувствовать за собой никакой вины.

«Максим не выступал в Крыму. Он не ездил в Россию. Да даже если бы и ездил, как же это гадко. Вы мстите ребёнку за то, что он выиграл песенный конкурс в Лондоне с песней на русском языке. Мстите за «Смуглянку». Я спросила бабушку Максима, в каком он состоянии. «В никаком. Помните, мы вам звонили, когда женщина ему угрожала. Она ему звонила и говорила, что ему в Украине ничего не светит, что они ему не дадут ничего сделать. Видимо, они сейчас делают всё, чтобы Максима сломать», — рассказывает правозащитница Оксана Челышева, которая звонит из Финляндии на Волынь, чтобы поддержать Ткачука.

Однако у этой истории есть не только моральные, но и политические аспекты. Скандал вокруг «Детского Евровидения» знаменует собой новый этап в наступлении исторического ревизионизма — ведь объектом дискриминации является антифашистская песня из репертуара времен Великой Отечественной войны, которая по факту оказалась нежелательной и запретной. А это хорошо демонстрирует, какой на самом деле является политика «скорби и примирения», официально провозглашенная на уровне украинского государства. Несмотря на уверения в том, что культурное наследие ВОВ не подпадает под пресс декоммунизационных ограничений.

Реакция Аласании показывает, что высокопоставленные чиновники напрямую зависят от позиции радикальных националистов и готовы подчиняться их требованиям — несмотря на то, что они противоречат действующим украинским законам и элементарному здравому смыслу. А это значит, что радикальное сообщество ультраправых «активистов» по факту управляет страной, несмотря на политическое поражение своего вождя Порошенко. И явно готовится к решительному реваншу.

Мы видим, что президент Владимир Зеленский готов мириться с подобным положением дел, не обращая внимания на возмущение своих собственных избирателей. Хотя он, как бывший артист, был обязан первым вступиться за невинно пострадавшего мальчика — хотя бы из принципа цеховой солидарности. «Слуга народа» не хочет ссориться с враждебным к нему националистическим меньшинством, боится вступать с ним в открытую конфронтацию, и, скорее всего, банально проигнорирует развитие очередного скандала.

А он только начинается — как стало известно сегодня утром, депутат Верховной Рады Максим Бужанский отправил в Национальную общественную телерадиокомпанию официальный запрос по поводу необоснованного исключения Максима Ткачука из отбора на «Детское Евровидение-2020». А также подготовил требование в Генеральную прокуратуру Украины — о проведении доследственной проверки действий главы НОТУ Зураба Аласании. На сайте президента Зеленского появилась петиция с требованием вернуть мальчика на конкурс, а киевская адвокатская фирма Максима Гольдарба предложила Ткачуку бесплатное юридическое сопровождение в подготовке иска — который, скорее всего, будет подан уже в самое ближайшее время. «Смуглянка»: на одесском Привозе исполнили легендарную песню

Все это очень важно — не только потому, что украинцы не имеют права оставить подростка лицом к лицу с националистическим Голиафом. Травля несовершеннолетнего певца является красной линией, за которую не должно перейти наше общество. Когда в стране станут нормой политические преследования детей, это ознаменует собой переход к настоящему тоталитаризму образца тридцатых годов прошлого века.

И если у украинцев еще осталось подлинное чувство достоинства, они обязаны вступиться за слабого, отстаивая этим свои собственные человеческие права.