Проблему борьбы с коронавирусной инфекцией стараются максимально политизировать

15 августа в России начали производство вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как сообщает его глава Александр Гинцбург, необходимое количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев, что позволит вакцинировать за этот срок практически всех желающих россиян.

Между тем, глобальная пандемия коронавируса продолжается — несмотря на то, что за последние месяцы она стала для нас привычной обыденностью, и уже уступает в новостной хронике горячим политическим новостям. По состоянию на 15 августа, официально установленное количество зараженных ковидом превысило 21 миллион человек, а 765 тысяч человек умерли от болезни. Наибольшее количество зараженных отмечено в Соединенных Штатах — 5 312 464 человека, на втором месте идет Бразилия, где Covid-19 обнаружили у трех с лишним миллионов, а замыкает тройку огромная Индия, в которой эпидемический процесс еще не вышел на пик. Темпы распространения коронавируса постепенно растут, и это оказывает самое негативное влияние на экономику и социальную жизнь планеты. И все понимают, что реальное число больных еще больше, чем это отражает известная нам статистика.

Число зараженных коронавирусом в Киеве тоже продолжает расти — только в течение минувшего дня Covid-19 был обнаружен у 232 жителей украинской столицы. «У нас в Украине очередной антирекорд по количеству заболевших — 1 847 заболевших за прошедшие сутки. Из них 106 детей и 59 медицинских работников. Были госпитализированы 333 человека. Я вам приведу цифры, 15 июля у нас в больницах с Covid-19 находились 3 935 человек, а на сегодняшний день 5 754 человека. Это тот случай, когда мы видим резкий рост. Не только заболеваемости, но и тяжелое течение болезни, ведь в больницах находятся именно такие люди», — рассказал об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов. А по сообщениям телеграм-каналов, в Офисе президента Владимира Зеленского собираются срочно закрыть в стране все ночные клубы и развлекательные заведения подобного типа. Еще один депутат от партии Зеленского подцепил коронавирус

Создание первой официально запущенной в производство вакцины является надеждой на преодоление этой ситуации. Это важно до такой степени, что президент США Дональд Трамп уже высказал надежду на ее эффективность — заметив, что в Америке мало знают о российском препарате, а при его разработке были пропущены «некоторые исследования». Это достаточно неожиданное высказывание стало первым конструктивным упоминанием о российской вакцине, которая служила объектом беспрецедентной информационной атаки со стороны ведущих западных медиа, направленной на то, чтобы любыми способами дискредитировать результаты работы ученых из центра имени Гамалеи. Хотя подобный подход явно не отвечает общим интересам международного сообщества, заинтересованного в совместной борьбе с опасной болезнью.

«Россия использует эту гонку в своих пропагандистских целях, хотя у нее нет опубликованных научных данных в подтверждение заявлений о лидерстве в этом состязании… Поскольку российская программа непрозрачна, отделить в ней науку от политики и пропаганды просто невозможно. Критики уже привлекли внимание к тому, что Россия имеет привычку срезать углы при проведении исследований фармацевтической продукции, и что ее обвиняют в краже интеллектуальной собственности… Вакцина, которую могут применить в октябре в процессе общенациональной вакцинации, похожа на препарат, разработанный совместно Оксфордским университетом и компанией «АстраЗенека» — писала газета Нью-Йорк Таймс, обобщая весь список претензий к новой вакцине. Хотя очевидно, многие из них носят характер откровенной конспирологии и подпитывают безумные теории заговора от консервативных «ковидодиссидентов».

«Это еще одно абсолютно безосновательное обвинение. Ужасно, что Великобритания старается держать результаты своих исследований в секрете, а не делиться ими свободно с мировым научным сообществом. Великобритания и США препятствуют внедрению ВОЗ единого исследования и общего решения по вакцинам для Covid-19, настаивая вместо этого на использовании подхода, ориентированного на получение прибыли, в интересах крупных фармацевтических компаний — и ставят в невыгодное положение бедные страны» — отвечает на эти обвинения известный общественный деятель Крейг Мюррей бывший посол Великобритании в Узбекистане.

И действительно — жесткая борьба на глобальном фармацевтическом рынке является одной из главных причин идеологической схватки вокруг вакцин против ковида. Ведь уже известно, что цена одной дозы такого продукта от американских биотехнологических компаний может составить около 25-30 долларов — что потенциально может принести корпорациям многомиллиардные прибыли.

Я бы хотел посмотреть на этот вопрос в сугубо аполитичном ключе — как человек, который переболел коронавирусной пневмонией, и до сих пор лечится от ее последствий. Спустя полгода после начала пандемии мы знаем о них очень мало — поскольку важная и достоверная информация безнадежно тонет в глобальном информационном шуме. Между тем, борьба с ковидом пока что не заканчивается для многих полным выздоровлением — причем, это в первую очередь касается здоровых молодых пациентов. Многие переболевшие люди испытывают состояние «ковидного хвоста» или «постковидного синдрома» — головные и сердечные боли, лихорадку, слабость, скачки давления, хроническую усталость, аллергические реакции и неврологические расстройства.

Заражение эпителиальных клеток ведет к прогрессирующему аутоиммунному поражению организма — что проявляется в виде симптомов миалгического энцефаломиелита, тромбоваскулита, синдрома Гийена-Барре и рядом других болезней. Они могут стать для людей хроническими или привести к преждевременной смерти от инсульта или инфаркта. Но главное, они понижают качество жизни, превращая их жизнь в сплошные мучения.

«Жил я не тужил до середины апреля… Свалился с температурой, одышкой, слабостью, но на работу ходил. Вроде через 2 недели отпустило. Но моя жизнь изменилась, не узнаю себя… Будто меня подменили. На данный момент беспокоит чувство тревоги, раздражительность, плаксивость. Пища будто не усваивается, волосы посыпались, синяки под глазами — я будто истощён… Я разбит, заставляю себя что-то делать. В последнее время приходил домой и плакал от безысходности. Суставы выворачивает, еда не насыщает. Последние 1,5 месяца я живу как овощ. Самое обидное, я не такой человек по жизни, у меня никогда не было депрессии, я не узнаю себя. Ах, у меня сегодня день рождения, 20 лет. Не так я ожидал встретить этот день» — написал сегодня один из таких больных, в популярном фейсбук-сообществе страдающих от хронических последствий ковида. Новый антирекорд: почти 1,5 тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Все переболевшие понимают, какое значение имеет создание вакцины против Covid-19. Это действительно важно, а массовая вакцинация неизбежна — несмотря сопутствующие ей риски, сопутствующие каждому новому препарату. Этот вопрос нужно максимально деполитизировать, избавив его от пропаганды, пиара и спекуляций, а вакцина должна пройти весь комплекс необходимых клинических испытаний, чтобы максимально обезопасить людей от нежелательных побочных эффектов.

А главное, она должна быть доступна всем — и я искренне надеюсь, что продукт ученых из центра имени Гамалеи, который носит имя выдающегося украинского академика, сможет уберечь от коронавируса не только россиян, но и множество украинских граждан.