Белоруссию толкают на «мирные революционные» рельсы. Однако Александр Лукашенко, белорусская элита и большинство белорусов туда не хотят, поэтому сопротивляются, как умеют. Первый раунд противостояния власти с агрессивным меньшинством остался за властью. «Дебют Януковича» не сработал. Но радоваться и праздновать еще слишком рано: процесс идет

Первый раунд противостояния белорусской власти с агрессивным меньшинством, рядящимся в одежды «мирных протестов», власть выиграла с большим преимуществом. Можно сказать, почти нокаутом. Или по крайней мере нокдауном. Проявилось ее преимущество в следующих моментах. Ситуация в Белоруссии: кашу, которую «заварила» Польша, «расхлёбывает» Литва © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Стартовый штурм протестующих в первый вечер и ночь после закрытия избирательных участков, имевший большое значение и с психологической, и с технологической точки зрения, по сути провалился. Захватить плацдармы, создав «свободные зоны», которые контролировались бы протестующими долгое время, не удалось ни в Минске, ни в провинции. А они организаторам протестов были крайне необходимы. Их можно было бы защищать от полиции, за них стоило бы проливать кровь, вокруг них можно было бы выстраивать символические акции, поднимая градус протестов.

Не выросли на улицах и площадях белорусских городов баррикады. Хотя понять, насколько это важно для боевых отрядов протестующих, можно уже потому, что попытки сооружать их повторяются каждый день с завидной регулярностью намного чаще, чем любые другие действия.

Переходы правоохранителей на сторону протестующих, братание милиции с боевиками, о которых поспешили по итогам первой ночи протестов заявить информационные службы, оказались заурядным фейком. Никто никуда не перешел, и не собирался этого делать.

Провокационные действия бойцов в отношении милиции пресекались и желаемого результата не дали. Показательный пример — первый «погибший» участник протестов, которого якобы сбил автозак, якобы преднамеренно врезавшийся в толпу. Именно так инцидент был представлен в интерпретации противников власти. На поверку оказалось, что ситуация выглядела совсем по-другому. Автозак ни в кого не врезался, провокатор сам вскочил на подножку его кабины, а затем оттуда спрыгнул, упав и застыв на асфальте в неподвижной позе. В целом мелких провокаций самого разного толка было много, они носили системный, целенаправленный характер, на них делалась серьезная ставка. Ставка, которая не сработала.

Забастовки не состоялись. Поползновения в этом направлении имели место, но быстро сошли на нет. На этом «фронте» организаторы протестов потерпели едва ли не самое сокрушительное поражение. Не исключено, что степень болезненности для кое-кого из них окажется еще более высокой, когда спонсоры протестного движения в Белоруссии выяснят, что деньги, выделенные на организацию забастовок, не дошли до рабочих белорусских предприятий, а остались у посредников. Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Переход к тактике мелких групп и их быстрых перемещений по разным маршрутам результата не дал. Тактика не сработала. Одной из причин этого стало отсутствие ясно обозначенной и четкой цели для таких групп. Без этого сами же их участники теряли интерес и стимул бегать без толку по ночным улицам и дворам. Для детских забав такой алгоритм поведения подходит, для политических акций «революционного» характера, конечно, нет.

Ошибкой было решение нанести главный удар в Минске. Власть была к этому готова. Основные силы правоохранителей сосредоточились именно в столице, что и позволило нейтрализовать первый натиск. Если бы центр протеста сместили куда-нибудь в областной центр или даже средний город, могли бы чего-то достичь, нащупав где-нибудь слабое место.

Сказывалось и продолжает сказываться отсутствие лидеров протестов. Воду в белорусском политическом пруду мутит как бы оппозиция. А оппозиции-то как таковой никто еще не видел. Оплошала Светлана Тихановская. Бросилось в глаза полное отсутствие риторической повестки протестов. Никто ничего никому не говорит, не объясняет, ни к чему не призывает. Дело сразу перевели в плоскость наскоков на милицию и хулиганства.

Общий итог протестов в Белоруссии для их организаторов неутешителен. Непосредственно «в поле», на улице они почти ничего не добились. Повод Западу для развертывания кампании критики Александра Лукашенко и давления на него они, конечно, дали, просто потому, что не могли не дать. Как там у классика басенного жанра? «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Вот и в нашем случае: что бы ни делал Лукашенко, он виноват уж тем, что кому-то «хочется» Однако ничего конкретного, такого, что могло бы быть поставлено в вину президенту Беларуси и использовано для представления его «ужасным диктатором» в глазах европейского и мирового общественного мнения, протестные акции 10-12 августа не принесли. Майдан в Киеве и Плошча в Минске: в чём сходства и различия? © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Стоило бы, видимо, упомянуть и о том, что с треском провалилась домашняя заготовка противников Лукашенко в ходе самого голосования. Ее смысл состоял в том, чтобы, манипулируя лозунгом: «Голосуй честно!», спровоцировать избирателей делать фото своих бюллетеней и слать их на конспиративные электронные голоса, чтобы затем предъявить «городу и миру» миллионы бюллетеней с голосами за Светлану Тихановскую. Ничего из этого не вышло. И этот факт весьма показателен.

Впрочем, проиграв «в поле», Запад от намеченного плана в отношении Минска и Лукашенко не отступил. Кампания дискредитации выборов в Беларуси и их итогов была запущена и развивается в соответствии с законами жанра. Со всех сторон полетели заявления, осуждающие белорусские власти и призывающие их к мягкости по отношению к участникам протестов. Польша, Литва и Латвия уже успели предложить себя в качестве посредников в организации диалога между властью и оппозицией, не обращая внимания на то, что оппозиции как таковой в протестных акциях в Белоруссии совершенно не просматривается.

Озвучена и программа максимум требований Европы к Лукашенко: провести новые выборы. Звучит, мягко говоря, забавно. Особенно, если учесть, что Александра Григорьевича уже успели поздравить с заслуженной победой в избирательном марафоне и Китай, и Россия, и другие страны.

Итак, по состоянию дел на данный момент противостояние власти и ее противников в Белоруссии идет по сценарию власти. Хотя откупоривать шампанское и расслабляться Лукашенко явно преждевременно. Понятно, что дело на этом не закончится, что процесс пошел, ресурсы под него выделены и распределены, цели определены, задачи поставлены. Попытка расшатать ситуацию в стране, доведя ее до системного политического кризиса, по модели «цветной» революции, далеко не первая (по подсчетам кого-то из белорусских экспертов, уже седьмая!), однако, особенная. Минск сегодня столкнулся с тщательно и заблаговременно подготовленным, хорошо обеспеченным необходимыми ресурсами, отрегулированным на высоком политтехнологическом уровне проектом, противостоять которому непросто.

«Мирным» протестующим не остается иного выбора, кроме как двигаться. Дальше ли, в сторону ли, но непременно двигаться. Они и двигаются. Вот, уже женщины в белом с цветами мелькнули. Вот уже дороги начинают перекрывать. В «методичке» Джина Шарпа по организации ненасильственных революций много всяких идей и предложений насчет того, что делать, когда велено что-то делать. Кстати, женщины с цветами, пытающиеся разжалобить силовиков и склонить их на сторону протестующих, — это именно из джентльменского набора Шарпа. «Революция спальных районов»: как выглядит протест в Белоруссии изнутри © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Повторю то, с чего начал: все движения участников протестов власть пока что успешно нейтрализует. Судя по всему, к продолжению «движухи» она тоже готова. Главная проблема для Минска состоит в том, что улица при всем шуме и гаме, ею издаваемом, в рамках всего проекта играет далеко не самую важную и значимую роль. Далеко не самую. Все то, что двигается нынче в Белоруссии, — это не более чем фон, «бэк-вокал». Главный удар будет исходить с другой стороны.