Богатейшие страны мира пытаются дискредитировать медицинские разработки конкурентов

Самые богатые государства планеты, в число которых входят них США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза, составили своеобразный картель, намереваясь поставить под свой контроль производство вакцин от коронавируса. Как сообщает Bloomberg, они уже подписали соглашение о покупке 1,3 млрд. доз вакцин перспективных вакцин, а в ближайшее время намерены закупить еще полтора миллиарда доз — чтобы как можно скорее стабилизировать экономическую и политическую ситуацию у себя дома. Ведь валовой внутренний продукт США упал сейчас на 32,9% в годовом исчислении, что является самым глубоким падением производства с 1947 года — когда начали проводить соответствующие учеты.

По мнению американских журналистов, такая «агрессивная скупка» угрожает бедным и слабым странам, которые, в лучшем случае, получат вакцины последними — что дорого обойдется множеству заболевших. Больше того, государства Третьего мира могут слишком дорого заплатить за чужие импортные вакцины. От них не только потребуют раскошелиться по самой высокой цене, которая, предположительно составит около 25-30 долларов за одну дозу — а именно столько готова запросить за свою продукцию американская биотехнологическая компания Moderna. Вакцины способны стать еще одним средством жесткого политического давления — потому что США и союзники могут потребовать в обмен на них определенные преференции или уступки, воспользовавшись бедственным положением соседей.

Разработка собственных вакцин является в этой ситуации возможностью спасти жизни людей, чтобы им не пришлось ждать своей очереди после американцев и европейцев. А наличие таких препаратов становится важным условием для того, чтобы сохранить свою независимость от международных фармацевтических компаний, за спиной которых стоят Евросоюз и США — да еще и сэкономить при этом значительные финансовые ресурсы. Вакцина от коронавируса повысила стоимость нефти © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Именно эти обстоятельства перевели работы над созданием антикоронавирусных вакцин в режим острой конкурентной борьбы, к которой еще в конце зимы подключились государства с наиболее развитым научным потенциалом. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за полгода как минимум 165 перспективных исследований по созданию таких препаратов, а 26 готовых вакцин уже вышли на этап клинических испытаний. Помимо западных корпораций, их также проводят китайские ученые, а также специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и ЦНИИ войск РХБЗ Вооруженных сил России.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, первые дозы российской вакцины начнут применять в сентябре, отдавая приоритет вакцинации медиков и педагогов — а к следующему году в России будут выпущены несколько миллионов доз вакцины собственной разработки. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже заявил о том, что РФ первой зарегистрирует анткоронавирусную вакцину, и уже к концу года начнет ежемесячно производить около 10 млн доз. А это является реальной заявкой на лидерство в международной гонке по созданию спасительных препаратов.

В чем разница между разными типами перспективных вакцин против Covid-19? Американские препараты основаны на использовании полной вирусной РНК, а в Китае пошли по пути работы с инактивированным вирусом, который разрушается при термической обработке и больше не способен заразить человека. Российская вакцина основана на применении так называемого вирусного вектора — когда для вакцинации используется выхолощенный фрагмент генетического кода ковида. Ожидается, что такая вакцина может быть самой безопасной в смысле отсутствия осложнений и побочных эффектов. Что, кстати, уже успели оценить в своих комментариях авторитетные американские вирусологи.

Однако успехи конкурентов вызвали острую реакцию со стороны американского политического истеблишмента. Газета Нью-Йорк Таймс уже успела посвятить этому специальный материал, явно направленный на дискредитацию разработок российских и китайских специалистов — попутно переводя медицинские и эпидемиологические проблемы в привычное русло глобального политического противостояния.

«Россия использует эту гонку в своих пропагандистских целях, хотя у нее нет опубликованных научных данных в подтверждение заявлений о лидерстве в этом состязании… Поскольку российская программа непрозрачна, отделить в ней науку от политики и пропаганды просто невозможно. Критики уже привлекли внимание к тому, что Россия имеет привычку срезать углы при проведении исследований фармацевтической продукции, и что ее обвиняют в краже интеллектуальной собственности… Вакцина, которую могут применить в октябре в процессе общенациональной вакцинации, похожа на препарат, разработанный совместно Оксфордским университетом и компанией «АстраЗенека» — пишет американское издание.

Говоря проще, Нью-Йорк Таймс намекает на то, что россияне украли британские технологии с помощью вмешательства своих вездесущих хакеров. Хотя для этого утверждения нет никаких фактических доказательств, кроме знаменитого принципа «хайли лайкли», туманного как берега Альбиона.

«Это еще одно абсолютно безосновательное обвинение. Ужасно, что Великобритания старается держать результаты своих исследований в секрете, а не делиться ими свободно с мировым научным сообществом. Великобритания и США препятствуют внедрению ВОЗ единого исследования и общего решения по вакцинам для Covid-19, настаивая вместо этого на использовании подхода, ориентированного на получение прибыли, в интересах крупных фармацевтических компаний — и ставят в невыгодное положение бедные страны» — констатирует известный общественный деятель и дипломат Крейг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане.

Больше того, американское СМИ пытается обвинить российских вирусологов в аморальных методах научной работы — рассказывая, что в советские времена они убивали для своей работы мартышек, а сейчас проверяют коронавирусную вакцину на добровольцах-военных. Наконец, в Нью-Йорк Таймс написали о том, что россияне создали свою вакцину с использованием линии человеческих клеток. «91-летний заслуженный профессор вирусологии Виктор Зуев из Института Гамалеи рассказал, что использовал эти клетки для культивирования вируса гриппа. Вопросы этики его не волнуют» — многозначительно сообщают читателям американские журналисты. Хотя эта абсолютно гуманная технология была впервые применена на Западе еще в 1951 году, и ее используют с тех пор профильные международные институты. Погребинский: Любому вменяемому человеку ясно: вакцина будет изобретена не на Украине © Facebook, Михаил Погребинский

Но все это лукавые и злопыхательские слова, за которыми стоят попытки сплести очередную интригу. А мир ждет сейчас конкретного результата в виде создания эффективной вакцины против Covid-19, что привлекает огромный интерес к деятельности российских ученых. И множество стран явно рассчитывает на возможность получить оперативный доступ к созданным в РФ препаратам.

Вопрос в том, окажется ли среди них Украина — которая полностью утратила за тридцать лет свою научную базу в области эпидемиологии и вирусологии. И теперь может рассчитывать только на внешнюю помощь, которой ее вряд ли одарят из Вашингтона — предпочитая отправлять Киеву снаряды, а не лекарства.