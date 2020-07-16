На жесткий ультиматум заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, потребовавшего от украинского руководства в кратчайшие сроки дезавуировать заявление заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений, ответ дал не Владимир Зеленский, а Верховная Рада

Причем ответ настолько недвусмысленный, что Козак уже может полные основания исполнить свою угрозу — считать Украину вышедшей из Минских соглашений. Впрочем, к этому ещё вернемся.

Итак, Верховная Рада вчера приняла постановление, смысл которого в корне противоречит духу и букве соглашений. Ничего особенно нового в тексте документа не содержится. Требования, изложенные в нём, неоднократно звучали из уст самых разных политиков, включая двух президентов — прошлого и нынешнего — но решение парламента имеет совершенно иной политический вес. Это уже задокументированная позиция государства, отклоняться от которой по умолчанию не может никто из высших руководителей страны. Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Постановлением дает старт местным выборам по всей территории Украины, исключая неподконтрольные территории: ОРДЛО и Крым. Там выборы, говорится в тексте, могут быть проведены только в том случае, если Россия выполнит пять обязательных условий. Мы с этими условиями хорошо знакомы.

Это «Вывод незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины»; «Восстановление полного контроля Украины над государственной границей»; «Восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины»; «Обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя».

Все перечисленные требования как раз можно считать кардинальным пересмотром Минских соглашений, на котором настаивают Резников и другие украинские политики. По сути дела речь идет о постановлении, где открытым текстом говорится, что Минские соглашения Украина выполнять не собирается и видела их, что называется, в гробу.

Кремль пока хранит молчание, не комментируя решение украинских депутатов, однако косвенной и, возможно, предварительной реакцией на происходящее можно считать заявление пресс-службы президента России о состоявшемся телефонном разговоре между ним и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Отмечается буквально следующее: «С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер». Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года». Попов объяснил, почему киевский режим никогда не выполнит минские соглашения © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Но «заявления», упомянутые в тексте — это уже ушедшая натура. Теперь Москве придётся иметь дело с оформленной парламентским постановлением официальной точкой зрения Киева, суть которой — в полном нежелании выполнять Минские соглашения. Я полагаю, что пауза, которую взял Кремль, объясняется тем, что ответ на этот провокационный ход должен быть очень серьёзным. Ведь речь идет ни много ни мало о похоронах мирного процесса, условия которого были согласованы в 2015 году.

Можно констатировать, что "Минска" уже нет и Москве надо искать, чем она его заменит. Очевидно, что Рада поставила точку в диалоге на Минской площадке, предъявив собственный ультиматум в ответ на угрозу Козака. Есть вероятность того, что Париж и Берлин придут в бешенство от такого самоуправства украинского парламента и в жесткой форме потребуют от Зеленского изменить ход событий. Ему придётся выкинуть белый флаг, поскольку Украина критически зависима от помощи и кредитов Евросоюза и европейских государств.

Однако ожидать, что дело сдвинется с мёртвой точки, точно не приходится. Украинский президент под пристальным присмотром ультрарадикалов не сделает ни одного шага, угрожающего ему конфликтом с ними.

Изменившийся тон заявлений из Москвы, как мне представляется, говорит о том, что там понимают, что переговоры превратились в мертвую зыбь и надо что-то менять в конфигурации всех процессов. Иначе конфликт в Донбассе рискует затянуться на много лет. Собственно, оценка Кремлём постановления Верховной Рады должна будет дать представление о том, как Россия намерена разрубить завязанный Украиной Гордиев узел.