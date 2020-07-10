Доказательства диверсии. Что на самом деле происходило в августе 2016 года на границе между Украиной и Крымом?

Обнародованная депутатом Андреем Деркачом аудиозапись экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена приоткрыла завесу над деталями диверсионной операции, которую планировали провести в Крыму в августе 2016 года спецслужбы Украины

Неожиданно выясняется, что официальная позиция Киева, отрицавшего свою причастность к инцидентам на границе и лицам, которые были арестованы по подозрению в подготовке террористических актов на самом полуострове, была абсолютно лживой. Киев несет полную ответственность за все произошедшее тогда. Диверсии в Крыму: почему Россия не решится на жесткий ответ © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Итак, 7 и 8 августа 2016 года на границе Крыма и Украины произошло несколько столкновений с использованием огнестрельного оружия. В Москве сообщили, что, по информации, полученной ФСБ, в ночь на 7 августа из Херсонской области в Крым намерена проникнуть украинская диверсионная группа. Встретить диверсантов должны были два человека, находившихся непосредственно на полуострове: Евгений Панов и Андрей Захтей. К месту предполагаемой встречи на кладбище у поселка Суворово выдвинулась группа спецназа «Вымпел». В момент задержания диверсанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего погиб один из российских спецназовцев. Двое диверсантов были убиты, трое задержаны.

В тот же день произошло еще одно столкновение. На дамбе через Сиваш российские пограничники наткнулись на другую группу. Завязалась перестрелка, в ходе которой погиб пограничник, водитель БМД. Диверсанты отошли на территорию Украины без потерь, их отход прикрывал пулемет с украинского берега. ФСБ сделала официальное заявление об обнаружении на месте прорыва 20 самодельных взрывных устройств, мин и гранат. В Крыму начались аресты членов подпольной террористической ячейки — в общей сложности было арестовано 7 человек.

В российских СМИ появились видео допросов арестованных с признательными показаниями. По их словам, украинская разведка планировала взорвать ряд объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения: аэропорты, вокзалы, паромную переправу через Керченский пролив, нефтебазу в Феодосии и многое другое. Евгений Панов, который, как выяснилось, был активистом Майдана и служил в АТО, назвал имена членов диверсионной группы, которые являлись офицерами Главного управления разведки. Алексей Якубин: Порошенко важно объяснить Путину свою непричастность к крымской диверсии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Киев, что называется, пошел в полный отказ. Ряд официальных лиц, включая Порошенко, заявили о полной непричастности Украины к событиям. А секретарь СНБО предположил, что перестрелку между собой устроили пьяные российские военнослужащие. Из аудиозаписи становится ясно, что диверсии действительно готовились украинскими разведчиками и отвечал за их проведение глава ГУР минобороны Кондратюк. Об этом Порошенко рассказывает Байдену. Он, правда, отрицает, что целью нападения должны были стать объекты жизнеобеспечения, но тогда возникает вопрос: зачем вообще было посылать в Крым вооруженные группы, состоящие из сотрудников разведки.

Очевидно, что Байден хорошо понимает, о чем идет речь. Он много раз во время разговора называет действия украинской стороны «провокацией» и «диверсией». А его собеседник даже не думает этого отрицать. Лишь клятвенно обещает, что ничего подобного больше не повторится. Кроме того, видно, что американский чиновник сомневается в том, что Порошенко не был в курсе готовящегося прорыва. Думаю, что это сомнение абсолютно обоснованно. Украина — опасность для мира. О чём говорят новые «плёнки Деркача» © flickr.com, Министерство обороны Украины

Таким образом, теперь мы доподлинно знаем, что версия ФСБ полностью соответствовала реалиям тех событий. Мы можем предположить, что план диверсионных операций, о котором рассказал Панов, тоже существовал. Диверсанты не просто прогуляться вышли, как я уже писал выше. Это хорошая история для Берлина и Парижа, которые тогда поддержали Киев, заявив, как и американцы, что у России нет убедительных доказательств причастности Украины к диверсиям, если это вообще были диверсии, а не срежессированный спектакль. Теперь доказательства есть. Обвинения в адрес Киева в подготовке терактов базируются на твердой почве. Соответственно, Франция и Германия обязаны пересмотреть свою оценку действий Украины. Она несет ответственность за масштабную провокацию с человеческими жертвами. А это означает, что никакой безусловной поддержки в рамках переговоров в нормандском формате она не заслуживает.