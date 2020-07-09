Ну вот, наконец, и прозвучали слова, дающие исчерпывающую оценку переговорному процессу как в Минске, так и в рамках нормандского формата. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак назвал все это «театром абсурда»

Это заявление должно заставить насторожиться украинскую сторону, поскольку речь идет ни много ни мало о судьбе Минских соглашений. Если украинская сторона за столом переговоров бесконечно валяет дурака, делая вид, что она каким-то боком вовлечена в процесс, какой смысл продолжать эту бодягу. Киев–Донбасс: не будет диалога — не будет мира © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Интервью с Козаком публикует сегодня ТАСС. Российский чиновник подробно рассказывает, какую именно околесицу несут представители Украины на заседаниях. Так, заместитель главы украинской делегации как-то высказался в том духе, что Украина имеет полное право не выполнять Комплекс мер по имплиментации Минских соглашений, поскольку он, дескать, был лишь «одобрен», а не «утвержден» Советом Безопасности ООН. Представители Донбасса попытались внести это абсурдное заявление в протокол, но на следующий день этот же самый человек отказался от собственных слов.

Но это еще не вся ахинея. Делались и другие несообразные заявления. Например, о том, что цель Минских соглашений — не мирное урегулирование, они нужны, чтобы поддерживать режим санкций против России. Вообще, читая интервью, задаешься вопросом: читали ли члены украинской делегации текст соглашения? Понять, по словам Козака, чего хочет Киев, бывает очень непросто. «Это постоянно дезориентирует других участников переговорного процесса и точно не способствует конструктивной работе. Все участники Контактной группы, и представители Донбасса, и Российской Федерации, и ОБСЕ, и самой Украины, вынуждены тратить значительную часть времени на выяснение истинной позиции Украины», — отметил заместитель главы администрации президента РФ.

Надо сказать, что на моей памяти Козак первый раз говорит так жестко и бескомпромиссно. Он вообще мастер обтекаемых и аккуратных формулировок. Еще совсем недавно, подводя итоги встречи в Берлине, он сказал, что разговор был «обстоятельным», хотя и посетовал, что «прорыва не было». А в этом интервью он рубит с плеча, описывая полный тупик, в который завела переговоры украинская сторона. Ни по одному из трех блоков вопросов нет ни малейшего продвижения: «Уже такая терминология появилась, которая как раз и приводит к тому, что никаких решений нет — ни по политическим вопросам, ни по гуманитарным, ни по вопросам обеспечения безопасности».

Пока речь не идет о сворачивании всех процессов и похоронах Минских соглашений. Но Козак говорит, что по ходу бесплодных многочасовых переговоров у него временами возникает желание «стукнуть кулаком по столу». Этот эвфемизм можно перевести как «все, хватит!». Но пока он этого не сделал и не планирует. «Минск» остается, по его словам, единственным инструментом урегулирования военного конфликта: «…мы и в этих условиях будем делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи наших границ… Единственной основой для этого являются Минские соглашения. Попытки придумать новые инструменты урегулирования содержат реальную опасность отодвинуть разрешение конфликта на многие годы». Страшное состояние «ни мира, ни войны». Эксперты о будущем Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Москва все еще не теряет надежды на то, что дело удастся уладить миром, однако в части реализации политических и правовых аспектов урегулирования процесс застыл на нулевой отметке. Ситуация давно превратилась в сказку про белого бычка, и сколько вся эта история будет продолжаться, не очень понятно. Но риторика российского чиновника, отвечающего за ход переговоров, заметно ужесточилась. Быть вынужденными участниками шутовского балагана представителям Донбасса как-то не очень с руки. И самому Козаку тоже.

Я бы высказал предположение, что настроение Москвы меняется. «Театр абсурда» — это совсем не та забава, в которой есть смысл участвовать годами. Тем более что речь идет о жизни людей, погибающих от продолжающихся обстрелов. Мне кажется, что Дмитрий Козак очень определенно дает понять другим членам нормандской четверки, что могильщиком мирного процесса является не Россия, а Украина. И что рано или поздно с этим надо будет что-то делать. Альтернативой переговорам считают вхождение Донбасса в состав России, и, похоже, что к этому варианту присматриваются на самом верху. «Минский» тупик. Эксперты о том, будет ли мир в Донбассе © AFP, Anatolii STEPANOV

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» недавно заявил, что у России есть право присоединить Донбасс: «Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила свой багаж — огромное количество российских земель, традиционных исторических российских территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза — ну хотя бы тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа». Первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай внезапно заявил о скором вхождении двух народных республик в состав России. Это, конечно, все из области догадок, но все больше примет того, что вариант августа 2008 года становится все более реальной перспективой.