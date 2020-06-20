В своём интервью изданию Ukraina.ru я охарактеризовал статью президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» как заявку на идейное лидерство России в новом постялтинском мире. Могу добавить, что лидерство это может стать не только идейным, но и политическим

Что дало мне возможность сделать такой вывод? Ведь в статье прямым текстом ни о каком лидерстве не написано. Речь лишь идёт о видении Россией нашего прошлого (за последние сто лет) и ближайшего будущего. Что же такого Путин не написал в своей статье (да и не мог написать, ведь статья не многотомный тематический труд)? И почему мы можем «прочесть» это ненаписанное и считать наше прочтение правильным?

Любые войны завершаются миром. И этот послевоенный мир меняет довоенные отношения и правила. В зависимости от масштаба и содержания конфликта могут меняться локальные, региональные или глобальные правила игры. Изменения могут быть частичными или полными, кардинальными или косметическими. Победитель на поле боя необязательно является победителем в войне. Нередко бывает так, что поражение терпят обе воюющие стороны (независимо от факта военной победы). Настоящую же, политическую, победу одерживает тот, кто вообще не воевал. Статья Путина — это заявка России на роль идейного лидера нового мира — Ростислав Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

Важным маркером, определяющим победителя, является то, кто созывает мирный конгресс, чьи предложения на нём рассматриваются и насколько они удовлетворяются. Например, Берлинский конгресс, прописавший условия мира по итогам Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, был созван по инициативе Германии. Он частично удовлетворил претензии России, Великобритании, даже Персии. Но главным победителем по итогам Конгресса (а значит, и войны) оказалась именно Германия, которая вместе с зависимой от неё Австро-Венгрией закрепила своё определяющее влияние на освобождённых русскими Балканах и укрепляла его вплоть до Первой мировой войны.

В британском Министерстве иностранных дел есть мозаика, посвящённая итогам Первой мировой войны. Аллегорически, в виде женских фигур, она изображает главные страны-участницы. На переднем плане победившая Британия об руку с Францией и США, рядом с ними склонённая Германия, на заднем плане фигуры, изображающие второстепенных союзников. А чуть в стороне от центра композиции изображена страдающая Россия, которая войну вроде бы не проиграла, но и среди победителей не оказалась, будучи к тому времени разорвана революцией и Гражданской войной.

Наши союзники во Второй мировой войне (те же Великобритания, Франция и США) пытались добиться аналогичного результата. Но с СССР этот фокус не прошёл, и он оказался одним из ведущих участников конференций, в ходе которых конструировался послевоенный мир. Впрочем, бывшие союзники не смирились с крахом надежд и немедленно развязали против Советского Союза холодную войну. То есть не наступило даже «перемирие на двадцать лет» (как по итогам Первой мировой войны). Просто война приняла иной характер. По причине невозможности уничтожить СССР военным путём она перешла в информационную и финансово-экономическую фазу. Чисто же военные конфликты велись на глобальной периферии и преимущественно руками клиентских государств.

Когда СССР распался, Запад решил, что наконец-то мировая война (прошедшая три стадии: Первая, Вторая и холодная) им выиграна и можно приступать к переустройству мира на новых условиях. Однако вскоре выяснилось, что свободой рук по построению глобального лево-либерального миропорядка Запад обладает только на своих традиционных территориях. Двинуться дальше мешает всё та же Россия, сохранившая потенциальную экономическую самодостаточность и ядерный арсенал, делающий невозможной её ликвидацию при помощи военной силы. Ялтинско-Потсдамская система, хоть и стала инвалидом, всё равно продолжила существование, а правила игры в международных отношениях, хоть и регулярно нарушались Западом, но формально остались неизменными. Олег Неменский о статье Путина: Россия научилась защищать свою историческую память © РИА Новости, Нина Зотина

Тогда мировая война вошла в свой четвёртый, гибридный, этап. Информационное и финансово-экономическое противодействие восстановлению, а затем и росту российского экономического потенциала дополнилось попытками (как удачными, так и провальными) организации цветных переворотов по периметру российских границ и в зонах российских жизненных интересов. Конечной же целью Западу виделся цветной путч в самой России с её последующим распадом.

Запад был настолько уверен в своей близкой победе, что не скрываясь начал писать историю нового постялтинского мира. Именно поэтому борьба с фальсификацией истории является борьбой не только за наше прошлое, но и за наше будущее.

В конечном итоге Запад надорвался в своей борьбе за гегемонию. Сейчас он сам находится в состоянии хаоса и полураспада, а ещё недавно доминировавшие лево-либеральные глобалистские идеи быстро теряют популярность на самом Западе. Хоть их разрушительного потенциала пока достаточно, чтобы нести угрозу гражданской войны для США и некоторых стран ЕС (впрочем, в Евросоюзе более вероятен вариант внутриевропейских межгосударственных конфликтов). Как бы там ни было, в прежнем виде (доминирующей мировой силы) Запад из нынешнего конфликта уже не выйдет. А значит, и инвалидная Ялтинско-Потсдамская система окончательно перестанет соответствовать требованиям нового мира.

Пришла пора подумать о новой глобальной системе международных отношений. Системе, которая будет отражать изменившийся баланс сил.

Путин вносит предложение. Поскольку, в отличие от Запада, Россия никогда не стремилась к войнам и дополнительным захватам, тем более к полному уничтожению своего поверженного противника, внесённое Путиным предложение предельно щадящее: собраться в рамках «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН (которые и были основными победителями Второй мировой войны и написали под себя Ялтинско-Потсдамские правила игры) и совместно откорректировать систему международных отношений с учётом новых реалий, с тем чтобы сделать её вновь работоспособной. Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Западу дают шанс остаться в игре, даже не только в игре, а в высшей лиге. Но для этого он должен не просто согласиться на проведение предложенной Путиным конференции, а ещё и вести себя на переговорах конструктивно. Повторю, на столе есть только российское предложение, выработать комплексную альтернативу, да ещё и согласовать её между собой страны Запада уже не успевают. Запад может отказаться от участия в конференции. Но тогда она пройдёт не в формате «пятёрки», а например, «десятки» или «двадцатки» (или «пятёрки», но в другом составе). И если её даже проигнорируют США и Великобритания, то кто сказал, что среди участников не будет Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи?

Мир изменился, Запад его больше не контролирует, правила игры надо менять. Желательно, чтобы все основные участники признавали их справедливость, и никто не чувствовал себя ущемлённым (не забудем, что несправедливая Версальская система по сути породила германский нацизм). Именно это констатирует и предлагает Путин в соей статье. Потому это и является заявкой на идейное, а в перспективе и на политическое лидерство. Кто созывает конгресс, кто вносит предложение относительно его решений и кто добивается принятия всех или большей части своих предложений, тот и является победителем в войне, которую этот конгресс итожит.

Россия/СССР проиграла первый и третий этапы глобального противостояния, выиграла второй и сейчас собирается закрепить за собой победу по итогам четвёртого. Чем справедливее будет новый постялтинский мир, чем большее количество интересов он учтёт, тем устойчивее и долговечнее будет новая система международных отношений, и тем больше пройдёт времени до начала пятого этапа глобального противостояния. В идеале есть шанс настолько объединить человечество, что пятый этап и вовсе не наступит, но шансов мало. Неизбежное можно оттянуть, но вряд ли можно предотвратить, ибо конфликт заложен в саму природу человека.