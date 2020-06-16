Украинский Хельсинкский союз по правам человека выступил в защиту одесского убийцы, уверяя, что правоохранительные органы осуществляют «политическое давление на следствие» по делу «общественного активиста Сергея Стерненко». Такое рвение да в защиту бы настоящих политзаключенных, тысячами прошедших украинские тюрьмы за последние шесть лет

Впрочем, ничего необычного в этом нет: украинских официальных «правозащитников», национал-интеллигентов и прочий «цвет интеллектуальной эссенции» столицы Украины вполне устраивает бушующее «национальное возрождение», одним из ярких представителей которого и является убийца Стерненко. В его защиту выступают не только уличные неонацисты, но и как бы респектабельное издание «Зеркало недели», Украинский Хельсинкский союз, многие лидеры общественного мнения. Они видят в экземплярах, подобных Сергею Стерненко, Андрею Билецкому или Евгению Карасю, политически родственных существ. Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе

Известный историк и публицист, шотландец по происхождению, Нил Фергюсон остроумно подметил, что «национализм — кокаин среднего класса». «Как это метко по отношению к нынешней Украине, где орда айтишников, творческой интеллигенции и прочих представителей нашего условного среднего класса подсела на самую примитивную шароварщину!» — соглашается с ним один из комментаторов в Сети. Украинский интеллектуальный слой давно и прочно подсел на наркотик национализма, который усиливает деградацию общества и постепенно низводит его до набора племенных инстинктов.

Набор племенных инстинктов интересовал украинских националистов ещё на уровне становления их учения, поскольку перед ними стояла нелёгкая задача вычленить украинский этнос из общерусского моря, измыслить его особость, историю, язык — и противопоставить их ненавистному русскому. Например, в эти дни на Украине широко отмечают 120-летие украинского национал-теоретика Юрия Липы, который считал, что «в первую очередь необходимо очистить Украину от пяти-шести миллионов московитов, которые являются паразитами» (Ю. Липа, «Геополитические ориентиры новой Украины»).

«Самые важные достижения человечества произрастали и будут произрастать в украинской расе», — писал сей «мыслитель» в своей работе «Украинская раса», и здесь сразу же возникает вопрос расовой чистоты нации. «В селе источник чистой крови», — утверждает Юрий Липа: «300 яйцеклеток каждой украинки и 1500 эякуляций каждого украинца — это такое же сокровище для государства, как залежи железа, угля или нефти». Естественно, кумир нынешних националистов (как и его соратники, типа Шухевича и Сциборского) не мог не стать гитлеровцем, что также нашло отражение в его пламенных стихах: «Идут ряды, гремят ряды и купаются в крови, закаляются в огне. Огонь и кровь, жизнь и воля или смерть пылают в их груди… Слышишь крик — Зиг хайль! Хайль! Зиг хайль!» Сегодня в честь Липы названы улицы в Киеве, Одессе, Львове, Сумах, Кропивницком, Конотопе. Уроки украинского, или Ненависть истосковавшихся © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Однако тогдашние покровители украинских националистов — всех этих оуновцев, бандеровцев, «дивизийников» — менее всего были озабочены сохранением украинской нации (и чем дальше от бывших территорий Австро-Венгрии, тем меньше). Не переживают по этому поводу и сейчас. «За три года немецкой оккупации примерно 2,5 миллиона человек было направлено на работы в рейх, уничтожено 319 тысяч хозяйств, 33 тысячи учебных заведений, 16 тысяч медицинских учреждений, — сравнивает вчерашний и сегодняшний день Украины известный экономист Максим Гольдарб, — при немцах 2,5 миллиона было вывезено на принудительные работы, на сегодняшний день на заработки вынуждены уехать 9 миллионов человек… Свыше 500 тысяч субъектов хозяйствования приостановили или закрыли свою деятельность, 4 тысячи учебных заведений закрылось, на 60 тысяч медиков сократился медицинский штаб. Задумайтесь над цифрами».

Страшное разорение Украины в обоих случаях объединяет активнейшее содействие ему украинских националистов, когда обещанное на словах благоденствие оборачивается обнищанием основной массы украинцев. Но, словно Паниковский, они требуют от других продолжать нелепые потуги: «Пилите, Шура, пилите — они золотые».

Украинцы последовательно избавились от СССР, не вошли в СНГ, уничтожили интегрированную в постсоветское пространство экономику, декоммунизировались, дерусифицировались, но распиленные гири золотыми почему-то не оказались. Самое нищее государство континента в условиях всё уменьшающейся кормовой базы ищет опоры в самых радикальных проявлениях ксенофобии — от Юрия Липы и Дмитрия Донцова в прошлом до Ларисы Ницой и Оксаны Забужко в настоящем. Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демська договорилась до того, что высшие должности в органах государственной власти в искони двуязычной стране должны занимать исключительно те, для кого украинская мова является первым и родным языком. Власть без смены смысла. Почему Украина обречена? © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Если кто-то думает, что украинизацию у нас затеяли ради того, чтобы русскоязычные жители Украины могли лучше выучить государственный язык и не чувствовали себя ущемлёнными, то напрасно, — комментирует высказывания Демськой киевский историк Александр Каревин, — русскоязычные будут ущемлены независимо от того, насколько хорошо они знают мову. Путь к высшим должностям в стране для них будет закрыт уже потому, что их родной язык — не тот, какой надо».

Следующий этап, безусловно, расово правильное зачатие. От широко разрекламированного «не дай москалю» до «отдамся только расово правильному» дистанция невелика. Странно, правда, что этот путь лежит через сотни европейских или турецких борделей, набитых молодыми украинками, словно шпротами соответствующая банка. Плюс онлайн-порно. Например, на прошлой неделе в Николаеве разоблачили порносеть, в которой было занято 70 девушек (а подобных украинских порноресурсов функционируют десятки), добавьте к этому огромный размах секс-индустрии для иностранцев внутри страны. Кроме того, Украина превратилась в мировой центр суррогатного материнства — «300 яйцеклеток каждой украинки», как и предрекал Юрий Липа, стали приносить доход так же, как уголь или железо.

Этих беззащитных, рождённых на земле Украины младенцев преподносят новым хозяевам, обрядив в вышиваночки, — именно таким способом в Киеве украсили малышей, которых передавали иностранным семьям. «Национальная рубаха в Украине становится теперь символом не только уличного разбоя и бюрократической коррупции, но и торговли детьми», — саркастично заметил по данному поводу известный одесский активист левого движения Вячеслав Азаров. Всего же в киевском инкубаторе за время карантина накопилось не менее полусотни малышей, заказанных иностранцами для дальнейшей, будем надеяться, счастливой жизни.

Зато в самой Незалежной, в рамках организованной националисткой Ульяной Супрун «медицинской реформы», продолжается настоящий геноцид украинского народа. Во всяком случае, так считает один из наиболее известных украинских (и вовсе не симпатизирующих Москве) политологов Олег Соскин: «В месяц в Украине умирают 50 тысяч человек. 50 тысяч, вдумайтесь, пожалуйста, в эту страшную цифру. То есть каждый месяц людей становится в Украине на 50 тысяч меньше, минимум. Это в голову никому чего-то не приходит. Сколько людей в онкологических центрах сейчас умирает, в каких муках они умирают. Сколько людей от легочных разных болезней и прочих умирает, и все забыли. Про корь забыли, про всё остальное забыли. Мы должны говорить, что идет геноцид. Это геноцид против населения Украины». Гражданин на самостерилизации. Новые украинцы или бывшие русские? © politeka.net

Характерно, что украинские майдан-патриоты «реформу Супрун» активно нахваливают и поддерживают, а в Харькове штурмовики поддержали закрытие одного из лучших лечебных учреждений города: неонацистская организация «Фрайкор» атаковала граждан, протестовавших против закрытия 5-го роддома. Стоит добавить, что многие уличные акции фрайкоровских штурмовиков (как ранее «Правого сектора»*, «Азова» и прочих добробатов) местная национально озабоченная интеллигенция охотно поддерживает, а руководитель «Фрайкора» Георгий Тарасенко решением харьковского губернатора Кучера даже включен в «Совет национально-патриотического воспитания» — в числе прочих «героев Майдана».

Национал-образованщина горячо опровергает, что она внутренне союзна с нацистами в своём животном антисоветизме, русофобии и плохо скрываемом расизме. Однако на самом деле это их родовое идеологическое проклятие, обрекающее Украину на бесконечное гниение под звуки гимна-диагноза «щэ нэ вмерла».

* Деятельность организации запрещена в РФ