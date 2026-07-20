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Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ
Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ - 20.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что основным источником беспилотников для украинской армии является Великобритания. Об этом 20 июля он рассказал в беседе с "Лентой.ру"
2026-07-20T17:22
2026-07-20T17:22
2026-07-20T17:42
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"Среди всех стран, если брать, то Британия. Они реально десятки тысяч поставляют. Американцы — Hornet. Также среди главных поставщиков — Германия", — перечислил эксперт. По его словам, на Украине производство дронов в основном сборочное, а большинство беспилотников производят на Западе под видом украинских предприятий.Дандыкин отметил, что техника перевозится морем или через Польшу. В ночь на 20 июля именно эти дроны атаковали Подмосковье: более 400 беспилотников летели на Московский регион, 85 уничтожено на подлёте к столице.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Британия, Великобритания, Украина, Василий Дандыкин, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ
17:22 20.07.2026 (обновлено: 17:42 20.07.2026)
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что основным источником беспилотников для украинской армии является Великобритания. Об этом 20 июля он рассказал в беседе с "Лентой.ру"
"Среди всех стран, если брать, то Британия. Они реально десятки тысяч поставляют. Американцы — Hornet. Также среди главных поставщиков — Германия", — перечислил эксперт.
По его словам, на Украине производство дронов в основном сборочное, а большинство беспилотников производят на Западе под видом украинских предприятий.
Дандыкин отметил, что техника перевозится морем или через Польшу. В ночь на 20 июля именно эти дроны атаковали Подмосковье: более 400 беспилотников летели на Московский регион, 85 уничтожено на подлёте к столице.
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