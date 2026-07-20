https://ukraina.ru/20260720/voennyy-ekspert-dandykin-nazval-britaniyu-glavnym-postavschikom-dronov-dlya-vsu-1081670200.html

Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ

Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ - 20.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что основным источником беспилотников для украинской армии является Великобритания. Об этом 20 июля он рассказал в беседе с "Лентой.ру"

2026-07-20T17:22

2026-07-20T17:22

2026-07-20T17:42

новости

британия

великобритания

украина

василий дандыкин

вооруженные силы украины

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7591b767c3a57c749e5844de18c5b310.jpg

"Среди всех стран, если брать, то Британия. Они реально десятки тысяч поставляют. Американцы — Hornet. Также среди главных поставщиков — Германия", — перечислил эксперт. По его словам, на Украине производство дронов в основном сборочное, а большинство беспилотников производят на Западе под видом украинских предприятий.Дандыкин отметил, что техника перевозится морем или через Польшу. В ночь на 20 июля именно эти дроны атаковали Подмосковье: более 400 беспилотников летели на Московский регион, 85 уничтожено на подлёте к столице.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

британия

великобритания

украина

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, великобритания, украина, василий дандыкин, вооруженные силы украины, мир без границ