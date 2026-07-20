https://ukraina.ru/20260720/itogi-200726-udary-po-portam-ukrainy-protesty-protiv-syrskogo-i-problemy-ssha-v-irane-1081668331.html
Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране
Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране - 20.07.2026 Украина.ру
Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. В Одессе и Черноморске поражены объекты,... Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T16:42
2026-07-20T16:42
2026-07-20T16:42
видео
александр сырский
иран
сша
украина
михаил федоров
вооруженные силы украины
пентагон
ес
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. В Одессе и Черноморске поражены объекты, связанные с обеспечением ВСУ, а публикация украинской полиции поставила под сомнение заявления о "гражданском объекте" в Сумах.Тем временем в Киеве продолжаются протесты после увольнения Михаила Федорова. Требования митингующих расширились — теперь звучат призывы к отставке главкома ВСУ Александра Сырского, а вокруг бывшего министра разворачивается новая информационная война.Также в выпуске: Пентагон готовится к возможной эскалации с Ираном, но признает нехватку ресурсов, Германия меняет правила приема украинских мужчин призывного возраста, шесть стран ЕС блокируют новый пакет санкций против России.
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видео, александр сырский, иран, сша, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины, пентагон, ес, видео
Видео, Александр Сырский, Иран, США, Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Пентагон, ЕС
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. В Одессе и Черноморске поражены объекты, связанные с обеспечением ВСУ, а публикация украинской полиции поставила под сомнение заявления о "гражданском объекте" в Сумах.
Тем временем в Киеве продолжаются протесты после увольнения Михаила Федорова. Требования митингующих расширились — теперь звучат призывы к отставке главкома ВСУ Александра Сырского, а вокруг бывшего министра разворачивается новая информационная война.
Также в выпуске: Пентагон готовится к возможной эскалации с Ираном, но признает нехватку ресурсов, Германия меняет правила приема украинских мужчин призывного возраста, шесть стран ЕС блокируют новый пакет санкций против России.