https://ukraina.ru/20260720/itogi-200726-udary-po-portam-ukrainy-protesty-protiv-syrskogo-i-problemy-ssha-v-irane-1081668331.html

Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране

Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране - 20.07.2026 Украина.ру

Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. В Одессе и Черноморске поражены объекты,... Украина.ру, 20.07.2026

2026-07-20T16:42

2026-07-20T16:42

2026-07-20T16:42

видео

александр сырский

иран

сша

украина

михаил федоров

вооруженные силы украины

пентагон

ес

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. В Одессе и Черноморске поражены объекты, связанные с обеспечением ВСУ, а публикация украинской полиции поставила под сомнение заявления о "гражданском объекте" в Сумах.Тем временем в Киеве продолжаются протесты после увольнения Михаила Федорова. Требования митингующих расширились — теперь звучат призывы к отставке главкома ВСУ Александра Сырского, а вокруг бывшего министра разворачивается новая информационная война.Также в выпуске: Пентагон готовится к возможной эскалации с Ираном, но признает нехватку ресурсов, Германия меняет правила приема украинских мужчин призывного возраста, шесть стран ЕС блокируют новый пакет санкций против России.

иран

сша

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр сырский, иран, сша, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины, пентагон, ес, видео