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Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов
Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов - 20.07.2026 Украина.ру
Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов
В центре Донецка инвесторам предложили бывшую швейную фабрику имени Володарского под создание нового промышленного предприятия. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
2026-07-20T17:46
2026-07-20T17:46
2026-07-20T17:46
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Имущественный комплекс занимает участок площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. В его состав входят производственные и административные здания, внутренний двор, площадка для отгрузки товаров фурами, а также возможность подключения к основным инженерным коммуникациям — электричеству, газу и водоснабжению."Один из немногих свободных промышленных комплексов такого масштаба в центре Донецка теперь доступен для инвесторов. В отличие от предыдущих предложений, здесь мы предлагаем не готовую бизнес-модель, а промышленную инфраструктуру, где инвестор сам определяет профиль будущего производства", — отметил Макаров.Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко добавил, что на сегодняшний день в реестре представлено 145 актуальных инвестиционных площадок для реализации проектов в различных отраслях. Донбасс открыт для бизнеса и готов к масштабному промышленному возрождению.Подробнее о жизни в новых регионах – в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 15 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, россия, донецкая народная республика, кирилл макаров
Новости, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров
Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов
В центре Донецка инвесторам предложили бывшую швейную фабрику имени Володарского под создание нового промышленного предприятия. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
Имущественный комплекс занимает участок площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. В его состав входят производственные и административные здания, внутренний двор, площадка для отгрузки товаров фурами, а также возможность подключения к основным инженерным коммуникациям — электричеству, газу и водоснабжению.
"Один из немногих свободных промышленных комплексов такого масштаба в центре Донецка теперь доступен для инвесторов. В отличие от предыдущих предложений, здесь мы предлагаем не готовую бизнес-модель, а промышленную инфраструктуру, где инвестор сам определяет профиль будущего производства", — отметил Макаров.
Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко добавил, что на сегодняшний день в реестре представлено 145 актуальных инвестиционных площадок для реализации проектов в различных отраслях.
Донбасс открыт для бизнеса и готов к масштабному промышленному возрождению.
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