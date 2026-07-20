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Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов

Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов - 20.07.2026 Украина.ру

Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов

В центре Донецка инвесторам предложили бывшую швейную фабрику имени Володарского под создание нового промышленного предприятия. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров

2026-07-20T17:46

2026-07-20T17:46

2026-07-20T17:46

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Имущественный комплекс занимает участок площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. В его состав входят производственные и административные здания, внутренний двор, площадка для отгрузки товаров фурами, а также возможность подключения к основным инженерным коммуникациям — электричеству, газу и водоснабжению."Один из немногих свободных промышленных комплексов такого масштаба в центре Донецка теперь доступен для инвесторов. В отличие от предыдущих предложений, здесь мы предлагаем не готовую бизнес-модель, а промышленную инфраструктуру, где инвестор сам определяет профиль будущего производства", — отметил Макаров.Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко добавил, что на сегодняшний день в реестре представлено 145 актуальных инвестиционных площадок для реализации проектов в различных отраслях. Донбасс открыт для бизнеса и готов к масштабному промышленному возрождению.Подробнее о жизни в новых регионах – в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 15 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, донецк, россия, донецкая народная республика, кирилл макаров