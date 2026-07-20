https://ukraina.ru/20260720/postradali-lyudi-voznikli-pozhary-pvo-za-noch-sbila-pochti-400-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081636676.html

Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией

Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией - 20.07.2026 Украина.ру

Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 381 беспилотник ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны РФ, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T08:55

2026-07-20T08:55

2026-07-20T08:55

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Как указал в канале на платформе "Макс" мэр столицы Сергей Собянин, более 400 вражеских дронов летело с 20.30 до 5.00 в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована на дальних подступах.Два человека пострадали после атаки БПЛА на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.В Домодедово один человек получил травмы при возгорании частного дома. Еще один пострадал на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Им оказывают медицинскую помощь.В Подольске возникли пожары, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частный дом в деревне Малое Толбино. В Одинцово повреждены автомобиль и домовладение, пострадавших нет.Над Тульской областью ночью сбили 13 украинских беспилотников, информировал губернатор региона Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.Кроме прочего, ПВО сбила один украинский БПЛА в Смоленской области, никто не пострадал, рассказал губернатор Василий Анохин.Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито два БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

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россия, краснодарский край, черное море, сергей собянин, михаил развожаев, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация