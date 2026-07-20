Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом
© Фото : Fire Point
© Фото : Fire Point
Главный конструктор и совладелец украинской компании FirePoint Денис Штиллерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты. Об этом 20 июля сообщает РБК-Украина
"Красота", — прокомментировал кадры Штиллерман, не раскрыв ни названия ракеты, ни её характеристик.
Публикация совпала с массированной атакой украинских дронов на Московскую область, в ходе которой более 400 беспилотников пытались поразить цели в регионе. Под ударом оказалась нефтебаза в Подольске.
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