https://ukraina.ru/20260720/shtillerman-vylozhil-video-s-novoy-raketoy-i-nazval-eto-odnim-slovom-1081652373.html

Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом

Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом - 20.07.2026 Украина.ру

Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом

Главный конструктор и совладелец украинской компании FirePoint Денис Штиллерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты. Об этом 20 июля сообщает РБК-Украина

2026-07-20T13:06

2026-07-20T13:06

2026-07-20T13:06

новости

московская область

владимир зеленский

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079950889_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b4be0a090bcaf8a72558b52817de0fd4.jpg

"Красота", — прокомментировал кадры Штиллерман, не раскрыв ни названия ракеты, ни её характеристик. Публикация совпала с массированной атакой украинских дронов на Московскую область, в ходе которой более 400 беспилотников пытались поразить цели в регионе. Под ударом оказалась нефтебаза в Подольске.Ранее Зеленский заявлял об успешных испытаниях собственной баллистики. О ночной атаке ВСУ на Московские регионы – в материале Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

московская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, московская область, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины