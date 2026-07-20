Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом - 20.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260720/shtillerman-vylozhil-video-s-novoy-raketoy-i-nazval-eto-odnim-slovom-1081652373.html
Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом
Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом - 20.07.2026 Украина.ру
Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом
Главный конструктор и совладелец украинской компании FirePoint Денис Штиллерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты. Об этом 20 июля сообщает РБК-Украина
2026-07-20T13:06
2026-07-20T13:06
новости
московская область
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079950889_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b4be0a090bcaf8a72558b52817de0fd4.jpg
"Красота", — прокомментировал кадры Штиллерман, не раскрыв ни названия ракеты, ни её характеристик. Публикация совпала с массированной атакой украинских дронов на Московскую область, в ходе которой более 400 беспилотников пытались поразить цели в регионе. Под ударом оказалась нефтебаза в Подольске.Ранее Зеленский заявлял об успешных испытаниях собственной баллистики. О ночной атаке ВСУ на Московские регионы – в материале Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
московская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079950889_186:0:762:432_1920x0_80_0_0_c46e7ec45ce29ca1d02c7a5a665e07cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, московская область, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины
Новости, Московская область, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины

Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом

13:06 20.07.2026
 
© Фото : Fire Point
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Fire Point
Читать в
ДзенTelegram
Главный конструктор и совладелец украинской компании FirePoint Денис Штиллерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты. Об этом 20 июля сообщает РБК-Украина
"Красота", — прокомментировал кадры Штиллерман, не раскрыв ни названия ракеты, ни её характеристик.
Публикация совпала с массированной атакой украинских дронов на Московскую область, в ходе которой более 400 беспилотников пытались поразить цели в регионе. Под ударом оказалась нефтебаза в Подольске.
Ранее Зеленский заявлял об успешных испытаниях собственной баллистики.
О ночной атаке ВСУ на Московские регионы – в материале Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМосковская областьВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:29ВС РФ ударили по цехам сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Новости СВО
13:19‼ ВС РФ продолжают развивать продвижение на Сумском и Константиновском направлениях
13:19ВСУ продолжают целенаправленно атаковать жителей Запорожской области. Есть пострадавшие
13:18"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов
13:06Штиллерман выложил видео с новой ракетой и назвал это одним словом
13:06Укрэнерго назвало причины отключения электричества в четырех областях
13:03Седьмой премьер за десять лет: Британию возглавил лейборист Энди Бернэм
13:00Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июля
12:59Россия помнит подвиг бойцов КНДР, США войной с Ираном стимулируют дороговизну нефти. Новости к этому часу
12:52В Донецке обсудили качество медицины: почти 50 тысяч жителей приняли участие в исследовании
12:48Перенджиев о современной войне: "Роботы минируют, подвозят снаряды и вывозят раненых"
12:45Балицкий доложил Путину о взятии под контроль трассы "Новороссия"
12:40Харьковское направление: успехи ВС РФ и проблемы ВСУ
12:23В НАТО обеспокоены активно ведущимися Германией ядерно-оружейными работами - СВР
12:18БПЛА атаковали танкер, школьный автобус и домовладения мирных жителей. Новости СВО
12:13"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир
12:00В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского
11:47Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства
11:34"Сложная ситуация": Мерц признал, что Германия не справляется без российского газа
11:10Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России
Лента новостейМолния